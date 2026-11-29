24/11/2026, San José, Tibas, entrevista con el presidente de la Camara Costarricense de Restaurantes y Afines, Mauricio Rodríguez. (Jose Cordero/José Cordero)

La situación de los restaurantes requiere una valoración exhaustiva. Que todos tienen experiencias disímiles no sorprende, pero les queda claro a los más diversos empresarios que algo no anda bien. Para discutirlo, conversamos con Mauricio Rodríguez Sánchez, presidente de la Cámara Costarricense de Restaurantes (Cacore), además de gerente general de Taco Bell.

— ¿Se ha desacelerado la economía de restaurantes?

— Lastimosamente sí. Como lo hemos hablado en otras ocasiones, la razón es el tipo de cambio. Pero en los restaurantes el tipo de cambio nos juega en doble sentido.

“Inicialmente a los restaurantes nos favorece muchísimo el tipo de cambio bajo, porque el 95% de los alquileres de sodas y comercios están en dólares. Entonces, al tener un bajón en el tipo de cambio, eso nos favorece muchísimo.

“La otra parte positiva es que, en promedio, el 50% de lo que se consume en restaurantes es importado; en algunos, llega hasta el 75%. En los hoteles y restaurantes, entre más alta clase sean, más hay que importar. Además, no exportamos. En todo eso nos favorece.

“¿En qué nos perjudica? En el consumo. Cuando el dólar está bajo la gente sale del país, porque además en Costa Rica es más caro vacacionar interno que afuera. Eso trae un efecto negativo: la gente sale, se da gustitos y deja las tarjetas de crédito al tope de endeudamiento, sobre todo en dólares.

“Pero, ¿qué es lo que pasa cuando esta gente sale? Cuando se hace el plan, la familia dice ‘Vamos para México en diciembre’, entonces desde julio le dicen a los niños ‘no, como vamos a México en diciembre entonces no vamos a ir a tal lado, no vamos a comer afuera, no vamos a gastar’, y el primer gran perjudicado en eso son comidas, y sobre todo comidas rápidas.

“Se está gastando diferente y los primeros perjudicados son comidas rápidas, porque la gente deja de ir.

“De hecho, hace tres años tuvimos reportes de restaurantes ‘de mantel’ o fine dining, que son los caros, que tenían crecimientos a niveles que hace tiempo no veían. ¿Por qué? Porque hubo gente de clase media que consumía mucho comidas rápidas y se fueron a fine dining con el dinero que les sobraba de la cuota en dólares del carro o de la casa. La gente se daba esos lujos. Gastaban más, pero visitaban menos“.

“Viene menos turista de clase media, está llegando un turista de muy alta clase, y eso afecta a lo que son sodas, restaurantes y comidas rápidas” — Mauricio Rodríguez, presidente de Cacore

— Para enero, está prevista una disminución del 12,5% en la cantidad de asientos disponibles en vuelos desde Estados Unidos hacia Costa Rica en comparación con el mismo mes del año anterior. ¿Cómo juega el dólar ahí y cómo los impactará?

— Claro, es que al estar tan bajo el dólar, para un turista Costa Rica se vuelve carísimo. Los restaurantes de hoteles han estado subiendo los precios que cobran en dólares para poder tener el mismo margen de ganancia.

“Los restaurantes de alta gama no viven del volumen, sino de sus pocos clientes, entonces, si se les cae un 5% la cantidad de comensales es un montón de plata que dejan de recibir. En un restaurante de mantel tener 5 mesas menos hacen la diferencia entre tener utilidades o pérdidas en el mes, porque no son cuentas de ¢5.000.

“En Costa Rica lo que ha estado pasando es que viene menos turista de clase media, está llegando un turista de muy alta clase, y se ve porque tenemos hoteles de muy alta gama con buena ocupación, pese a que tienen precios muy altos. Pero ellos buscan una experiencia diferente, y eso afecta a todo lo que son sodas, restaurantes y comidas rápidas, porque ellos vienen con sus planes y tours, no salen a comer afuera”.

24/11/2026, San José, Tibas, entrevista con el presidente de la Camara Costarricense de Restaurantes y Afines, Mauricio Rodríguez. (Jose Cordero/José Cordero)

— Entonces, al final, el precio del dólar bajo desalienta el consumo del tico, al menos en restaurantes y soditas promedio, y desalienta el consumo del extranjero también.

— Por supuesto, sí. Pero sobre todo lo que se está bajando muchísimo es el turismo local. Zonas como Guanacaste, Puntarenas y Limón se están viendo muy perjudicadas.

“El turista que llega de Estados Unidos o Europa está gastando, se le cobra más caro y va a restaurantes de más alta gama, pero el turista tico no está yendo a gastar, y si va, es en periodos más cortos, algunos porque todavía están pagando el viaje de hace dos años, otros porque están haciendo un ahorro para salir.

“No he investigado cómo están las salidas, pero cada diciembre incrementa la cantidad de ticos que salen del país. Eso nos afecta significativamente a nosotros”.

Según datos del ICT, los viajes de ticos hacia Colombia se triplicaron entre 2019 y 2025. De acuerdo con el Banco Central, en 2025, por primera vez en la historia, el gasto de los costarricenses en viajes al extranjero superó los $2.000 millones (el récord se ha roto por cuatro años consecutivos), y se alcanzó un nuevo máximo de salidas.

— En algún momento habrá un efecto rebote del dólar, y volverá a subir, ¿los restaurantes pueden prepararse para eso?

— Si el tipo de cambio sube a ¢550, habrá un montón de negocios quebrados, lastimosamente.

“No hay que olvidar que Estados Unidos tiene una inflación alta, y la gran mayoría de lo que importamos viene de Estados Unidos, es inflación nosotros nos la estamos comiendo, el dólar nos está ayudando, pero la carne ahorita en Estados Unidos está en el punto máximo de precio, y seguirá así tres o cuatro años.

“¿Qué pasa? Que si el dólar sube a ¢550 podría ser una locura, porque la gente está comprando carros financiados a nueve años, ¡a nueve años! Con créditos que sacan en dólares, pero pagan la cuota con colones. Claro, ahorita sale baratísimo, pero cuando el dólar suba, a mucha gente se le va a poner cuesta arriba.

“Eso hablando de consumo personal, pero lo mismo a nivel de alquileres, a nivel de importaciones de insumos... Los distribuidores van a subir los precios.

“¿Qué va a pasar? Muchos negocios quebrados, los bancos van a tener que recoger un montón de carros, porque la gente no va a poder pagar. Habrá desempleo, las empresas vamos a tener que despedir personas, porque la forma más rápida de bajar gastos es despidiendo personal. Y una persona con crédito en dólares y desempleada, ¿con qué va a pagar?

“Para un negocio el alquiler representa entre un 6% y un 20% de sus ventas, dependiendo de la negociación con el dueño del local. ¡Pero a estos precios! Si usted le sube un 20% al tipo de cambio, será un 20% que aumenta el precio del alquiler de la noche a la mañana y sin vender un solo plato más".

24/11/2026, San José, Tibas, entrevista con el presidente de la Camara Costarricense de Restaurantes y Afines, Mauricio Rodríguez. (Jose Cordero/José Cordero)

— En una nota de El Observador de mayo del 2025 usted pronosticó un “estancamiento” en el corto plazo al menos para su sector. ¿Ya se materializó? ¿Cómo se ve?

— Sí, sí. Y para mí el Ministerio de Hacienda es el mejor termómetro para saber cómo va el país. ¿Por qué? Porque nosotros le recaudamos los impuestos al valor agregado al gobierno, y cuando Hacienda empieza a recibir menos dinero por impuestos, eso implica que las ventas están cayendo. Es muy sencillo.

“Cuando el Ministerio de Hacienda dice ‘hay que socarse la faja’ porque la cosa está mal, uno dice sí, todos nos estamos socando la faja. Todos los directivos y dueños de restaurantes están sentados en este momento viendo cómo estiran el presupuesto para 2027, porque no va a ser un año fácil.

“A las sodas y restaurantes en los centros de ciudades, donde pagábamos alquileres muy altos, nos afectó muchísimo el teletrabajo, y el delivery es pésimo negocio para nosotros, con comisiones de hasta el 35% del monto que paga el cliente.

“Además, los empleados del sector público, además de estar superendeudados, tienen años sin recibir un aumento. Esos son consumidores”.

24/11/2026, San José, Tibas, entrevista con el presidente de la Camara Costarricense de Restaurantes y Afines, Mauricio Rodríguez. (Jose Cordero/José Cordero)

— Al final vemos que algunas cadenas siguen creciendo, por eso la broma de que ‘en todo lado hay una (venta de pollo)’; entonces, ¿cuáles son los tipos de restaurante más afectados?

— Bueno, hay cadenas que se han ido del país, incluso unas de precios bajos.

“El tipo de cambio nos favorece a los formales y a los de clase media, media alta y clase alta, porque nosotros vamos al sistema bancario formal a pedir un crédito. Pero al que va a la tiendita de pollo le da igual el tipo de cambio, porque sigue pidiendo créditos en el gota a gota, que le sigue cobrando lo mismo.

“Ahí hay una gran diferencia de por qué este tipo de restaurantes se están viendo perjudicados.

“Considero que los tipos de restaurantes más afectados ahorita son las cadenas de comidas rápidas. En Estados Unidos la inflación está muy alta pero, además, hay otro factor: en los últimos cinco años todas las franquicias de comidas rápidas de renombre han abierto por lo menos 10 restaurantes más.

“Erróneamente la gente podría pensar que nos está yendo súper bien, pero no, es que en este negocio el que no crece, decrece. Tenemos muchos compromisos con las casa matrices, que nos exigen crecimiento. Nosotros no crecemos porque estamos bien, crecemos porque sí o sí hay que crecer. Si el líder crece 5, y yo crezco 1, ya es como decrecer.

“Eso nos afecta, porque nos estamos canibalizando entre nosotros mismo. La población no aumenta. Cada vez somos menos.

“A los restaurantes fine dining no les está yendo mal, pero tampoco les va lo bien que les iba anteriormente. Ellos tuvieron un auge importante en 2024-2025, por el famoso bono del tipo de cambio donde a la gente le sobraba dinero, pero aún no estaban saliendo del país”.

“Para diciembre tengo entendido que ha habido poca contratación por parte de los restauranteros” — Mauricio Rodríguez, presidente de Cacore

24/11/2026, San José, Tibas, entrevista con el presidente de la Camara Costarricense de Restaurantes y Afines, Mauricio Rodríguez. (Jose Cordero/José Cordero)

— Datos de INEC evidencian que entre el tercer trimestre del 2024 y el mismo periodo del 2026 se pasó de 154.000 personas trabajando en el sector de hoteles y restaurantes, a 127.500. ¿Habrá más pérdida de empleos?

— Sí se han perdido empleos, pero en este sector casi nunca se ven despidos, sino que hay una rotación muy alta en la empleabilidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Dejamos de contratar.

“Funciona al revés, no se contrataron más. Ya con solamente eso empezamos a reducir el gasto. Es la forma más fácil de reducir el gasto de forma inmediata, más aquí, que es tan cara la mano de obra y las cargas sociales”.

— Entonces, ¿el sector está recortando en salarios previendo que 2027 será un año duro?

— Sí, sí. Si hay menos consumo en los restaurantes, hay menos posibilidades de contratar personal.

— Si todo se mantiene como está, para 2027, ¿prevén que se mantenga esa tónica?

— Para el 2027 el país tendría que invertir muchísimo en construcción, que es un sector que dinamiza la economía. Pero tenemos fuerzas muy grandes desde Estados Unidos que generan una presión alta a nivel de los costos de la materia prima de la comida.

“Siempre que hay un aumento las empresas buscan a ver si pueden quitarse una persona para hacerle frente a ese aumento. Eso es en automático, siempre. A veces incluso si renuncia alguien, uno sostiene esa plaza dos o tres meses, porque son dos o tres meses que uno se economiza esa plata.

“Para diciembre tengo entendido que ha habido poca contratación por parte de los restauranteros. Nosotros vivimos de la esperanza, siempre esperamos que nos vaya mejor, pero no se ve por ningún lado que esto se vaya a activar mucho.

“Cada vez nos cuesta más conseguir colaboradores, porque es un gremio difícil, con horarios complicados” — Mauricio Rodríguez, presidente de Cacore

“Hace un año, a estas alturas, ya se sentía el calor del viernes negro, pero este año lo hemos estado sintiendo flojo.

“Y te digo, por lo menos en comidas, si tenemos un enero, febrero y marzo más bajo que el año 2026, ahí sí nos podría en una situación bien difícil, posiblemente tendríamos recortes fuertes y vendrían algunos cierres.

“2026 fue muy bajo, fue un año duro, de transición, que nos tocó tomarnos la pildorita para ver qué hacíamos, hubo muchos ajustes, pero esperamos que sea el año del olvido, el año que ya pasó”.

— El dólar bajo los afecta, pero si sube a ¢550 pueden quebrar negocios, ¿cuál es la solución?

— Que suba el dólar es perjudicial. Por eso hay que dinamizar la economía mediante la industria de la construcción, que el gobierno invierta fuerte en construcción, eso es una espiral, todo mundo empieza a producir.

“Hay que dar comodidades para la construcción, que las empresas puedan construir sin tanta tramitología. Pongamos al país a construir, a generar empleo, a que se mueva, que las carreteras se amplíen y el dinero se mueva al por mayor, que se sienta, para que todos empecemos a dinamizarnos”.

24/11/2026, San José, Tibas, entrevista con el presidente de la Camara Costarricense de Restaurantes y Afines, Mauricio Rodríguez. (Jose Cordero/José Cordero)

— ¿Cuáles son los desafíos internos para el sector? ¿Falta de personal calificado? ¿Oferta corta? ¿Eficiencia? ¿Qué tienen que mejorar?

— Los retos que son en recursos humanos, en la gente, eso lleva así desde hace mucho tiempo. Cada vez nos cuesta más conseguir colaboradores, porque es un gremio difícil, con horarios complicados.

“Además, el consumidor es cada vez más exigente, de manera que cuesta mucho encontrar la combinación entre estos dos aspectos.

“El otro tema es la parte financiera, es un gran reto, sobre todo para las empresas pequeñas. Hay mucha ineficiencia financiera en los negocios, sobre todo porque muchas veces se trata de empresarios empíricos que podrían tener muy buenos negocios si los profesionalizaran un poco más.

“Con temas como la Caja Costarricense de Seguro Social, que ya no lloramos, porque llevamos años y no hay forma, no hay voluntad, y no me refiero a la voluntad política, sino a voluntad de los sindicatos y de la propia Caja para cambiar.

“Pero eso no lo vamos a cambiar, es definitivo. Lastimosamente no hay voluntad”.

— ¿Han tenido apertura de las autoridades estatales, no solo para hablar de sus necesidades, sino para llegar a acciones concretas?

— Cacore no puede quejarse del gobierno a nivel del trato, del respeto, la atención y la consulta que nos tienen a nosotros,

“Nos quejamos de los mandos medios del gobierno. Es increíble lo ineficiente que llega a ser un trabajador cuando se siente seguro de que su puesto no depende del buen o mal servicio que de.

“Con el gobierno tenemos algo muy claro: hay que llegarles con todo hecho. No está mal, nos gusta, pero al inicio fue un choque. Recuerdo que una vez nos dijeron ‘dejen de llorar y tráigannos propuestas’.

“Al final lo entendimos, antes, como nunca pasaba nada, lo único que hacíamos era llorar. Pero desde el gobierno anterior hemos tenido acercamientos con el MEIC (Ministerio de Economía, Industria y Comercio), que ha cambiado muchas cosas.

“El problema es cuando yo llego a la institución donde el funcionario está sentado y yo le digo ‘la ley dice...’, y él responde ‘sí, pero aquí se hace así’. Eso es lo que pasa.

“Y lo que también hemos comenzado, otro gran tema que nos pone zancadillas por todos lados: los alcaldes. Hay alcaldes muy buenos, muy proempresa, pero que tienen unos funcionarios que no sea ingrato, están queriendo traerse abajo al alcalde.

“En la municipalidades donde al empresario se le ve con cariño, como un sector que dinamiza, a esas ‘munis’ les va muy bien. A nosotros no nos interesa cuánto nos cuesta el permiso o si nos piden pintar una escuela o donar pupitres, lo que nos importa es cuándo vamos a abrir el local, porque seis meses cerrado nos salen más caros”.