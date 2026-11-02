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Sucesos

Análisis del OIJ revela movimientos millonarios en cuentas del alcalde de Santa Cruz ‘sin justificación legal aparente’

Hijo del funcionario también figura en la investigación.

Allanamientos en Municipalidad de Santa Cruz. Foto GuanaNoticias
El 20 de octubre agentes del OIJ y la Fiscalía allanaron la vivienda del hijo del alcalde de Santa Cruz, Guanacaste, como parte de una investigación por delitos de tráfico de influencias, cohecho y enriquecimiento ilícito. Guananotic
Christian Montero

Un análisis financiero de la Sección de Delitos Económicos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), detectó un flujo millonario de dinero y un crecimiento patrimonial sin aparente sustento legal en las cuentas del alcalde de Santa Cruz, Jorge Arturo Alfaro Orias y de su hijo, Jorge Arturo Alfaro Molina, según consta en la orden de allanamiento del expediente 23-000012-1957-PE, del cual La Nación tiene copia.

La causa la tramita la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), que el 20 de octubre allanó la Municipalidad de Santa Cruz y la casa del hijo del alcalde, entre otros puntos. Los investigados enfrentan cargos por tráfico de influencias, cohecho y enriquecimiento ilícito.

Ninguna persona fue detenida, ya que los allanamientos buscaban el secuestro de documentos físicos y digitales, así como equipos electrónicos, ya fueran computadoras, tabletas u otros.