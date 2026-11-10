Accidente múltiple en la ruta 1. Hay personas atrapadas cerca del peaje de Naranjo

Una colisión entre tres vehículos provocó una emergencia este martes en la ruta 1, aproximadamente un kilómetro después del peaje de Naranjo, en sentido hacia San Ramón.

La Cruz Roja Costarricense confirmó que hay personas atrapadas dentro de los automotores involucrados en el accidente, según el reporte del primer equipo de emergencia que llegó al lugar.

Los equipos de socorro mantienen un operativo de atención en el sitio para auxiliar a las personas atrapadas y determinar su condición.

Por el momento, la Cruz Roja no precisó la cantidad de pacientes, la gravedad de sus lesiones ni las circunstancias que provocaron el accidente.

La emergencia continúa en desarrollo y se espera información adicional de los cuerpos de socorro.