Presentado por: LG

La vida en casa está hecha de muchas actividades que se entrelazan a lo largo del día. Preparar las comidas, organizar los espacios, atender las responsabilidades familiares y mantener la ropa limpia son parte de una dinámica que requiere tiempo y planificación. Por eso, los electrodomésticos han adquirido un papel importante en la búsqueda de rutinas más prácticas.

En el caso del lavado, LG apuesta por integrar inteligencia artificial, conectividad y diferentes soluciones que permiten adaptar esta tarea a las necesidades de cada hogar. Su propuesta Life’s Good parte de una premisa: la tecnología debe ayudar a simplificar las actividades cotidianas para que las personas puedan dedicar más tiempo a disfrutar de su vida.

Una de las tecnologías que responde a esa búsqueda es TurboWash™, que permite completar ciclos de lavado en menos tiempo sin comprometer la limpieza de las prendas. Esta posibilidad facilita la organización de las tareas domésticas, especialmente en hogares donde las actividades se distribuyen entre distintas responsabilidades.

El cuidado de los tejidos es otro de los aspectos que LG incorpora a su propuesta. No toda la ropa requiere el mismo tratamiento: los uniformes escolares, las prendas deportivas, la ropa de oficina y los tejidos delicados tienen características diferentes. Mediante AI DD™, la inteligencia artificial detecta el peso y las características de los tejidos para seleccionar automáticamente los movimientos de lavado más adecuados.

(LG /Cortesía)

Esta tecnología busca ofrecer una experiencia de lavado más personalizada y ayudar a conservar las prendas por más tiempo, un aspecto relevante para quienes procuran mantener en buenas condiciones la ropa de uso diario.

La conectividad también tiene un lugar en esta experiencia. A través de ThinQ™, es posible controlar las lavadoras LG desde un teléfono inteligente, monitorear los ciclos, recibir notificaciones y acceder a funciones adicionales. De esta manera, el usuario puede mantenerse informado sobre el proceso de lavado mientras se ocupa de otras actividades en casa.

Para quienes buscan aprovechar mejor los espacios, LG WashTower™ integra la lavadora y la secadora en una sola unidad. Esta propuesta combina ambos equipos en un diseño elegante y moderno, pensado para optimizar el área de lavandería. Además, la coordinación inteligente entre lavado y secado reduce la intervención del usuario y contribuye a una experiencia más organizada.

Las alternativas también contemplan diferentes preferencias y formas de uso. Las lavadoras de carga frontal se distinguen por su eficiencia, capacidad y cuidado avanzado de los tejidos, mientras que las de carga superior ofrecen practicidad, facilidad de uso y rapidez para las rutinas diarias.

De esta forma, la propuesta de LG reúne soluciones para distintos espacios y necesidades, con tecnologías que buscan hacer más sencilla una de las tareas habituales del hogar.

(LG /Cortesía)

La innovación, desde esta perspectiva, no se limita a incorporar nuevas funciones a un electrodoméstico. También consiste en facilitar el cuidado de las prendas, permitir un mejor aprovechamiento del tiempo y contribuir a una organización más práctica de las actividades domésticas.

Porque cuando las tareas de casa se vuelven más sencillas, queda más espacio para compartir alrededor de la mesa, disfrutar de una comida en familia o simplemente dedicar tiempo a aquello que hace especial cada día.

Life’s Good.