Amapolas Rojas: una historia sobre los sueños que la violencia arrebató

En los últimos 10 años ocurrieron 290 femicidios, ¿dónde quedaron los sueños, proyectos y posibilidades de estas mujeres cuando el femicidio interrumpió su vida? En Amapolas Rojas se pone sobre las tablas del escenario esta pregunta.
La puesta en escena sigue la historia de dos mujeres, dos universos repletos de cosas por resolver y dos vidas que no se llegaron a vivir. Esta busca generar conversación, incomodidad y una invitación al público a mirar más allá de la violencia y recordar a estas mujeres como individuos con personalidades, sueños e historias, no sólo una estadística.
En el 2026, ya ocurrieron 23 femicidios, mujeres que fueron víctimas pero que eran mucho más. Antes de que sus vidas quedaran en puntos suspensivos ellas tenían familia, proyectos, relaciones, sueños, planes y una identidad. Amapolas Rojas propone conectar con estas historias, interrumpidas antes de tiempo, a través del teatro.
La obra fue escrita y dirigida por Mildred Brenes Mora. Su objetivo fue convertir la amapola roja en una imagen de memoria: una forma de recordar esas vidas que estuvieron aquí y todo aquello que quedó pendiente.
Amapolas Rojas será presentada el 6, 7, 13 y 14 de noviembre en el Edificio La Alhambra, en San José Centro. Las funciones se realizarán a las 7 p.m. y tendrán un costo de 8 mil colones.
Puede adquirir su entrada a través del sitio oficial de la productora Kymima Producciones. De no poder asistir también es posible apoyar el proyecto mediante donaciones, convirtiéndose en madrina o padrino de la obra.