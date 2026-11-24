Presentado por: LG

Entre el trabajo, los estudios, las responsabilidades familiares y los compromisos personales, encontrar tiempo para todo puede convertirse en un desafío. En medio de esas rutinas, las tareas domésticas siguen ocupando un espacio importante, por lo que contar con soluciones que ayuden a simplificarlas puede marcar una diferencia en la organización del día.

Esa es la propuesta de LG, que incorpora inteligencia artificial, conectividad y distintas tecnologías en sus lavadoras para ofrecer una experiencia de lavado más inteligente y adaptada a las necesidades de los hogares actuales.

Uno de los aspectos que busca resolver es el tiempo que demanda esta tarea. La tecnología TurboWash™ permite realizar ciclos de lavado en menos tiempo sin comprometer la limpieza de la ropa. Esto representa una oportunidad para reorganizar las actividades cotidianas y dedicar más espacio a otros momentos, desde compartir una cena en familia hasta descansar o disfrutar de una actividad personal.

(LG /Cortesía)

El cuidado de la ropa también forma parte de esta experiencia. Las prendas tienen distintos tejidos y necesidades, desde los uniformes escolares y la ropa deportiva hasta las piezas delicadas o los atuendos de oficina. Para atender esas diferencias, LG incorpora AI DD™, una tecnología de inteligencia artificial que detecta el peso y las características de los tejidos para seleccionar automáticamente los movimientos de lavado más adecuados.

La intención es ofrecer un tratamiento más personalizado para las prendas y ayudar a conservarlas por más tiempo. Una característica que cobra importancia cuando se busca proteger la ropa que se utiliza diariamente y en la que se invierte.

Otra herramienta que facilita las rutinas es la conectividad. Mediante ThinQ™, las lavadoras LG pueden controlarse desde un teléfono inteligente. Esta función permite monitorear los ciclos, recibir notificaciones y acceder a funciones adicionales, de manera que el usuario pueda mantenerse al tanto del proceso mientras atiende otras actividades.

(LG /Cortesía)

Para quienes también consideran importante aprovechar mejor los espacios y cuidar la estética del hogar, LG presenta WashTower™, una solución que integra la lavadora y la secadora en una sola unidad. Su diseño permite optimizar el espacio, mientras que la coordinación inteligente entre ambos equipos reduce la intervención del usuario. Además, su apariencia contemporánea busca aportar armonía a la zona de lavandería.

La variedad de necesidades también se refleja en las opciones disponibles. Las lavadoras de carga frontal destacan por su eficiencia, capacidad y cuidado avanzado de los tejidos; las de carga superior, por su practicidad, facilidad de uso y rapidez para las rutinas diarias.

Más allá de las características particulares de cada tecnología, la propuesta de LG parte de una idea: que los electrodomésticos respondan a las necesidades de las personas y contribuyan a hacer más sencillas las actividades cotidianas.

En una dinámica familiar donde cada minuto cuenta, reducir el tiempo dedicado a las tareas domésticas y facilitar su organización permite abrir espacio para otras prioridades. Esa es la experiencia que la marca busca llevar a los hogares costarricenses bajo su filosofía Life’s Good: una tecnología que acompaña la vida diaria y ayuda a disfrutar más de los momentos que realmente importan.