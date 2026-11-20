Hay obras de arte que caben en la palma de una mano y, sin embargo, guardan siglos de historia. Ese es el caso de los netsuke, pequeñas esculturas japonesas que, por su minuciosidad, imaginación y belleza, protagonizan una exposición en el Museo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, en Barrio Escalante.

La muestra abrió sus puertas el 17 de noviembre, gracias a una iniciativa de la Embajada del Japón en Costa Rica, en alianza con la Japan Foundation y el museo. La exhibición llegó al país procedente de Colombia y, después de su paso por San José, continuará su recorrido hacia El Salvador.

Un arte único

Figuras humanas, animales y formas abstractas componen la colección de netsuke, pequeñas esculturas japonesas que sorprenden por la precisión de sus detalles y la creatividad de sus diseños. (Jorge Arturo Mora/Jorge Arturo Mora)

Los netsuke nacieron en Japón como objetos funcionales. Se utilizaban para sujetar pequeños recipientes, bolsas y otros artículos personales al cinturón del kimono. Con el paso del tiempo, aquellos accesorios cotidianos evolucionaron hasta convertirse en auténticas piezas escultóricas, elaboradas con una extraordinaria atención al detalle.

Recorrer la exposición es entrar en un universo diminuto que invita a detenerse. Algunas piezas representan figuras humanas; otras recrean animales, elementos de la naturaleza y personajes de relatos tradicionales. También hay creaciones de formas más abstractas, en las que la imaginación del artista parece no tener límites.

Observarlas de cerca, incluso con ayuda de una lupa (hay varias en la exposición), permite descubrir detalles que a simple vista podrían pasar inadvertidos: expresiones, texturas, gestos y pequeñas escenas talladas con una precisión sorprendente. Es una exposición deliciosa para mirar sin prisa, dejarse sorprender y descubrir cómo un objeto tan pequeño puede contener tanta creatividad.

La exposición invita a observar con lupa los delicados detalles de cada netsuke, desde las expresiones de sus personajes hasta las texturas talladas en sus diminutas superficies. (Jorge Arturo Mora/Jorge Arturo Mora)

Durante la inauguración, el embajador del Japón en Costa Rica, Hironobu Ishibashi, destacó el valor de acercar estas manifestaciones artísticas al público costarricense.

“Es importante y es de gran agradecimiento poder tener estas piezas aquí. Nos permite seguir acercando y fortaleciendo el interés por la cultura entre Costa Rica y Japón, en especial con un arte del que podemos llevar ese conocimiento a nuevas personas”, expresó.

La muestra permanecerá abierta hasta finales de diciembre en el Museo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. La entrada es gratuita.