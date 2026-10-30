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Revista Perfil

R Home: el secreto para una casa con estilo

La propuesta reúne artículos de decoración, textiles, muebles y accesorios de distintos países, con opciones para diversos estilos y tamaños de vivienda. Su apuesta combina una selección cuidada de productos, asesoría para crear ambientes y precios accesibles.

Tienda Rosabal - R Home
Mayela López
Heilyn Gómez V

Una mesa bien puesta, un jarrón que aporta color a la sala o unos textiles que hacen más acogedora la habitación pueden cambiar por completo la percepción de un espacio. No siempre se necesita una remodelación ni una gran inversión para renovar la casa: en ocasiones, son los detalles los que marcan la diferencia.

Con esa idea nació R Home, la nueva tienda de decoración y muebles de R Corporativo, una propuesta que busca acercar artículos de calidad y diseño a quienes desean embellecer sus espacios sin que los objetos se conviertan en piezas intocables o fuera de su presupuesto.

Tienda Rosabal - R Home
Ana María Rosabal, CEO y gerente general de R Corporativo y su hija Mariana González Rosabal, líder de marca de R Corporativo son las responsables de cada una de las piezas que ofrece la tienda. (Mayela López/Mayela López)