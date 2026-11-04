Una casa renovada, sin grandes inversiones

Renovar la casa no siempre significa emprender una remodelación, cambiar todos los muebles o destinar una parte importante del presupuesto a la decoración. En ocasiones, los cambios más efectivos comienzan con algo tan sencillo como mover una cama, elegir una nueva combinación de colores o descubrir que una mesa puede cumplir más de una función.

Con el paso del tiempo, los espacios también cambian junto con las necesidades de quienes los habitan. Una habitación puede necesitar un ambiente más acogedor para descansar, la sala puede requerir una distribución que facilite la convivencia y un rincón que antes estaba desaprovechado puede convertirse en una zona de estudio o trabajo.

En este especial de Perfil, reunimos recomendaciones de expertos para transformar los ambientes con soluciones accesibles, funcionales y fáciles de aplicar. Desde la elección de muebles que se ajusten a las dimensiones de cada habitación hasta los textiles que aportan calidez, las cortinas que modifican la percepción de un espacio y las ideas para combinar distintas actividades bajo un mismo techo, cada propuesta busca demostrar que la decoración también puede responder a necesidades cotidianas.

La clave está en elegir con intención: aprovechar lo que ya tenemos, priorizar la comodidad y encontrar un equilibrio entre estética y funcionalidad.

Cinco cambios para renovar el dormitorio sin gastar de más

Una nueva distribución, textiles bien elegidos y una iluminación acogedora pueden cambiar por completo la habitación. Con algunos ajustes estratégicos es posible aprovechar mejor el espacio, sumar personalidad y convertirlo en un lugar que invite al descanso.

El dormitorio es mucho más que el lugar donde termina el día. Es un espacio para descansar, desconectarse de las obligaciones y disfrutar de momentos de tranquilidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, los muebles, los colores y los objetos pueden perder su atractivo o dejar de responder a las necesidades de quienes lo utilizan.

Renovarlo no significa necesariamente comprar una cama nueva, cambiar muebles, botar paredes o invertir en una remodelación. A veces, es suficiente con reorganizar lo que ya tenemos, actualizar la ropa de cama y prestar atención a detalles que suelen pasar inadvertidos.

Arquitecta Valeza Rodríguez, experta en diseño de espacios. (Tatiana Marín/Shutterstock)

La arquitecta Valeza Rodríguez recomienda comenzar por observar el espacio con una mirada diferente. Antes de salir de compras, conviene identificar qué funciona, qué estorba y cuáles elementos podrían aprovecharse de otra manera. A partir de ahí, estos cinco cambios pueden ayudar a transformar la habitación sin grandes inversiones.

1. Renueve la ropa de cama y combine texturas Copiado!

La cama suele ser el elemento que más llama la atención al entrar en un dormitorio. Por eso, cambiar la ropa de cama es una de las formas más sencillas de renovar su apariencia sin modificar el mobiliario.

Rodríguez aconseja partir de una paleta de dos o tres colores que se complementen y resulten agradables para quien utiliza la habitación. Los tonos neutros, tierra, verdes suaves y azules apagados son alternativas que suelen transmitir serenidad, aunque la elección dependerá del gusto personal y del ambiente que se quiera conseguir.

Para evitar que el resultado se vea plano, la clave está en combinar texturas. Por ejemplo, una funda de algodón, un cobertor de lino, una manta de tejido más grueso y algunos cojines pueden aportar profundidad sin necesidad de llenar la cama de colores o accesorios.

2. Cambie la distribución de los muebles Copiado!

Mover los muebles puede mejorar tanto la apariencia como la funcionalidad del dormitorio. Antes de hacerlo, es importante pensar en las actividades que se realizan allí y en la manera en que las piezas se relacionan con las dimensiones del espacio.

La arquitecta recomienda dar protagonismo a la cama y ubicarla de forma que facilite el acceso y permita circular cómodamente. También conviene evitar que los muebles bloqueen puertas, ventanas o armarios, o que obliguen a caminar de lado para desplazarse.

Una distribución eficiente no consiste en incorporar más piezas, sino en lograr que cada una cumpla una función sin obstaculizar el movimiento. En habitaciones pequeñas, aprovechar las paredes para instalar repisas o utilizar soluciones de almacenamiento vertical puede liberar espacio en el suelo.

3. Cree una iluminación cálida y funcional Copiado!

Una lámpara central puede ser suficiente para iluminar una habitación, pero no siempre consigue crear una atmósfera acogedora. La iluminación también influye en cómo se perciben los colores, las texturas y el tamaño del espacio.

Rodríguez recomienda combinar diferentes capas de luz: una general y suave para iluminar el dormitorio, junto con lámparas de mesa o luces de lectura cerca de la cama. De esta manera, es posible adaptar la iluminación a las distintas actividades y evitar depender de una única fuente de luz.

Para favorecer un ambiente cálido y relajante. Cuando sea posible, incorporar reguladores de intensidad permite ajustar la luminosidad según el momento del día.

¿Cómo aplicarlo? Si no desea cambiar las instalaciones eléctricas, comience por sustituir los bombillos de luz fría por otros de tonalidad cálida y añada una lámpara de mesa. Procure que la luz de lectura sea suficiente para ver con comodidad, pero que no ilumine toda la habitación innecesariamente. Revise también que la ubicación de las lámparas facilite el encendido y apagado desde la cama.

4. Use cortinas y alfombras para dar calidez Copiado!

Los textiles permiten modificar la apariencia de un dormitorio sin hacer cambios permanentes. Las cortinas, por ejemplo, pueden suavizar la entrada de luz, aportar privacidad y convertirse en un recurso para crear una sensación de mayor altura.

Para conseguir ese efecto, conviene instalar la barra por encima del marco de la ventana y elegir un largo que se adapte a las dimensiones de la pared. Una tela ligera puede ayudar a aprovechar la luz natural, mientras que una más gruesa ofrece mayor privacidad y control de la luminosidad.

Las alfombras también aportan textura y comodidad, especialmente al levantarse de la cama. Sin embargo, su tamaño debe guardar proporción con el mobiliario para que no parezca una pieza aislada en medio de la habitación.

¿Cómo aplicarlo? Elija cortinas que armonicen con la ropa de cama y los colores de las paredes. Antes de comprar una alfombra, mida el espacio y determine qué parte de la cama desea que cubra. Si el presupuesto es limitado, priorice el elemento que tenga mayor impacto visual o responda a una necesidad concreta.

5. Seleccione pocos detalles decorativos, pero bien pensados Copiado!

Los cojines, los cuadros, las plantas y los objetos personales ayudan a imprimir carácter al dormitorio. No obstante, acumular accesorios sin una intención clara puede producir el efecto contrario y hacer que el espacio se perciba desordenado.

Rodríguez recomienda conservar los elementos que aportan valor estético o emocional y retirar aquellos que no contribuyen al ambiente. En las paredes, una obra de arte o una composición equilibrada puede funcionar mejor que numerosos cuadros pequeños sin relación entre sí.

Las plantas son otra alternativa para incorporar frescura, siempre que las condiciones de luz y ventilación sean apropiadas. También es posible recuperar fotografías, recuerdos de viajes o piezas que tengan un significado especial, sin convertir cada superficie en una zona de exhibición.

Al final, renovar el dormitorio consiste en tomar decisiones conscientes sobre el espacio, no en llenarlo de novedades. Observar, reorganizar, aprovechar los textiles y mejorar la iluminación son pasos que pueden marcar una diferencia importante.

Una casa, múltiples posibilidades

Una mesa puede convertirse en escritorio, una estantería puede separar ambientes y una buena distribución permite aprovechar cada metro sin sacrificar comodidad.

Trabajar, estudiar, compartir las comidas y disfrutar del tiempo en familia son actividades que cada vez coinciden más dentro de una misma casa. El reto aparece cuando la mesa del comedor se convierte en oficina permanente, los útiles escolares invaden la sala o no existe un lugar adecuado para concentrarse.

La solución no siempre requiere ampliar la vivienda ni construir paredes. Con una distribución estratégica, muebles versátiles y algunos recursos decorativos es posible adaptar un mismo ambiente a distintas necesidades sin perder armonía ni funcionalidad.

Para la arquitecta Valeza Rodríguez, el primer paso es comprender cómo viven las personas que habitan el hogar. No es lo mismo habilitar un rincón para revisar correos ocasionalmente que diseñar un espacio para trabajar ocho horas al día. La cantidad de usuarios, sus horarios y las actividades que realizan determinan las decisiones de diseño.

A partir de estas necesidades, hay cinco aspectos que conviene considerar para aprovechar mejor los espacios multifuncionales.

1. Elija muebles que se adapten a su rutina Copiado!

En viviendas pequeñas, cada mueble debe justificar el espacio que ocupa. Las mesas extensibles, los escritorios plegables, las bancas con almacenamiento integrado y los muebles móviles permiten responder a diferentes necesidades sin llenar la habitación de piezas.

Una mesa extensible, por ejemplo, puede funcionar como comedor durante las comidas y como superficie de trabajo durante el día. Un escritorio plegable permite liberar espacio cuando termina la jornada, mientras que una banca con compartimentos ayuda a guardar objetos de uso cotidiano.

Rodríguez recomienda elegir estas soluciones según las necesidades reales del hogar y no únicamente porque tengan varias funciones.

Antes de comprar, mida el espacio disponible y considere las dimensiones del mueble tanto abierto como cerrado. Compruebe también que tenga estabilidad, que permita sentarse cómodamente y que no obstaculice puertas, ventanas ni zonas de paso.

2. Delimite las zonas sin levantar paredes Copiado!

Un mismo ambiente puede albergar varias actividades si cada una tiene un lugar reconocible. Para conseguirlo, no es necesario construir divisiones físicas: la distribución del mobiliario puede establecer límites visuales y facilitar la organización.

Una alfombra puede identificar la zona social, mientras que un escritorio orientado hacia una pared o una ventana ayuda a definir el área de trabajo. Otra alternativa es utilizar una estantería abierta como separador ligero, que permita organizar objetos sin bloquear completamente la luz ni la continuidad visual.

También se puede aprovechar la orientación de los muebles para diferenciar las funciones. Por ejemplo, colocar el sofá de espaldas al escritorio crea cierta separación entre el espacio de descanso y el de trabajo.

3. Aproveche la iluminación y los colores Copiado!

La luz permite adaptar un ambiente a diferentes actividades y contribuye a establecer una separación visual entre sus funciones.

En el área de trabajo o estudio, la prioridad es contar con iluminación suficiente para leer y escribir, sin reflejos molestos sobre las pantallas. En cambio, para compartir en familia o descansar, una luz más cálida y ambiental puede ayudar a crear una atmósfera acogedora.

Los colores también cumplen un papel importante. Se puede destacar una pared, incorporar un tono diferente en el área de trabajo o utilizar textiles para identificar cada sector. Sin embargo, Rodríguez aconseja mantener una paleta común para evitar que el espacio se perciba fragmentado.

Los accesorios deben responder al uso de cada zona: organizadores para los útiles de oficina, textiles para el área de descanso y detalles decorativos en el espacio social. De esta manera, cada sector adquiere personalidad sin perder la unidad visual.

4. Diseñe soluciones para mantener el orden Copiado!

Uno de los errores más frecuentes al crear espacios multifuncionales es no planificar cómo cambiará el ambiente al pasar de una actividad a otra. Sin un lugar definido para guardar los objetos, los materiales de trabajo pueden terminar ocupando permanentemente el comedor o la sala.

La arquitecta recomienda asignar un sitio específico a cada categoría de objetos e incorporar soluciones de almacenamiento accesibles. Cajas, bandejas, cajones y repisas pueden facilitar esta tarea, siempre que se ajusten al espacio disponible.

Una opción práctica es preparar una estación de trabajo que pueda recogerse al terminar la jornada. Los documentos, cargadores, cuadernos y otros materiales pueden guardarse en una caja o un organizador que se traslade fácilmente a un armario o una repisa.

5. Planifique la transición entre actividades Copiado!

Un espacio multifuncional debe funcionar durante el trabajo o el estudio, pero también cuando llega el momento de compartir. Por eso, conviene pensar no solo en dónde se realizará cada actividad, sino también en cómo se reorganizará el lugar después.

Si la mesa del comedor sirve como escritorio, reserve un espacio cercano para guardar la computadora y los materiales. Si un rincón de la sala se utiliza para estudiar, procure que la silla y los accesorios puedan retirarse o integrarse al mobiliario cuando ya no se necesiten.

También es importante considerar las conexiones eléctricas, la privacidad acústica y las necesidades de concentración. En hogares donde varias personas realizan actividades simultáneas, establecer horarios o elegir una ubicación con menos interrupciones puede ayudar a reducir las distracciones.

Muebles: cómo elegirlos y colocarlos en el espacio ideal

Una buena distribución, piezas versátiles y telas adecuadas pueden transformar una habitación sin necesidad de estrenar todo. Descubra cinco claves para ganar amplitud, aprovechar cada rincón y renovar la casa con creatividad y sin gastar de más.

Un sofá que ocupa casi toda la sala, una mesa que impide pasar con comodidad o un dormitorio donde cuesta abrir las gavetas pueden hacer que una habitación parezca más pequeña de lo que realmente es. Sin embargo, la solución no siempre consiste en cambiar de casa o comprar muebles nuevos: muchas veces, basta con elegir mejor, reorganizar lo que ya tenemos y encontrarle una nueva función a cada rincón.

Los muebles tienen la capacidad de cambiar por completo la apariencia y el funcionamiento de un espacio. Para conseguirlo, no es necesario llenar cada pared ni seguir todas las tendencias de decoración, sino encontrar un equilibrio entre tamaño, comodidad, diseño y utilidad.

Rubén Santamaría, CEO de Grupo Santamaría, señala cinco aspectos deben guiar la elección de los muebles, para sacar mayor provecho a los espacios.

1. Mida antes de comprar Copiado!

Uno de los errores más comunes al amueblar una habitación es dejarse llevar por la apariencia de una pieza sin comprobar si realmente cabe en el espacio disponible. Un sofá puede lucir espectacular en una tienda, pero convertirse en un obstáculo en un espacio pequeño.

Antes de comprar, mida el largo y el ancho de la habitación, así como las puertas, las ventanas y las áreas que deben permanecer despejadas.

Una recomendación práctica es dibujar un plano sencillo de la habitación y marcar la ubicación de los muebles. Incluso puede utilizar cinta adhesiva en el piso para delimitar las dimensiones de una pieza que desea comprar y comprobar cuánto espacio ocuparía.

2. Distribuya para ganar espacio Copiado!

Una habitación bien organizada no depende únicamente de sus metros cuadrados, sino de cómo se utilizan. Colocar todos los muebles pegados a las paredes no siempre es la mejor solución, así como tampoco lo es distribuirlos sin considerar la circulación.

Rubén Santamaría, CEO de Grupo Santamaría (CORTESÍA/GRUPO SANTAMARÍA)

“Muchas veces, con menos muebles, pero bien seleccionados y distribuidos, podemos lograr ambientes más amplios, ordenados y acogedores”, explica Rubén Santamaría.

Para aplicar este principio, identifique primero la actividad principal de cada habitación. En la sala, por ejemplo, el sofá y las sillas deberían facilitar la conversación y permitir el acceso a las zonas de paso.

La luz natural merece especial atención. Evite colocar muebles altos frente a las ventanas cuando bloqueen la entrada de claridad.

3. Elija muebles que hagan más de una tarea Copiado!

Cuando el espacio es limitado, cada mueble debería resolver una necesidad concreta. Las piezas multifuncionales permiten aprovechar mejor los metros disponibles y adaptar una misma habitación a diferentes actividades. Copiado!

Entre las opciones más prácticas están las camas con gavetas o compartimentos inferiores, los sofás cama para recibir visitas, las mesas extensibles que sirven tanto para el uso diario como para reuniones familiares y los bancos con almacenamiento interior.

4. Escoja las telas según su estilo de vida Copiado!

El diseño de un sofá o una butaca llama la atención, pero la tela determina buena parte de su mantenimiento y resistencia. La elección debe responder al uso que tendrá el mueble, la frecuencia con que se utilizará y las características de quienes viven en la casa.

El lino y el algodón ofrecen una apariencia natural y fresca, aunque pueden arrugarse y mancharse con mayor facilidad. El terciopelo aporta textura y sofisticación, pero sus cuidados dependen de la composición y las instrucciones de limpieza. Las telas sintéticas, como el poliéster, suelen destacar por su resistencia al uso cotidiano y su mantenimiento relativamente sencillo.

En hogares con niños o mascotas, conviene buscar tejidos de fácil limpieza, resistentes al desgaste y, cuando sea necesario, con tratamientos que ayuden a repeler líquidos. Las telas conocidas como pet friendly están diseñadas para facilitar la convivencia con animales, aunque sus características varían según el fabricante.

“También son una excelente opción los tejidos con tratamientos antiderrames, que ayudan a evitar que los líquidos penetren rápidamente en la tela, facilitando su limpieza y prolongando la vida útil del sofá”, agrega Rubén Santamaría.

Antes de decidirse, pregunte si la tela permite limpiar manchas localizadas, qué productos pueden utilizarse y si las fundas son removibles y lavables. No todos los tejidos responden igual ante la humedad o los productos de limpieza.

5. Renueve lo que ya tiene Copiado!

Cambiar la apariencia de una habitación no significa necesariamente comprar un sofá nuevo, sustituir todas las sillas o adquirir un juego completo de dormitorio. Antes de gastar, revise qué muebles siguen siendo funcionales y cuáles podrían transformarse con pequeños ajustes.

Una nueva distribución puede darle otra vida a la sala. Una butaca que estaba en una esquina puede convertirse en un rincón de lectura; una mesa auxiliar puede pasar al dormitorio, y una estantería puede utilizarse para dividir ambientes o exhibir libros y objetos decorativos.

La tapicería es otra alternativa. Cambiar la tela de un sofá, una silla o una cabecera permite modificar el estilo de una habitación sin reemplazar toda la estructura. Antes de invertir, valore el estado del mueble y compare el costo de la renovación con el de comprar una pieza nueva.

Los accesorios también producen cambios visibles. Cojines de distintos tamaños, una alfombra que delimite el área de conversación, cortinas que armonicen con el mobiliario o un espejo bien ubicado pueden refrescar el ambiente. La clave está en elegir pocos elementos que se complementen, en lugar de acumular adornos.

El secreto está en las cortinas

Cambiar las cortinas puede hacer que una habitación se vea más amplia, luminosa y elegante sin necesidad de comprar muebles nuevos ni pintar las paredes. Elegir bien la tela, el color y el largo, así como cuidar la ubicación de la barra, son detalles que marcan la diferencia y permiten aprovechar mejor cada espacio.

Las cortinas cumplen una función que va mucho más allá de vestir las ventanas. También ayudan a regular la iluminación, proteger la privacidad y crear ambientes más confortables. Por eso, antes de elegir un diseño, conviene observar las características de la habitación y definir qué se quiere mejorar.

Jorge Vargas, gerente de mercadeo de Canet, menciona algunas recomendaciones para elegir las cortinas correctas para cada espacio.

Según el tamaño del espacio Copiado!

En espacios reducidos, las telas livianas, los colores claros y los diseños sencillos contribuyen a generar una sensación de amplitud. En habitaciones grandes, en cambio, se pueden incorporar tejidos con más cuerpo, texturas y capas para aportar calidez y personalidad.

“Cada espacio tiene una esencia y las cortinas son mucho más que un elemento decorativo; son una solución que influye directamente en la iluminación, la privacidad, el confort y la personalidad de una habitación”, explica Jorge Vargas, gerente de mercadeo de Canet.

La cantidad de luz natural también debe orientar la decisión. Una habitación que recibe poca iluminación durante el día necesita soluciones diferentes a las de un dormitorio donde se busca oscuridad para descansar.

Telas que iluminan o ayudan a descansar Copiado!

Si el objetivo es aprovechar la luz natural, las cortinas translúcidas y los tejidos livianos son buenos aliados. Permiten que la claridad ingrese de manera suave, sin dejar necesariamente la ventana completamente expuesta, y funcionan especialmente bien en salas, comedores y habitaciones donde se desea conservar una conexión visual con el exterior.

Por el contrario, cuando se necesita mayor oscuridad y privacidad, como ocurre en los dormitorios, las telas gruesas o las cortinas blackout pueden ser más convenientes.

Una alternativa práctica consiste en combinar ambos tipos: una cortina liviana para el día y otra opaca para la noche. Así es posible regular la iluminación según las necesidades de cada momento sin sacrificar la estética.

La clave está en identificar la función principal de la habitación antes de comprar. Una cortina puede ser muy atractiva, pero si no permite descansar, controlar la claridad o mantener la privacidad que se necesita, no será la mejor elección.

El truco para que los techos parezcan más altos Copiado!

La altura a la que se colocan las cortinas puede cambiar considerablemente la percepción de un espacio. Para conseguir que una habitación parezca más alta, una recomendación es instalar la barra o el riel cerca del cielo raso y elegir cortinas que lleguen hasta el piso.

Esta disposición crea una línea vertical que ayuda a estilizar las paredes y aporta una apariencia más elegante. Además, si el espacio lo permite, conviene extender la barra más allá de los extremos de la ventana. De esa manera, cuando las cortinas estén abiertas, la tela quedará recogida a los lados y dejará libre una mayor parte del vidrio para que entre la luz.

Antes de comprar, conviene medir desde el punto donde se instalará el riel hasta el piso, así como el ancho que se desea cubrir. También es importante calcular la cantidad de tela necesaria para conseguir una caída adecuada.

Entre los errores más frecuentes están colocar la barra justo encima del marco de la ventana, elegir cortinas demasiado cortas o calcular mal el ancho de la tela. Estos detalles pueden hacer que una habitación se vea desproporcionada, incluso cuando se ha elegido un tejido bonito.

Colores que renuevan Copiado!

Cambiar las cortinas es una forma sencilla de actualizar la decoración sin tener que sustituir los muebles o invertir en pintura. Para lograrlo, los tonos neutros, como el blanco, el beige, el arena y el gris suave, son opciones versátiles que combinan con distintos estilos y permanecen vigentes durante más tiempo.

Quienes buscan introducir un poco más de color pueden considerar los tonos tierra, los verdes suaves y los azules desaturados. Estos aportan personalidad sin recargar visualmente el ambiente.

La elección también depende de los elementos que ya existen en la habitación. Si los muebles, las alfombras o los cojines tienen estampados llamativos, es preferible optar por cortinas lisas o con texturas discretas. En cambio, cuando la decoración es sencilla, un estampado sutil puede convertirse en el punto focal.

El consejo es observar los colores predominantes del espacio y elegir una cortina que los complemente. No es necesario que todo combine exactamente, pero sí que los tonos y las texturas mantengan una relación armoniosa.