¿Una galería itinerante? Así es el proyecto que lleva el arte a restaurantes, cafés y espacios urbanos

Ronald Gamboa, además de artista, es gestor cultural de la iniciativa Galería Indice. (Cortesía/Cortesía)

Una cafetería, el vestíbulo de un hotel o la recepción de un edificio pueden convertirse en espacios de encuentro con el arte, tal cual lo plantea el artista visual Ronald Gamboa con su proyecto llamado Galería Índice.

Esta propuesta de gestión cultural busca sacar las obras de los circuitos tradicionales de exhibición y llevarlas a lugares que forman parte de la vida cotidiana de las personas.

La idea parte de una experiencia que le sucedió a Gamboa: una persona le comentó que había encontrado una de sus pinturas mientras tomaba café y que verla en vivo le había permitido comprenderla de una manera distinta a como lo había hecho a través de fotografías.

“Pienso que de eso se trata la nueva forma de vivir el arte en Costa Rica: sacarlo de las galerías tradicionales a la calle, a donde está la gente y a la cotidianidad”, explica Gamboa.

Una plataforma para los artistas

Con Galería Indice, Ronald Gamboa procura comulgar la actividad en espacios públicos con exhibiciones artísticas. (Cortesía/Cortesía)

Desde esa perspectiva, Galería Índice trabaja para establecer alianzas con restaurantes, hoteles, cafeterías y otros establecimientos interesados en incorporar obras de artistas nacionales a sus instalaciones.

“Los espacios urbanos son, en su mayoría, diseñados para un fin y yo digo: ¿por qué no darles pluralidad?“, plantea el artista. ”La propuesta busca que estos lugares no sean únicamente sitios de tránsito o consumo, sino también escenarios para descubrir creaciones", agrega.

Gamboa considera que el modelo tradicional de exhibición puede resultar insuficiente para muchos creadores, especialmente para quienes todavía no cuentan con una trayectoria consolidada o con los recursos para desarrollar sus propias estrategias de promoción.

Por eso, Índice ofrece un servicio que incluye fotografía profesional de las obras, diseño editorial, producción de videos para redes sociales y difusión antes, durante y después de cada exposición.

El proyecto también trabaja en la promoción y venta de las piezas, con el propósito de conectar a los artistas con potenciales compradores.

“Se trata de contar la historia de cada creador y de su obra para conectar con el público adecuado y lograr que el arte, además de ser admirado, se venda”, señala Gamboa.

El modelo contempla una comisión por la gestión, que permite financiar ese acompañamiento y las herramientas de comunicación y comercialización.

Actualmente en los espacios de Garden Bistró (Escalante) y Cothnejo Fishy (barrio Amón) hay una muestra titulada Pulso, que es una recopilación de obras del propio Gamboa.

Además, en Lorenzo Café de Barrio (Nunciatura) se exhiben obras de Juan Carlos Ruiz, Eduardo Gómez, Roger Zamora, Leda Astorga y una obra del fallecido artista y exministro de Cultura Guido Sáenz.

Las exhibiciones son abiertas para todo público. Así, una visita por un café o una comida en un restaurante puede convertirse también en una oportunidad para descubrir el trabajo de un artista costarricense. Esa es la apuesta de Galería Índice: que el encuentro con el arte no dependa de entrar a una galería, sino que pueda ocurrir en cualquier momento de la vida cotidiana.