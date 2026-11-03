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Revista Perfil

Ricardo Aguirre: Trayectoria y visión detrás de la plataforma Costa Rica Diseña

De sus inicios como modelo a la producción de eventos de gran escala, Aguirre repasa los retos logísticos, el financiamiento y el posicionamiento del diseño nacional a propósito de la cuarta edición de CRD.

Ricardo Aguirre
Ricardo Aguirre Rolo Madrigal
Augusto Ramírez

Hace 18 años, con apenas 19 años de edad, Ricardo Aguirre dio sus primeros pasos en el modelaje tras ser descubierto por la reconocida agencia Unique Model Management. Desde los bastidores de aquella etapa, Aguirre conoció de cerca el engranaje de la industria de la moda costarricense, convirtiéndose desde entonces en un férreo defensor del diseño local.

Su paso como modelo en diversas ediciones del recordado San José Fashion Week funcionó como la escuela perfecta para lo que vendría años después.

En 2021, a solicitud de la oficina de la entonces primera dama, Claudia Dobles, asumió la producción de la Pasarela del Bicentenario, un proyecto clave diseñado para reactivar a un sector de la moda profundamente golpeado por la pandemia.