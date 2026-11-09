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Revista Dominical

Punta Leona instala nuevos nidos para las lapas rojas: vea las enternecedoras fotos

Estructuras artificiales buscan favorecer la reproducción de esta especie en el Pacífico Central. El programa ya suma 11 nidos equipados con cámaras

Los nidos artificiales de Punta Leona ofrecen condiciones favorables para la reproducción de la lapa roja durante la temporada de anidación.
En esta época hay condiciones favorables para la reproducción de la lapa roja. Cortesía Punta Leona
Jorge Arturo Mora