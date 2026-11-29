Unos muchachos quebraban los faroles de las calles. En San Isidro de Coronado pedían respeto por la iglesia ante los “espectáculos de jóvenes”. En las páginas sociales, las quince primaveras anunciaban que había otras formas de ocupar el periódico. Eran los años cincuenta y la juventud aparecía entre las preocupaciones de los adultos y las celebraciones familiares.

Décadas después, otros jóvenes ocuparían las páginas de La Nación por motivos distintos: por llevar el pelo largo, por los colores de su ropa, por la música que escucharan o por los lugares que visitaran... Bueno, es imposible completar una lista porque la juventud es, justamente, voluble y La Nación, en sus 80 años, ofrece un registro variopinto para analizarla.

Cultura juvenil en Costa Rica: históricos de La Nación (Patricia Esquivel /Reproducción)

Entre unos y otros hay ocho décadas de transformaciones culturales, pero también una pregunta que ha acompañado al periodismo: ¿cómo contar aquello que una generación hace y que la anterior todavía no termina de comprender?

¿El mundo es de los jóvenes?

A finales de los años sesenta y principios de los setenta, el mundo atravesaba una efervescencia juvenil. Las protestas contra la guerra de Vietnam, el movimiento hippie y las movilizaciones estudiantiles de Francia en 1968 habían puesto en discusión las formas tradicionales de autoridad y convivencia. Así lo recuerda Eduardo Ulibarri, exdirector de La Nación.

Cultura juvenil en Costa Rica: históricos de La Nación Hippies (Patricia Esquivel /Reproducción)

Echando un vistazo en la hemeroteca de La Nación, el primer encuentro de juventud centroamericana tuvo espacio en el periódico en aquella década. También las organizaciones estudiantiles, los movimientos religiosos y las manifestaciones de jóvenes que comenzaban a identificarse con otras expresiones musicales y culturales.

Ulibarri recuerda que, cuando todavía era lector de La Nación y aún no periodista, percibía una cobertura bastante tradicionalista de esas manifestaciones.

“Había una cierta aproximación muy tradicionalista, muy de la moral cristiana tradicional, en el abordaje de la cultura juvenil. Un poco prejuiciados en relación con lo que eran manifestaciones de jóvenes, sobre todo musicales”, recuerda.

Cultura juvenil en Costa Rica: históricos de La Nación (Patricia Esquivel /Reproducción)

Cultura juvenil en Costa Rica: históricos de La Nación Moda (Patricia Esquivel /Reproducción)

En los periódicos de los años cincuenta aparece una palabra que dice mucho sobre la manera en que se miraba a los jóvenes: “vagabundos”.

Eran muchachos descritos como personas que no tenían nada que hacer, que pasaban el tiempo en las calles y parques y cuyo comportamiento despertaba preocupación entre los adultos. Pero el país estaba cambiando.

Costa Rica vivía una expansión demográfica acelerada: pasó de unos 800.000 habitantes en 1950 a más de 1,7 millones en 1970. También comenzaba a transformarse la vida urbana, con el crecimiento de las ciudades y el desplazamiento de población desde el campo.

El Club de amigos, en San Ramón, fue todo un sitio de interés para el baile de salón. (Cortesía Mario Zaldívar)

Los salones de baile estaban en uno de sus momentos de mayor auge: eran lugares de encuentro, música, “ligue” y socialización. A lo largo de las décadas, lugares como El Bambú, Cañaveral, El Séptimo Cielo, Garibaldi, El Club de Amigos y El Herediano convocaban a jóvenes a las pistas, mientras que, por otra parte, las radios empezaban a transmitir música en inglés que acercaban el rock y el pop a los ticos.

El Rancho Garibaldi significó una de las pistas de baile de referencia en Costa Rica. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

En suma, estaba sucediendo una revolución cultural, aún más considerando que la adolescencia, como etapa diferenciada entre la niñez y la adultez, todavía no tenía el reconocimiento social que alcanzaría después, entre las múltiples consecuencias globales de la posguerra. A mayor crecimiento de la población e ingreso de las mujeres en el campo laboral, así como la expansión educativa, más jóvenes tenían años de “ocio” o al menos más tiempo libre, además, concentrados en las ciudades. Así florece la “cultura juvenil”.

Empezaban a aparecer las condiciones para que esos años intermedios —entre los 13 y los 17— dejaran de ser solamente una transición hacia el trabajo o la vida adulta y se convirtieran en una experiencia con códigos, gustos y espacios propios (luego en el siglo XXI lo vivimos con espacios como el parque Francia de barrio Escalante, por ejemplo, sujeto de constantes disputas por su uso).

Cultura juvenil en Costa Rica: históricos de La Nación (Patricia Esquivel /Reproducción)

Pero podemos echar más hacia atrás. En agosto de 1966, la juventud costarricense también fue escenario de una batalla cultural que llegó desde el otro lado del mundo. Después de que John Lennon afirmara que los Beatles eran más populares que Jesucristo, la polémica encendió protestas en distintos países y encontró eco en San José.

El 9 de agosto, cientos de jóvenes se congregaron frente a la iglesia de La Soledad para quemar discos, fotografías y figuras de los músicos británicos. Hubo una hoguera alimentada con gasolina, gritos contra los músicos, un muñeco de Lennon prendido en llamas y, más tarde, pedradas e intervención policial.

El miércoles 10 de agosto de 1966, la crónica de La Nación contó en detalle cómo fue la quema de los discos y las fotos de los Beatles frente a la Iglesia de la Soledad. (LN /LN)

En 1971, 'La Nación' le dedicó esta página a la música joven. (LN /LN)

En paralelo, la estética juvenil también se construía a partir de las imágenes que llegaban desde el cine. En los años sesenta, las películas mexicanas protagonizadas por Enrique Guzmán, heredero de una tradición cinematográfica que había popularizado Elvis Presley en Estados Unidos, ayudaron a proyectar una imagen del joven rockero: pantalones ajustados, chaquetas y, entre algunos, la ropa negra.

También venían los problemas... El 4 de abril de 1971, tres agrupaciones de rock y cerca de 400 personas subieron hasta una finca en Las Nubes de Coronado para participar en lo que se denominó como el primer gran concierto del género al aire libre, el cual quedó en la memoria como el “Woodstock tico”.

La reconocida artista Zulay Soto, una de las organizadoras junto con Arturo Robles y Luis Vieto, recuerda que la idea nació del deseo de hacer un festival en medio de la naturaleza, inspirado por la experiencia de Woodstock, en Estados Unidos. Apple Band, Blood Intersection y Reflexiones tocaron durante aquella jornada, mientras muchachos de pelo largo, ponchos y vinchas se reunían sobre el zacate.

“Nosotros sabíamos de Woodstock, por supuesto. ¡Nosotros deseábamos ir a Woodstock! Si yo hubiera podido hubiera ido a pie”, recordó entre risas Zulay Soto en una entrevista para esta revista en el 2016.

Una tarima de madera al frente de una cuesta fue el anfiteatro natural en el que se celebró el festival conocido como Woodstock tico. (Archivo La Nación /Reproducción John Durán)

En 1977 ocurrió otro episodio importante: el Centro Comercial El Pueblo se convirtió en uno de los primeros grandes puntos de encuentro de la vida nocturna josefina y en un complejo que concentraba bares, restaurantes y espacios para bailar.

También, un año después, La Nación explicó qué era Génesis, un bar abierto en Tibás en diciembre de 1978, y cómo se convirtió en un punto de encuentro para los afines al rock.

Génesis es considerado un espacio precursor para la comunidad roquera en Costa Rica. (LN /LN)

En esa transición, nacieron las muy recordadas y nostálgicas “tardes juveniles”, que eran en su gran mayoría eventos vespertinos.

Para los años ochenta, el rock y el metal adquirieron nuevas dimensiones. “Desde ahí hasta los noventa, San Pedro y los alrededores de la Universidad de Costa Rica se convirtieron en puntos de encuentro para jóvenes que llamaban la atención”, detalla Ulibarri. Se podría citar todo el circuito de bares de La Calle de la Amargura, por ejemplo.

Ambiente en la Calle de La Amargura en 1995. (Cortesía Elliot Campos/Calle de La Amargura 1995)

Pero aquellos jóvenes despertaban alergias en algunos sectores. “Se les veía como una especie de amenaza a los valores tradicionales de nuestra sociedad”, explica Ulibarri. “Esto fue algo que se prolongó por muchas décadas”.

Uno de los episodios que se recuerda con mayor emotividad fue el 13 de setiembre de 1988, cuando el antiguo Estadio Nacional de La Sabana recibió el concierto “Derechos Humanos Ya!”, con Bruce Springsteen, Sting, Peter Gabriel, Tracy Chapman, Youssou N’Dour y la costarricense Guadalupe Urbina en una gira mundial promovida por Amnistía Internacional para conmemorar los 40 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Pero por otro lado hubo momentos controversiales en su momento como el del 31 de mayo de 1992, cuando en una bodega de la antigua Fosforera Continental se celebró el Cráneo Metal IV, un concierto con bandas nacionales como Massacre, Viuda Negra, Féretro y Morbid Symphony. La Policía irrumpió en el lugar, requisó a los asistentes y detuvo a decenas de jóvenes. En los días siguientes, el episodio alimentó discursos de políticos que asociaban el metal con el satanismo, las drogas y la delincuencia.

Parte del operativo policial en el concierto de en la antigua Fosforera Continental, en Quesada Durán, en los noventa.

Las manos cornutas no escasearon durante La Fosforera.

Pero todo viró: la redada de la Fosforera terminó convertida en un símbolo de la estigmatización de una cultura juvenil y, al mismo tiempo, en un hito fundacional de la comunidad metalera costarricense. Equivalente también tuvo La Avispa, donde no escasearon otras persecuciones y posteriormente se volvió un emblema de la comunidad queer (aunque aquel término aún no aterrizaba en el país).

La Avispa fue uno de los bares más icónicos de San José. Acá una foto en el aniversario 22. (Jorge Navarro Trejos)

Fotografía del 2022 de jóvenes disfrutando del circuito de bares entre San José y La California. (Jose Cordero)

La incandescencia juvenil siguió encontrando sus espacios. A finales de los noventa y durante los primeros años del nuevo siglo, La California fue ganando protagonismo como punto de encuentro junto con la Calle de la Amargura.

Además, los intercolegiales, las fiestas y los espacios de socialización crecían. En paralelo, la música electrónica comenzó a consolidar su propio circuito: las fiestas rave, los DJ y los clubes abrieron paso a una cultura que encontró en Club Vértigo, nacido en 2003, una de sus mecas.

Club Vértigo compone gran parte de la mitología costarricense en torno al rave y las fiestas de electrónica. (JDNT)

Durante la década de 2010, la oferta de conciertos nacionales e internacionales creció en variedad, frecuencia y producción, abrendo espacios a otros géneros de música alternativa, hardcore, K-Pop e incluso convenciones geek de gran formato.

Un grupo de seguidoras de Bad Bunny de camino a ver al cantante en el concierto que tivo en el 2022 en el Estadio Nacional.

Parte del público joven en el concierto de Feid del 2023 en Parque Viva. (Jose Cordero)

También las comunidades LGTBIQ+ impulsaron una cultura de fiestas especialmente a través de la cultura drag y manifestaciones afines.

Remezcla, por ejemplo, ha reseñado parte de esta vida nocturna más reciente; es decir, incluso tienen repercusión internacional.

Los shows de drag queens han marcado buena parte de la escena cultural juvenil de la última década. (Albert Marín.)

Los suplementos que abrieron otras puertas

Cultura juvenil en Costa Rica: históricos de La Nación (Patricia Esquivel /Reproducción)

Curiosamente, no fue el Cuaderno A de La Nación el que más entendió cómo “entrarle” a estos espacios, pues mucha de esta historia se escribió en publicaciones que permitieron ampliar la mirada cultural del periódico.

Tiempo Libre fue uno de esos espacios. Según recuerda Ulibarri, circulaba semanalmente, los jueves, y tenía como propósito ayudar a los lectores a organizar el fin de semana. Ofrecía información y contenidos sobre cultura, espectáculos y estilos de vida. No estaba dedicado exclusivamente a los jóvenes, pero sus temas conectaban con muchos de sus intereses.

El suplemento permitió mirar el entretenimiento y la cultura desde otro lugar: no solamente como acontecimientos que debían informarse, sino como experiencias que los lectores podían descubrir y planear.

Cultura juvenil en Costa Rica: históricos de La Nación Moda (Patricia Esquivel /Reproducción)

Cultura juvenil en Costa Rica: históricos de La Nación (Patricia Esquivel /Reproducción)

Después estaba Viva (que en abril próximo cumplirá 40 años), concebida como una especie de revista diaria del periódico. Su universo incluía cultura, espectáculos y estilos de vida, con énfasis en manifestaciones juveniles (siempre los conciertos marcando pauta).

Luego vino Teleguía (extinta en 2019) que acercaba a los lectores a la televisión, sus figuras y el entretenimiento popular. Podía venir una entrevista con alguna estrella de Pretty Little Liars o una biografía de los protagonistas de Crepúsculo.

Toda la historia de esta revista devino de la eclosión de 1991, cuando la televisión por cable llegó a Costa Rica con una oferta que ampliaba las ventanas hacia otras culturas y formas de entretenimiento.

Revista Dominical, por su parte, apareció hace 35 años para detenerse en historias y comunidades que no siempre encontraban lugar en la agenda cotidiana.

Larissa Minsky, redactora fundadora y posteriormente editora, destaca que “allí podían aparecer los hippies, los rockeros, los emos y otras expresiones que necesitaban algo más que una noticia breve para ser explicadas”. No en vano para el 1.º de diciembre de 1991 la portada la ocupó un reportaje titulado ¿Cómo piensan los jóvenes?

Cultura juvenil en Costa Rica: históricos de La Nación (Patricia Esquivel /Reproducción)

Cultura juvenil en Costa Rica: históricos de La Nación (Patricia Esquivel /Reproducción)

La música, la estética y las formas de pertenencia permitían contar algo más profundo que una simple tendencia: cómo una generación encontraba maneras de reconocerse y diferenciarse de las anteriores.

Cultura juvenil en Costa Rica: históricos de La Nación (Patricia Esquivel /Reproducción)

En el 2008, La Nación abrió un espacio con un destinatario mucho más definido: Vuelta en U. La publicación circulaba los lunes, miércoles y viernes y estaba dirigida a la audiencia universitaria. La intención era acercarse a quienes más adelante podrían convertirse en lectores del periódico.

Arturo Pardo, quien trabajó en Viva, Revista Dominical y Vuelta en U, recuerda que esos equipos tenían una convicción: abrir espacio a propuestas lideradas por jóvenes en diferentes campos.

“La idea era abrir camino a las artes, música, deportes, emprendimiento, iniciativas ambientales, liderazgo estudiantil”, dice.

La paz y la juventud fue otro tema recurrente en el periódico. (Patricia Esquivel/Cortesía)

Análisis sobre los derechos de las personas jóvenes. (Patricia Esquivel/Cortesía)

En música, recuerda notas sobre Sonámbulo, Cocofunka, Akasha y Percance, agrupaciones que comenzaban a ganar terreno. También había espacio para el deporte más allá del fútbol, con figuras como el surfista Cali Muñoz...

“Eso nos daba la oportunidad de darle pelota a propuestas y personas no consolidadas, así como a figuras que apenas estaban dando sus primeros pasos en su propio nicho”, explica.

El periódico también informó sobre cómo el ciberespacio ganaba espacio. (Patricia Esquivel/Cortesía)

La juventud pasó en los 2000 a tener abordajes más luminosos. (Patricia Esquivel/Cortesía)

“El equipo de periodistas de Vuelta en U éramos jóvenes, lo cual nos permitía sentir identificación en las historias que estábamos retratando”, recuerda Pardo. “Eso contribuía para facilitar el entendimiento entre fuente y periodismo, todos estábamos en un proceso de aprendizaje con curiosidad de por medio”.

Esto permitió que los intereses universitarios, la música emergente, las actividades alternativas y las iniciativas estudiantiles encontraran un espacio singular en el periódico... Como por ejemplo, la SEX-ION (para hablar de, cómo no, sexo) o Prisma, de temas varios, como oportunidades para conseguir becas, para aprender inglés o elegir a cuál universidad ir.

En el 2014, Darío Chinchilla, entonces periodista de Revista Dominical, recuerda con especial atención un monotemático sobre cómo Costa Rica ya se convertía en una nación geek (aunque el país aún no estuviera consciente).

'La Nación' ha sido uno de los medios más recurrentes en plasmar la evolución del cosplay en Costa Rica. Acá una gráfica del Kamen 2008. (Patricia Esquivel/Cortesía)

Unas semanas antes de publicar un reportaje sobre cosplay, había asistido a un encuentro de cómics en el Estadio Nacional.

La cosplayer Kelly.Muu con su personaje de League of legends en el Connecturday 2022. (Lilly Arce Robles.)

Chinchilla admite que también había una distancia inicial de su parte. Tenía alrededor de 35 años y aquellas prácticas le parecían extrañas.

“A muchos de los chicos se les veía como raros”, dice, por lo que valía la pena entender qué estaba pasando. Esto fue una premisa filosófica que también se usó para otras subculturas a lo largo de la historia de La Nación: entender a los punks, los skatos, los metaleros, las fans del K-Pop... Y más adelante, comprender que quienes tenían muchos seguidores en redes ya podían hacer de eso un trabajo: los influencers se volvieron parte central de la cobertura (a la fecha).

'Viva' ha funcionado para explicar a adultos y complacer a jóvenes sobre fenómenos emergentes, como lo era en el 2019 el K-Pop. (LN /LN)

También, cómo no, hay espacio para una anécdota personal: en 2018 tuve una pequeña revelación sobre la edad y el olfato periodístico. Yo tenía 22 años cuando Robert E. Lee, que me doblaba la edad, llegó con una propuesta a la reunión de temas: teníamos que hacer algo sobre TikTok, aquella app que apenas empezaba a sonar. La escena se me quedó grabada porque desmontaba una idea boba: que para entender a los jóvenes hay que ser veinteañero.

Desde entonces, buena parte de la vida juvenil se ha desplazado —o se ha extendido— hacia las redes sociales. Allí se crean comunidades, se construyen identidades, se comparten códigos, se descubren artistas y se organizan encuentros que no siempre tienen un equivalente en los espacios físicos y a La Nación le ha correspondido explicar (tal como pasó en los 2000 con YouTube) qué es Roblox, cómo funciona Fortnite, qué son los therians o qué diablos es farmear aura.

Las gráficas para demostrar fotográficamente cómo se vivía la juventud en los 2000 no escasearon. (Patricia Esquivel/Cortesía)

“Muchas de estas coberturas han partido desde la otredad, desde observar a la distancia, hasta entrar como parte de la cobertura. De pasar de ver a los roqueros como algo distante, a solo cubrir un concierto de rock como cualquier otra cobertura”, explica Fernando Chaves Espinach, actual editor de Revista Dominical.

Cubrir la cultura juvenil no consiste solo en traducirla para los mayores, sino en acercarse lo suficiente para comprenderla sin prejuicios.