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Revista Dominical

Todo sobre Cruz Bernal, el escritor que renace en la película ‘Hombres Perdidos’

Durante décadas, Neftalí Madrigal escribió bajo un seudónimo y publicó poco. Su nieto, el cineasta Andrés Madrigal, recuperó los textos que sobrevivieron al incendio en el que murió en el 2019

Netfalí Madrigal escribió bajo el seudónimo de Cruz Bernal.
Netfalí Madrigal escribió bajo el seudónimo de Cruz Bernal. Cortesía
Jorge Arturo Mora