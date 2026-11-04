Pasarela CRD 2026

Galesa presentó su colección de fin de año con una pasarela dominada por intensos matices de rojo. Una propuesta donde la fluidez y la libertad del movimiento se convirtieron en los verdaderos protagonistas de la silueta.

Hieronymus

(Juan de la Cruz Calivá)

(Juan de la Cruz Calivá)

Hieronymus se posicionó como una de las grandes sorpresas de la velada gracias a su impecable dominio de la sastrería. Sus piezas, estructuradas y versátiles, navegan con maestría entre la elegancia formal y la funcionalidad contemporánea, manteniendo intacta su esencia transgresora.

Made AfroChic

(Juan de la Cruz Calivá)

(Juan de la Cruz Calivá)

Bajo la firma Made AfroChic, la diseñadora Gina Mitchell develó su propuesta Afrodenim. Un diálogo textil que entrelaza la textura del denim con telas wax de inspiración africana, dando lugar a una colección impregnada de color, identidad y profunda herencia cultural.

Malamía

(Juan de la Cruz Calivá)

(Juan de la Cruz Calivá)

La diseñadora Mía Guzmán, al frente de Malamía, conquistó la pasarela con Respira, una colección vibrante y envolvente, cargada de dinamismo, soltura y una energía inconfundible.

Marianela Sandí

(Juan de la Cruz Calivá)

(Juan de la Cruz Calivá)

Marianela Sandí desplegó el costado más emotivo de la cita con su línea nupcial Martina. Inspirada directamente en el vestido de novia de su madre, la propuesta se envuelve en una atmósfera de puro romanticismo, delicadeza y nostalgia.

Potrero

(Juan de la Cruz Calivá)

(Juan de la Cruz Calivá)

Potrero, la marca capitaneada por la diseñadora Alexandra Forero, deslumbró con una distinguida propuesta de bolsos de cuero elaborados artesanalmente. Destaca el uso del pelo vacuno y un tierno detalle de autor: cada pieza lleva el nombre de las flores favoritas de su abuela.

Trops Bikinis y Lagarta al Sol

(Juan de la Cruz Calivá)

(Juan de la Cruz Calivá)

Trops Bikinis apostó por una colección de salidas de playa versátiles que redefinen el confort y la elegancia estival. Sobre el runway, su propuesta logró el match perfecto al combinarse con las piezas de Lagarta al Sol y sus innovadores bolsos-tumbona.