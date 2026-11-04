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Revista Perfil

Viviana Clare: pionera en la profesionalización del ballet costarricense

Tras formarse en Cuba, Canadá y destacar como empresaria, la entonces bailarina costarricense fundó la Compañía Ballet Nacional para abrir camino a los artistas ticos y democratizar el acceso al arte.

VIviana Clare, BJC
Merari Fuji
Jimena Rodríguez Zamora
VIviana Clare, BJC
(Merari Fuji/Cortesía)

A los cinco años Viviana Clare dio sus primeros pasos en el ballet, sin imaginar que su pasión por este arte terminaría marcando un hito en la historia cultural de la danza en Costa Rica.

Formada bajo la técnica Vaganova y enamorada de la metodología cubana, a los 18 años su talento la llevó a la Escuela Nacional de Ballet de Cuba y, más tarde, a integrar las filas del Ballet Ouest de Montreal en Canadá, mientras cursaba la carrera de Administración de Empresas en la Universidad de Costa Rica.