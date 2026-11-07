Histeria: el cine fantástico encuentra nuevas voces

Histeria Festival Internacional de Cine Fantástico nos trae nuevas historias de terror, fantasía y ciencia ficción para inquietarnos en su quinta edición. Consigo, trae un evento organizado y creado por mujeres en un área donde comúnmente se les invisibiliza.

En Costa Rica fue hasta el 2002 que una mujer, Maureen Jiménez, dirigió un largometraje de ficción.

“Usar el nombre Histeria también es una reivindicación de una condición por la que las mujeres eran juzgadas por mucho tiempo; además, entra dentro de ese marco de todas aquellas historias que se salen de lo convencional, que tal vez no entran en esa narrativa, no quieren ser vistas porque son incómodas” — indicó la directora de comunicación de Histeria, Paula Picado.

Histeria va más allá de la participación femenina en la organización, es un festival que trae filmes diferentes, incómodos, que rompen con los moldes sociales, y los pone a disposición del público. La mitad de las cintas presentadas en Costa Rica son de acceso gratuito.

Inauguración Histeria Festival Internacional de Cine Fantástico (Ariana Rauda)

“La experiencia de festivales es importante porque de esta forma también se vive una cultura de cine más dinámica y más directa con las personas. Todos los festivales de cine también vienen a abrir quiénes tienen acceso al cine”, señaló Picado.

El evento es un espacio para contar historias que salen de lo tradicional en la academia. Además, es un semillero para el talento que desea crear desde una mirada extraña. Por ello, cuenta con talleres sobre guion, mercados, uso del color y maquillaje de efectos especiales.

“No es solamente sangre, monstruos y demás, sino que hay un lenguaje simbólico con capas que trascienden a través de historias y que si uno es capaz de romper esos prejuicios o ideas iniciales por las que uno cree que es el cine de género, uno realmente se puede abrir a otro tipo de historias” — Paula Picado Castro

La muestra apuesta por lo latinoamericano, priorizando las cintas de la región. En Histeria los monstruos y el horror reflejan realidades, un ejemplo de ello es Niñas Escarlata, un documental en el cual se habla del aborto infantil en República Dominicana.

Adicionalmente, esta edición le abre la puerta a géneros de cine que salen de lo cotidiano. Se incorporan propuestas como el fantástico queer, cine surcoreano y ciencia ficción post apocalíptica.

El festival comenzó en Costa Rica el jueves 5 y terminará el domingo 8 de noviembre, previamente tuvo funciones en República Dominicana. En total estará conformado por 29 cortos y 10 largometrajes.

Puede encontrar la programación completa y adquirir entradas a través del Instagram y el Facebook de Histeria.