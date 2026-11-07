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Revista Perfil

Histeria: el cine fantástico encuentra nuevas voces

Creado y organizado por mujeres, el festival apuesta por el cine fantástico como un espacio para visibilizar historias incómodas, cuestionar las convenciones sociales y abrir paso a nuevas voces.

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Cortesía
Ariana Rauda Campos