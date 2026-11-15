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Sucesos

Asesinan a hombre dentro de vehículo en Turrialba

Sujetos que le dispararon habrían escapado en otro vehículo

Turrialba
Las autoridades investigan el asesinato de un hombre que habría sido acribillado dentro de un carro en Turrialba. Radio Cultural Turrialba
Patricia Recio