Alerta por humo en cabina de Airbus A330 movilizó a unidades de emergencia en el aeropuerto Juan Santamaría

Según informó la oficina de prensa del Cuerpo de Bomberos, inicialmente se declaró una alerta tipo 2 debido al reporte de humo en la cabina de la aeronave.
Una vez que el avión aterrizó, los equipos de respuesta descartaron la presencia de humo, por lo que no fue necesario mantener activa la alerta y pasó a 3.
Aeris, empresa administradora del aeropuerto Juan Santamaría, explicó que los protocolos de atención y seguridad operacional se activaron oportunamente para atender la situación conforme a los procedimientos establecidos.
Posteriormente, los bomberos escoltaron la aeronave hasta el área de mantenimiento para una revisión técnica.
El Cuerpo de Bomberos confirmó que ninguna persona resultó afectada por la situación. Tampoco se reportaron problemas de salud relacionados con el incidente.
Tras entregar el avión al personal de mantenimiento, los equipos de emergencia levantaron la alerta y regresaron a sus respectivas estaciones.