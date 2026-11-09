Punta Leona instala nuevos nidos para las lapas rojas: vea las enternecedoras fotos

En octubre, los cielos del Pacífico Central vuelven a teñirse de rojo, amarillo y azul con el inicio de la temporada de cortejo de la lapa roja. En Punta Leona el espectáculo natural llega acompañado de nuevos esfuerzos por proteger a esta especie: tres nidos artificiales se incorporaron al programa de conservación, que ahora cuenta con 11 estructuras para favorecer su reproducción.

Instalados en los árboles y equipados con cámaras internas, los nidos permiten observar, sin interferir en la vida de las aves, uno de los ciclos más fascinantes de la naturaleza. El seguimiento registra desde la puesta de huevos y la incubación hasta el nacimiento de los pichones y sus primeros pasos fuera del nido. Los primeros nacimientos se esperan entre diciembre del 2026 y enero del 2027.

La iniciativa, que comenzó hace 36 años, también cuenta una historia de transformación: antiguos cazadores furtivos, conocidos como laperos, hoy participan en la construcción de nidos artificiales para proteger a las aves que antes perseguían. Quienes deseen asomarse a este proceso pueden hacerlo desde cualquier lugar mediante la transmisión en vivo de lapasrojaspuntaleona.com, pero acá le compartimos algunas postales.

El monitoreo de los nidos permite conocer mejor el comportamiento reproductivo de las lapas rojas y dar seguimiento al desarrollo de sus pichones. (Cortesía Punta Leona/Cortesía)

La temporada de cortejo y anidación de la lapa roja comienza en octubre y se extiende hasta junio. (Cortesía Punta Leona/Cortesía)

Las nuevas estructuras cuentan con cámaras internas que permiten observar el ciclo reproductivo de las lapas rojas sin interferir en su comportamiento natural. (Cortesía Punta Leona/Cortesía)