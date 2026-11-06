Amapolas Rojas: una historia sobre los sueños que la violencia arrebató

En los últimos 10 años ocurrieron 290 femicidios, ¿dónde quedaron los sueños, proyectos y posibilidades de estas mujeres cuando el femicidio interrumpió su vida? En Amapolas Rojas se pone sobre las tablas del escenario esta pregunta.

(Kymima Producciones/Cortesía)

La puesta en escena sigue la historia de dos mujeres, dos universos repletos de cosas por resolver y dos vidas que no se llegaron a vivir. Esta busca generar conversación, incomodidad y una invitación al público a mirar más allá de la violencia y recordar a estas mujeres como individuos con personalidades, sueños e historias, no sólo una estadística.

(Kymima Producciones/Cortesía)

En el 2026, ya ocurrieron 23 femicidios, mujeres que fueron víctimas pero que eran mucho más. Antes de que sus vidas quedaran en puntos suspensivos ellas tenían familia, proyectos, relaciones, sueños, planes y una identidad. Amapolas Rojas propone conectar con estas historias, interrumpidas antes de tiempo, a través del teatro.

La obra fue escrita y dirigida por Mildred Brenes Mora. Su objetivo fue convertir la amapola roja en una imagen de memoria: una forma de recordar esas vidas que estuvieron aquí y todo aquello que quedó pendiente.

Amapolas Rojas será presentada el 6, 7, 13 y 14 de noviembre en el Edificio La Alhambra, en San José Centro. Las funciones se realizarán a las 7 p.m. y tendrán un costo de 8 mil colones.

Puede adquirir su entrada a través del sitio oficial de la productora Kymima Producciones. De no poder asistir también es posible apoyar el proyecto mediante donaciones, convirtiéndose en madrina o padrino de la obra.