Un terremoto en San José es la excusa de ‘Réplicas’, novela que pone a los ticos a mirarnos al espejo

Un terremoto sacude San José y, en medio de los escombros, cuatro personas que difícilmente habrían elegido compartir el mismo espacio descubren que tienen más en común de lo que imaginaban. Así es el núcleo de Réplicas, novedad de la Editorial de la EUNED en la que la escritora Ángela Arias compara el movimiento de la tierra con una sacudida a las preconcepciones con las que juzgamos a los demás.

La obra reúne a cuatro personajes en un centro de salud: José, un adulto mayor solitario; Amelia, una mujer trans que enfrenta la discriminación cotidiana; Maritza, una maestra que reproduce prejuicios contra las personas con discapacidad y vive en un entorno de violencia doméstica; y Federico, un joven con discapacidad al que se le niegan oportunidades laborales y que, a su vez, debe revisar sus propios prejuicios. Lo curioso es que cada uno de los personas carga con sus propias heridas, pero también con una manera particular de mirar —y condenar— a quienes tiene enfrente.

Una novela incisiva

'Réplicas' nació a partir de un trabajo radiofónico. (EUNED/EUNED)

La historia tiene la particularidad que se construye mediante una estructura que recuerda al efecto Rashomon: un mismo acontecimiento se cuenta desde cuatro perspectivas distintas. Como en el clásico cinematográfico de Akira Kurosawa, la realidad adquiere matices según quién la observa, qué ha vivido y qué prejuicios condicionan su interpretación.

El terremoto es el punto de encuentro, pero cada testimonio de vida se va sumando a una tragedia compartida. De ahí deviene el título de la obra: Réplicas.

La historia proviene de que Ángela Arias dirigió en 2020 una historia auditiva de Réplicas, una iniciativa que fue concebida para personas ciegas o con discapacidad visual que participó en el Festival Internacional de Cine por la Inclusión EQUAL FILM FEST.

La propuesta se dividió en cuatro episodios, cada uno dedicado a uno de los protagonistas, y trasladó la historia al terreno de la escucha: un relato en el que las voces, las experiencias y las contradicciones de los personajes sostienen la narración. Posteriormente, se transformó en novela.

“Para Réplicas me propuse convertir una historia que desarrollé para una radionovela en una expansión del universo interior de los personajes”, explica la autora. “En ambas versiones (la radionovela y la publicación tradicional) quise presentar lo hipócritas que somos: sufrimos de violencia sin darnos cuenta de que violentamos a otros por su género, su edad, sus capacidades, su nacionalidad, su orientación sexual...”.

“Si no queremos que nos violenten, que nos discriminen, que nos nieguen oportunidades, ¿por qué violentamos, discriminamos y negamos a otros?”, se pregunta la autora. La interrogante atraviesa la obra y desplaza el conflicto más allá del terremoto.

“Desearía que no sean necesarios los casos extremos, como que nos caiga un hospital encima gracias a un terremoto, para que reconozcamos la humanidad que compartimos en los otros, aun si son algo diferentes a nosotros”, afirma.

Si gusta leer el libro, puede conseguirlo en las librerías de la UNED y en Librería Internacional por ₡5.900.