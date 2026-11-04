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Revista Perfil

Pasarela CRD 2026

De la pasarela al detalle, presentamos un recorrido visual por las propuestas de las firmas nacionales que tomaron la cuarta edición de Costa Rica Diseña Moda. Un recuento de las colecciones que definieron el evento, donde la narrativa textil, la identidad local, la vanguardia y el confort tropical convergieron sobre el runway.

Costa Rica Diseña CRD 2026
Juan Caliva C
Augusto Ramírez

Galesa

Costa Rica Diseña CRD 2026
(Juan de la Cruz Calivá)
Costa Rica Diseña CRD 2026
(Juan de la Cruz Calivá)