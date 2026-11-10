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Sucesos

Accidente múltiple en la ruta 1. Hay personas atrapadas cerca del peaje de Naranjo

La emergencia se registró aproximadamente un kilómetro después del peaje de Naranjo, donde los socorristas reportaron personas atrapadas dentro de los vehículos

La Cruz Roja Costarricense movilizó cuatro ambulancias y equipos de rescate para atender una colisión entre tres vehículos en la ruta 1.
La Cruz Roja Costarricense movilizó cuatro ambulancias y equipos de rescate para atender una colisión entre tres vehículos en la ruta 1. Cruz Roja
Silvia Ureña Corrales