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Sucesos

Alerta por humo en cabina de Airbus A330 movilizó a unidades de emergencia en el aeropuerto Juan Santamaría

El Cuerpo de Bomberos confirmó que ninguna persona resultó afectada por la situación

Aeropuerto Juan Santamaria
El Cuerpo de Bomberos confirmó que ninguna persona resultó afectada por la alerta de emergencia en el aeropuerto Juan Santamaría. (Fotos con fines ilustrativos) Alonso Tenorio
Silvia Ureña Corrales

Una alerta por posible presencia de humo en la cabina de un avión provocó la movilización de equipos de emergencia la mañana de este sábado 31 de octubre en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Alajuela.

La emergencia involucró a una aeronave Airbus A330 con destino a Canadá, que retornó al aeropuerto tras reportar la alerta.

El avión pudo aterrizar sin inconvenientes y sin que los equipos de respuesta detectaran humo en su interior.