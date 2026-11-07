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Revista Dominical

¿Una galería itinerante? Así es el proyecto que lleva el arte a restaurantes, cafés y espacios urbanos

Con Índice, el artista visual Ronald Gamboa busca acercar las obras a nuevos públicos mediante alianzas con comercios y una estrategia de promoción y venta para creadores nacionales

Ronald Gamboa, además de artista, es gestor cultural de la iniciativa Galería Indice.
Ronald Gamboa, además de artista, es gestor cultural de la iniciativa Galería Indice. Cortesía
Jorge Arturo Mora