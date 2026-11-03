Ricardo Aguirre: Trayectoria y visión detrás de la plataforma Costa Rica Diseña

Hace 18 años, con apenas 19 años de edad, Ricardo Aguirre dio sus primeros pasos en el modelaje tras ser descubierto por la reconocida agencia Unique Model Management. Desde los bastidores de aquella etapa, Aguirre conoció de cerca el engranaje de la industria de la moda costarricense, convirtiéndose desde entonces en un férreo defensor del diseño local.

Su paso como modelo en diversas ediciones del recordado San José Fashion Week funcionó como la escuela perfecta para lo que vendría años después.

En 2021, a solicitud de la oficina de la entonces primera dama, Claudia Dobles, asumió la producción de la Pasarela del Bicentenario, un proyecto clave diseñado para reactivar a un sector de la moda profundamente golpeado por la pandemia.

Tras el éxito de aquella plataforma, Aguirre consolidó su apuesta más ambiciosa: dar vida a un espacio que no solo visibilizara la moda costarricense, sino que le aportara un verdadero valor cultural. Así nació Costa Rica Diseña Moda (CRD), una propuesta vanguardista que fusiona moda, música en vivo y complejas puestas en escena que trascienden el formato tradicional de pasarela para ofrecer un auténtico espectáculo.

Ricardo Aguirre (Rolo Madrigal/Ricardo Aguirre)

Este 2026, CRD celebró su cuarta edición en medio de una gran expectativa. La pasarela acogió las propuestas de nueve firmas nacionales: Made Afrochic, Malamia, Morgan Swim, Lagarta al Sol, Potrero, Trops Bikinis, Marianela Sandí, Galesa e Hieronymus. Cada desfile vibró al ritmo de destacadas presentaciones musicales en vivo a cargo de Sasha Campbell, Shell Dixon, Izmael y Panna, con el impecable acompañamiento del Ensamble del maestro director Esteban Rojas.

Conversamos con Ricardo Aguirre sobre la visión, los desafíos y el pulso actual de la moda nacional.

P.- CRD se ha convertido en una de las plataformas de moda más importantes del país. ¿Cómo ha evolucionado el concepto y la producción del evento desde sus inicios hasta la actualidad, y qué grandes retos han superado para mantenerse vigentes?

R.- CR Diseña parte de un estudio anual de lo que está pasando en la escena internacional y sus influencias, para luego tratar de seguir esas propuestas de las grandes mecas de la moda y tropicalizarlas a Costa Rica sin restar calidad. Cada año dejamos de ser una simple pasarela para convertirnos en un espectáculo de moda: una experiencia que se vibra desde la campaña hasta el día del show.

Nuestro reto siempre será superar el año anterior, lo cual nos lleva al segundo desafío más grande: el presupuesto. Dar mayor calidad exige más recursos y aún cuesta obtener apoyo de la empresa privada. Lastimosamente, contamos con cero visibilidad gubernamental por parte de los sectores de cultura y juventud.

Ricardo Aguirre (Rolo Madrigal/Ricardo Aguirre)

P.- Desde la perspectiva de la producción, ¿qué criterios se priorizan al seleccionar a los diseñadores participantes y qué tan preparados considera que están los talentos costarricenses para competir en mercados internacionales?

R.- CR Diseña tiene dos filtros: uno en donde se reciben propuestas de talentos nuevos y otro en donde tocamos la puerta a diseñadores en expansión para ofrecerles el espectáculo.

Nuestra prioridad es que el diseño sea vendible (con precios accesibles) y que corresponda a propuestas sólidas, de calidad y con sello costarricense.

Los diseñadores nacionales tienen muchísimo talento y creo que pueden visibilizar mucho más su trabajo. Sin embargo, mi crítica constructiva es que construyan más su identidad de marca: trabajar en campañas de calidad, catálogos y redes sociales —que hoy son una gran vitrina para exponer su trabajo— y, sobre todo, desarrollar la capacidad de producción para competir con mercados internacionales como Colombia, México, Argentina o España.

Ricardo Aguirre (Rolo Madrigal/Ricardo Aguirre)

P.- La industria de la moda global se dirige con fuerza hacia la sostenibilidad y la innovación tecnológica. ¿Cómo se refleja esta tendencia en la producción de Costa Rica Diseña y qué se le exige a los diseñadores en este aspecto?

R.- Nosotros siempre vamos a estar enfocados en una moda más amigable con el medio ambiente, que represente los valores que destacan a Costa Rica a nivel internacional como un país verde, un pulmón del ecosistema mundial.

Algunos de nuestros diseñadores han creado sus propios textiles con procesos artesanales muchísimo más amigables con el entorno y menos invasivos; en nuestras pasarelas hemos tenido mezclilla a base de cáñamo y producción en cantidades moderadas. Esto permite que la manufactura genere empleo para personas del área de corte y confección, artesanos y talabarteros, sin necesidad de recurrir a grandes fábricas de producción masiva que terminan dañando el ecosistema.

P.- Producir un evento de moda implica una coordinación milimétrica entre pasarelas, backstage, patrocinadores, prensa y público. ¿Cuál ha sido el mayor desafío logístico al que te has enfrentado como productor en este evento y cómo lo resolvieron?

R.- Para mí todo es un reto porque CR Diseña genera experiencias y todo se cura de manera milimétrica para asegurarnos de ofrecer el mejor espectáculo de moda nacional. El mayor desafío creo que es superarme todos los años; no quiero caer en un punto de comodidad en donde solo replique la misma fórmula.

Debo destacar que un logro fundamental ha sido construir la familia que hoy tengo (Acme, Rolo M, Sergio G, Roberto B y Jean L, revista Perfil, Calivá, Rose D, Grupo Moreno, Vizzano y aliados como Yess Producciones, quien este año se sumó a la edición; nadie sobra y todos son piezas fundamentales).

Un reto enorme es también la búsqueda de los artistas nacionales que nos acompañan en cada edición: queremos que la gente se convenza de que Costa Rica tiene un nicho artístico de nivel internacional.

Ricardo Aguirre (Rolo Madrigal/Ricardo Aguirre)

P.- Un evento de esta magnitud no solo es pasarela, sino también un motor para la industria creativa del país. ¿Qué impacto económico y de posicionamiento cultural genera CRD para los creadores locales y la marca país?

R.- Como mencioné anteriormente, CR Diseña busca crear un ecosistema de trabajo para modelos, fotógrafos, artistas del peinado y maquillaje, producción, ingenieros de iluminación y sonido, animadores, diseñadores gráficos y de moda, personal de corte y confección, zapateros, entre otros profesionales.

P.- Mirando hacia el futuro, ¿cuál es el próximo gran salto que te gustaría ver en las próximas ediciones de CRD para consolidar aún más la industria local?

R.- Colombiamoda siempre me ha inspirado porque nació del talento propio de su país y su crecimiento ha sido tanto que hoy es una parada obligatoria en el calendario de la moda mundial. A eso quiero llevar a CR Diseña: a lograr una feria textil que facilite el trabajo de los diseñadores locales, consolidar la noche de desfiles como un CR Diseña Fashion Week y darle a Costa Rica la semana de la moda que se merece, con estándares de calidad y revalorizando el trabajo de todos los involucrados.

Sueño con un gremio de la moda creciente, no con uno que esté inminentemente expuesto a la precarización de sus condiciones de trabajo.