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Revista Perfil

Mariale Acosta: aprender a creer en sí misma antes de representar a Costa Rica

La representante de Miss Universo Costa Rica habla de los cambios que ha traído la corona, la confianza que tuvo que construir y su deseo de inspirar a otras mujeres sin dejar de ser ella misma.

Mariale Acosta, Miss Universo Costa Rica 2026
05/06/2026 Centro de Convenciones de Costa Rica. Mariale Acosta dio declaraciones luego de ser electa Miss Universo Costa Rica 2026, durante la llamada Gala dorada de la misses. Foto: Rafael Pacheco Granados Rafael Pacheco Granados
Valentina Villalobos

La primera vez que Mariale Acosta se vio en fotografías con la banda de Miss Universo Costa Rica, necesitó detenerse un momento para asimilarlo. Lo que hasta hacía poco parecía difícil de imaginar se había convertido en realidad: sería ella quien llevaría el nombre del país a una de las plataformas de belleza más reconocidas del mundo.

“En realidad lo logré, en serio voy a representar a mi país”, recuerda sobre aquella mezcla de emoción y asombro.

La imagen de una mujer con corona y banda suele asociarse con vestidos impecables, maquillaje y escenarios iluminados. En el caso de Mariale, detrás de esa fotografía también hay una historia de inseguridades, decisiones personales y aprendizajes. Antes de asumir este título, tuvo que desarrollar una confianza que no siempre tuvo y aprender a no permitir que las opiniones externas determinaran hasta dónde podía llegar.