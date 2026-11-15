Asesinan a hombre dentro de vehículo en Turrialba

Un hombre de entre 25 y 30 años fue encontrado sin vida y con varios disparos dentro de un vehículo la tarde de este sábado en Turrialba.

El incidente se registró pasadas las 5 p.m. en la localidad conocida como “La 18″, según el reporte de las autoridades de emergencia.

En apariencia, los disparos habrían sido propinados por sujetos que escaparon en otro automóvil.

El vehículo de la víctima quedó al lado de la calle en una zona de cafetal.

La escena quedó bajo resguardo de la Fuerza Pública, mientras que las autoridades del Organismo de Investigación Judicial se encargaron de las pesquisas y del levantamiento del cuerpo.