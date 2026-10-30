R Home: el secreto para una casa con estilo

Una mesa bien puesta, un jarrón que aporta color a la sala o unos textiles que hacen más acogedora la habitación pueden cambiar por completo la percepción de un espacio. No siempre se necesita una remodelación ni una gran inversión para renovar la casa: en ocasiones, son los detalles los que marcan la diferencia.

Con esa idea nació R Home, la nueva tienda de decoración y muebles de R Corporativo, una propuesta que busca acercar artículos de calidad y diseño a quienes desean embellecer sus espacios sin que los objetos se conviertan en piezas intocables o fuera de su presupuesto.

Ana María Rosabal, CEO y gerente general de R Corporativo y su hija Mariana González Rosabal, líder de marca de R Corporativo son las responsables de cada una de las piezas que ofrece la tienda.

La idea tomó fuerza durante la pandemia, cuando las personas comenzaron a pasar más tiempo en casa y surgió un mayor interés por mejorar los ambientes cotidianos. Este cambio en los hábitos de consumo permitió identificar una oportunidad en el mercado: ofrecer productos premium a precios más accesibles.

“Queríamos que las personas pudieran tener una casa vivible, con piezas hermosas sin que les costara un ojo de la cara”, explicó Ana María Rosabal, CEO y gerente general de R Corporativo.

(Mayela López/Mayela López)

Así surgió la tienda especializada en decoración, con una filosofía que va más allá de vender adornos. La intención es ayudar a que cada persona encuentre elementos que reflejen su estilo y aporten personalidad, comodidad y calidez a su hogar.

Un recorrido por diferentes estilos

Al entrar en la tienda, las colecciones y los ambientes permiten imaginar cómo podrían lucir los productos en una sala, un comedor o una habitación. La distribución busca recrear espacios cotidianos para que los visitantes encuentren inspiración y descubran combinaciones que quizá no habían considerado.

(Mayela López/Mayela López)

La oferta incluye artículos decorativos, cristalería, textiles y muebles, con alternativas para quienes prefieren los ambientes modernos y minimalistas, así como para quienes se inclinan por propuestas tradicionales, rústicas o más coloridas. También se consideran las dimensiones de las viviendas actuales, por lo que buena parte de los productos responde a espacios medianos y pequeños.

“Queríamos ofrecer un poquito de todo, sin enfocarnos en un único estilo. Hay opciones para diferentes gustos y tamaños de casa”, señala Mariana González Rosabal, líder de marca de R Corporativo.

Piezas de distintos países

La selección de productos incluye artículos provenientes de países como Brasil, Perú, Estados Unidos, México, Indonesia, India, Tailandia, China, Alemania y Vietnam. A esta oferta se suman piezas de emprendedores costarricenses.

Detrás de cada colección hay un proceso de búsqueda y selección. Las responsables de las compras recorren distintos mercados, exploran tendencias y evalúan materiales, acabados y diseños, con el compromiso de garantizar que cada artículo cumpla con los estándares de calidad y línea estética de las propuestas de la marca.

(Mayela López/Mayela López)

La tienda no pretende tener absolutamente todo, sino ofrecer una selección bien pensada. Por eso, cada artículo se incorpora a una colección que facilita la combinación de piezas y ayuda al cliente a tomar decisiones sin necesidad de contar con conocimientos especializados en decoración.

Renovación constante

Uno de los rasgos de la propuesta es la rotación de sus productos. Según explican sus representantes, cada mes ingresa al menos una colección diferente, de manera que las visitas permitan descubrir novedades y encontrar alternativas para actualizar los ambientes.

La compra de inventario también se realiza en cantidades limitadas. En decoración, algunos artículos pequeños pueden llegar en lotes de hasta 12 unidades, mientras que las piezas de mayor tamaño suelen adquirirse en cantidades de una o dos unidades.

(Mayela López/Mayela López)

La selección, además, no se limita a la apariencia. La calidad de los materiales es parte fundamental del proceso. En el caso de los textiles, por ejemplo, las responsables prueban las telas y evalúan su comportamiento antes de incorporarlas a la oferta.

Asesoría para llevar las ideas a casa

Elegir objetos bonitos es solo una parte del proceso. Saber dónde colocarlos, cómo combinarlos y qué proporciones funcionan mejor puede marcar la diferencia entre un espacio recargado y uno equilibrado.

Por eso, la tienda cuenta con un decorador a tiempo completo y personal capacitado para orientar a los clientes. La asesoría permite explorar posibilidades para renovar una sala, elegir accesorios para el comedor o encontrar elementos que complementen la decoración existente.

(Mayela López/Mayela López)

La disposición de los ambientes también cumple una función práctica: mostrar cómo pueden convivir distintos artículos y facilitar que el visitante visualice un conjunto. En lugar de comprar piezas aisladas sin saber cómo integrarlas, puede encontrar combinaciones que le sirvan como punto de partida para su propia casa.