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Revista Dominical

Un terremoto en San José es la excusa de ‘Réplicas’, novela que pone a los ticos a mirarnos al espejo

En ‘Réplicas’, Ángela Arias reúne a cuatro personajes durante un terremoto para cuestionar los prejuicios que alimentan la exclusión y proliferan la hipocresía

Ángela Arias Molina es comunicadora, escritora y profesora. También cuenta con una Maestría en Creación Literaria de la Universidad Internacional de Valencia (España).
Ángela Arias Molina es comunicadora, escritora y profesora. También cuenta con una Maestría en Creación Literaria de la Universidad Internacional de Valencia (España). EUNED
Jorge Arturo Mora