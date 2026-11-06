AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Revista Perfil

Amapolas Rojas: una historia sobre los sueños que la violencia arrebató

Una propuesta teatral que explora las vidas que quedan rotas cuando ocurre un femicidio.

afiche
Amapolas Rojas, cuando la violencia deja cosas pendientes Kymima Producciones
Ariana Rauda