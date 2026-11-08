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Revista Dominical

Samuel Stupp, el químico de materiales que con su trabajo en animales busca prevenir males motores y ayudar al envejecimiento saludable

El costarricense, investigador de la Universidad de Northwestern en Chicago, habló de sus avances durante el Evento de 80 años de La Nación; allí dio habló de cómo avanza la ciencia para una mejor calidad de vida y lo que hace falta

Samuel Isaac Stupp, científico costarricense y profesor de Ciencia de Materiales, Química y Medicina de la Universidad Northwestern, en Chicago, Estados Unidos, durante el foro por el 80.º aniversario de La Nación, este lunes 12 de octubre, en el Hotel Real Intercontinental, en Escazú.
Samuel Isaac Stupp, científico costarricense y profesor de Ciencia de Materiales, Química y Medicina de la Universidad Northwestern, fue uno de los oradores durante el Evento de 80 años de La Nación. JOHN DURAN
Irene Rodríguez