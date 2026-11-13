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Revista Perfil

Novex inspira la decoración del hogar esta Navidad

Merry & Sweet, Christmas Tale y Winter Cabin son las tres tendencias que propone la marca para ambientar los espacios con estilos que van desde lo divertido y colorido hasta lo elegante y natural.

Navidad en Novex
Shirley Ugalde M.
Heilyn Gómez V