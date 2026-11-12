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Sucesos

Al menos 50 veteranos de guerra viajaron a Costa Rica para participar en retiro de ayahuasca; estos son sus testimonios

La ayahuasca es una sustancia psicoactiva que proviene de la Amazonía y contiene el alucinógeno dimetiltriptamina (DMT), una droga ilegal en Costa Rica

Ayahuasca - Peru - AFP Photo
Al menos 50 veteranos estadounidenses viajaron a Costa Rica para participar en ceremonias de ayahuasca. (Imagen con fines ilustrativos)
Natalia Vargas