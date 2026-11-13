Novex inspira la decoración del hogar esta Navidad

La Navidad es una buena oportunidad para renovar los espacios de la casa y darles un aire festivo. A veces basta con incorporar algunos adornos, jugar con los colores o sumar detalles que evoquen recuerdos familiares para transformar los ambientes y prepararlos para compartir y celebrar.

Con esa intención, Novex presenta tres propuestas de decoración para esta temporada: Merry & Sweet, Christmas Tale y Winter Cabin. Cada una tiene una personalidad propia y ofrece distintas alternativas para quienes desean llevar el espíritu navideño a su hogar, sin dejar de lado su estilo.

“En Novex sabemos que la Navidad es una época muy especial, en la que cada familia busca crear una atmósfera única en su hogar. Con la llegada de nuestras tendencias Merry & Sweet, Christmas Tale y Winter Cabin, queremos ofrecer alternativas para todos los gustos, desde lo más dulce y divertido hasta opciones elegantes o inspiradas en la naturaleza”, explica Natalia Gutiérrez, gerente de Mercadeo de Ferreterías Novex.

La intención, agrega, es brindar herramientas e inspiración para que la decoración se adapte al estilo de cada casa de manera fácil y armoniosa.

Una tendencia para cada estilo

Antes de elegir los adornos, conviene observar los colores, los materiales y el estilo que ya predominan en la vivienda. Este ejercicio ayuda a integrar la decoración navideña sin recargar los espacios.

Para ambientes modernos, de tonos neutros y acabados naturales, Winter Cabin es una alternativa que combina con elementos de madera, beige y materiales de apariencia orgánica.

Si la casa tiene un estilo clásico o sofisticado, Christmas Tale permite incorporar tonos cálidos, muebles oscuros y detalles metálicos para conseguir una atmósfera más elegante.

En cambio, Merry & Sweet apuesta por el color, los contrastes y un espíritu más alegre. Es una opción para hogares familiares, espacios coloridos o ambientes de estilo sencillo que buscan sumar un toque divertido.

Independientemente de la tendencia elegida, una recomendación es definir dos colores principales y uno de acento. Así se consigue una decoración más equilibrada y se evita que los nuevos elementos compitan con los que ya forman parte del hogar.

El árbol, paso a paso

La decoración del árbol es uno de los momentos más esperados de la temporada. Para conseguir un resultado armonioso, Novex recomienda seguir un orden que puede aplicarse a cualquiera de las tres tendencias, adaptando únicamente los colores y los materiales.

El primer paso es abrir y acomodar las ramas para darle volumen al árbol. Después se colocan las luces, desde el interior hacia las puntas, procurando distribuirlas de manera uniforme.

Luego se incorporan las mallas, cintas o lazos, que aportan textura y movimiento. A continuación, se distribuyen los ornamentos grandes, medianos y pequeños, antes de colocar las piezas especiales, la punta del árbol y el cubrebase.

La Navidad también está en los detalles

La decoración no tiene que concentrarse únicamente en el árbol o la sala. Para extender el estilo elegido a otros espacios sin saturarlos, se pueden repetir pequeños elementos en distintos rincones de la casa.

La entrada principal puede recibir a los invitados con una corona o guirnalda; el comedor puede incorporar un centro de mesa y servilletas a juego, mientras que en la cocina basta con un mini árbol, una bandeja o algunos accesorios decorativos.

La clave está en mantener ciertos colores y detalles en común. De esta manera, la temática navideña se integra a toda la vivienda y cada espacio conserva su propia personalidad.