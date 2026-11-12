Al menos 50 veteranos de guerra viajaron a Costa Rica para participar en retiro de ayahuasca; estos son sus testimonios

Al menos 50 veteranos estadounidenses viajaron a Costa Rica para participar en un retiro de ayahuasca como alternativa de tratamiento para el trastorno de estrés postraumático y la depresión. Así lo reveló el 11 de noviembre el medio estadounidense The Washington Post.

La ayahuasca es una bebida psicoactiva de origen vegetal que se utiliza tradicionalmente en prácticas espirituales de pueblos de la Amazonía, en países como Perú, Brasil, Colombia y Ecuador.

La ayahuasca contiene dimetiltriptamina (DMT), una sustancia incluida en la lista de sustancias fiscalizadas por Estados Unidos, por lo que su uso está prohibido en ese país. En Costa Rica, el DMT también está sujeto a fiscalización, de acuerdo con el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971.

Pese a las restricciones, decenas de centros en Costa Rica, usualmente operados por extranjeros, se promocionan en redes sociales como clínicas de sanación que utilizan estas y otras sustancias psicodélicas. Sus ofertas incluyen estadías de diferentes duraciones por miles de dólares.

El Post publicó que el más reciente retiro que reunió a veteranos se llevó a cabo mientras el Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos continúa estudiando el posible beneficio de los psicodélicos en el tratamiento del trastorno de estrés postraumático y la depresión.

Los excombatientes y exmiembros de los cuerpos de primera respuesta permanecieron durante una semana en el Rhythmia Life Advancement Center, ubicado en Tamarindo de Santa Cruz.

Según el Post, el retiro fue organizado y financiado por el Coming Home Project, una organización estadounidense dedicada a prevenir el suicidio entre veteranos de combate y miembros de los cuerpos de primera respuesta.

También coordinó el viaje Birds Eye View Project, otra organización que financia programas a largo plazo en beneficio de estas mismas poblaciones.

La ayahuasca es una bebida psicoactiva de origen vegetal que se utiliza tradicionalmente en prácticas espirituales. (Imagen con fines ilustrativos)

Lidiar con traumas

Varios veteranos señalaron a ese medio estadounidense que su decisión de probar la ayahuasca surgió después de que las terapias y los medicamentos tradicionales no funcionaron y los llevaron a buscar otra alternativa.

Uno de ellos fue un hombre de 40 años, identificado por el medio como Brice. Este norteamericano se desempeñó como paramédico en el Ejército y afirmó que, después de participar en la ceremonia de ayahuasca, dejó de sentir deseos de consumir alcohol, una de las formas en que intentaba automedicarse para lidiar con el trastorno de estrés postraumático que sufre.

También participó en el retiro un exmiembro de la Guardia Nacional de 49 años, identificado como Steve Rulli. Este hombre contó al Post que la ceremonia de setiembre fue su cuarta experiencia en un retiro con medicina de origen vegetal y que, desde que probó la ayahuasca por primera vez, no ha vuelto a lidiar con pensamientos suicidas.

Por último, el artículo menciona a un hombre de apellido McCormick, de 49 años, quien se retiró del Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York después de haber servido en la Marina. Según relató, tras probar la ayahuasca descubrió que su ira al volante desapareció.

La ayahuasca no es legal en Costa Rica. (Imagen con fines ilustrativos)

Alerta sanitaria

En agosto del 2024, La Nación publicó una investigación sobre seis centros de esta naturaleza que se promocionaban como clínicas para tratar problemas de adicción mediante el uso de sustancias psicotrópicas, pero que operaban sin los permisos del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA).

En esos sitios se ofrecían paquetes con precios de entre $3.500 y $6.000 (¢1,8 millones y ¢3,3 millones) por persona, que incluían lujosas habitaciones en playas y montañas.

En enero del 2025, el Ministerio de Salud emitió una alerta sanitaria para advertir a la población sobre el consumo de ayahuasca y de otra sustancia psicodélica conocida como ibogaína.

“En diferentes partes del país se están realizando prácticas de tipo ritual que incluyen el uso de ayahuasca e ibogaína; las mismas hacen referencia a ‘procesos de sanación’ y se les atribuyen propiedades curativas, lo cual es una práctica no autorizada”, advirtió Salud.

“Se recalca que todo producto a base de la ayahuasca o ibogaína debe de cumplir con la normativa nacional de fiscalización y registro correspondiente”, agregó la institución por medio de un comunicado de prensa.

En ese momento, La Nación conversó con Mónika Hidalgo, especialista del Centro Nacional de Información de Medicamentos (Cimed) de la Universidad de Costa Rica (UCR), quien explicó que uno de los principales síntomas que provoca el consumo de ayahuasca son la diarrea y los vómitos excesivos, lo que puede implicar riesgo de deshidratación y problemas renales.

“Al haber intenso vómito, hay pérdida de electrolitos y eso puede provocar compromiso cardíaco o un paro respiratorio”, indicó.

El Washington Post especificó que, en el caso de Rhythmia, el centro afirma tener 12 enfermeros y cinco médicos en el sitio.

Hasta el momento, el uso de esta sustancia para tratar trastornos mentales continúa en estudio y, al menos en Costa Rica, las instituciones no avalan su utilización con fines terapéuticos.

En marzo del 2025, este diario también publicó que errores del Ministerio de Salud permitieron al centro Rhythmia conservar un permiso para el uso de la ayahuasca y posteriormente Salud intentó revertir las decisiones tomadas por la misma institución.