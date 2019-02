“Ese reloj es tan viejo que no se sabe cuántas personas le hicieron algo, la caja no valía nada tenía hasta metidos clavos de cuatro pulgadas que lo que hicieron fue quebrar la madera. Me siento muy orgulloso de que me tomaran en cuenta para este trabajo que se logró con ayuda de Dios que es el arquitecto que me da sabiduría”, dijo el ebanista con más de 30 años de experiencia y que ahora se encuentra pensionado, pero de vez en cuando atiende al llamado de la Relojería Julio Fernández porque son sus viejos clientes.