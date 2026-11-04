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Revista Perfil

Una casa renovada, sin grandes inversiones

Cambiar la distribución de los muebles, elegir las cortinas adecuadas o transformar un dormitorio con nuevos textiles puede hacer una gran diferencia. Este especial reúne ideas prácticas y consejos de expertos para renovar los espacios, aprovechar cada rincón y darle una nueva vida al hogar sin complicaciones.

Especial Decoración revista Perfil
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Heilyn Gómez V
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Renovar la casa no siempre significa emprender una remodelación, cambiar todos los muebles o destinar una parte importante del presupuesto a la decoración. En ocasiones, los cambios más efectivos comienzan con algo tan sencillo como mover una cama, elegir una nueva combinación de colores o descubrir que una mesa puede cumplir más de una función.

Con el paso del tiempo, los espacios también cambian junto con las necesidades de quienes los habitan. Una habitación puede necesitar un ambiente más acogedor para descansar, la sala puede requerir una distribución que facilite la convivencia y un rincón que antes estaba desaprovechado puede convertirse en una zona de estudio o trabajo.