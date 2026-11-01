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Revista Perfil

Redes que nos sostienen a todas

Los grupos de voluntarias apoyan, ayudan y sostienen a quienes luchan contra el cáncer de mama.

A partir del próximo 8 de julio y hasta el 22 de agosto, la móvil Alsalus estará en Puerto Viejo de Sarapiqui, para realizar gratuitamente el tamizaje para la detección temprana del cáncer de mama (mamografía) a 1095 mujeres
Cortesía
Ariana Rauda Campos

En nuestro país existen distintas fundaciones, asociaciones y organizaciones que son esa mano que guía y acompaña a las pacientes de cáncer de mama.

Aunque sus orígenes sean distintos todas ellas tienen puntos de convergencia en sus historias. La mayoría están conformados por personas voluntarias, quienes suelen ser mujeres que han pasado por la enfermedad o actualmente están enfrentándose a ella. También hay familiares de pacientes o amistades que han tenido un ser cercano con su propia lucha.

Otro punto en común es el duelo. Muchas de las voluntarias han perdido compañeras en el proceso, aún así, tienen la fortaleza para seguir brindando ayuda. Al igual que entienden que el cáncer no es sinónimo de muerte, pero es una posibilidad.