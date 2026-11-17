Una persona puede necesitar una prótesis dental y tener que esperar más de dos años para conseguirla en la CCSS. No es una demora menor ni un trámite que pueda medirse únicamente en meses: es tiempo durante el cual una necesidad de salud permanece sin respuesta.

Los datos entregados por la institución muestran la dimensión del problema. En el Hospital Calderón Guardia (HCG), 4.247 personas adultas mayores estaban pendientes de atención para prótesis dentales, dentro de una lista de 6.746 pacientes. Es decir, alrededor del 62% de quienes integraban esa lista correspondían a personas de 65 años o más.

El plazo de espera reportado para ese hospital alcanzaba los 27 meses, con proyección hasta enero de 2029. En el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología (HNGG), el tiempo informado era todavía mayor: 28,6 meses, equivalentes a 859 días.

La cifra obliga a mirar más allá de la cantidad de personas registradas. Detrás de cada nombre hay alguien que necesita una solución y que no puede simplemente adelantar su turno pagando por una alternativa privada.

La colocación de prótesis dentales también requiere un desembolso importante. La CCSS reportó que la pérdida dental por caries afecta al 34% de las personas adultas mayores. (Lazaro Postome Moreno/Punto y Aparte)

Esperar también tiene un costo

La atención para elaborar prótesis dentales dentro de la CCSS se ha concentrado en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología y en el Calderón Guardia. Esa concentración obliga a pacientes de distintas zonas del país a trasladarse para recibir el servicio y completar las etapas necesarias.

Luis Diego Giralt Apéstegui, jefe del Servicio de Odontología del HNGG ya había advertido sobre la magnitud de la lista de espera y explicó que una parte importante está integrada por personas que necesitan sustituir prótesis que ya tienen.

La institución informó sobre un convenio para ampliar la prestación a otros establecimientos de salud y acercar el servicio a las comunidades. La medida podría reducir los desplazamientos y desconcentrar la atención, pero su alcance debe medirse por los centros que efectivamente comiencen a producir prótesis y por la reducción real de los tiempos de espera.

Mientras tanto, la pregunta sigue siendo qué ocurre con quienes no pueden esperar o no tienen recursos para buscar una solución fuera de la Caja.

La falta de una prótesis dental puede provocar que una persona deje de relacionarse, se aisle y pierda calidad de vida. (Eyleen Vargas Davila/Punto y Aparte)

La alternativa que no todos pueden pagar

La CCSS ofrece prótesis acrílicas removibles, tanto parciales como totales. Los implantes dentales, en cambio, no forman parte de las prestaciones ordinarias reguladas para este servicio.

La diferencia importa porque no todas las soluciones son iguales ni responden a las mismas condiciones clínicas. Para una persona que necesita rehabilitación oral, las opciones dependen de la valoración profesional, pero también de lo que puede ofrecer el sistema público y de lo que puede pagar de su propio bolsillo.

La espera y las alternativas disponibles plantean otra interrogante: ¿qué sucede con quienes no califican para una atención prioritaria, no pueden pagar un tratamiento privado y deben aguardar durante años?

No basta con que el sistema tenga un servicio de prótesis, también importa cuántas personas puede atender, dónde lo hace y cuánto tarda en responder.

Una lista de espera puede parecer una cifra administrativa, pero cuando supera los dos años, deja de ser solamente un dato institucional: se convierte en una parte de la vida de quienes necesitan una solución y no saben cuánto tendrán que esperar para recibirla.