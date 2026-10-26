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Revista Dominical

¿Y ahora quién va a pensar? La inteligencia artificial sacude el mundo de las matemáticas en Costa Rica

La IA ya resuelve problemas que desafiaron durante años a especialistas. En Costa Rica, se siente en las aulas: estudiantes que consultan ChatGPT antes de pensar y profesores que se preguntan cómo enseñar ahora

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La inteligencia artificial plantea nuevos desafíos para la formación matemática: las universidades buscan preparar profesionales capaces de utilizar estas herramientas sin delegar en ellas su razonamiento. Shutterstock
Jorge Arturo Mora

Un martes por la noche, el matemático francés Hugo Duminil-Copin lloró. Lloró tanto que despertó a su hija. En 2022 había recibido la medalla Fields, uno de los máximos reconocimientos de las matemáticas. Ahora, los avances de la inteligencia artificial lo enfrentaban a una pregunta inquietante: ¿qué ocurrirá con una profesión dedicada a resolver problemas que pueden tomar años de trabajo?

El 6 de octubre, la empresa OpenAI difundió más de 719 manuscritos matemáticos, organizados en 372 familias de problemas, con resultados que pretendían resolver numerosas preguntas abiertas de larga data. Algunos de esos trabajos abordaban cuestiones a las que Duminil-Copin le había dedicado sus 41 años.

Entre los anuncios que habían estremecido previamente a la comunidad estaba el relacionado con el problema de Navier-Stokes, uno de los célebres problemas del milenio, cuyo premio asciende a un millón de dólares. Al matemático francés le entró un dilema existencial: ¿y si su profesión ya no es necesaria?