AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Revista Dominical

‘Nadie crea a solas’: nuevo libro revela las lecciones que da una vida de arte con Franklin Zúñiga

El escultor costarricense, el filósofo Alexander Jiménez y la escultora Francis Abarca conversaron durante cuatro años para construir un libro que va más allá de una biografía

Libro de Franklin Zúñiga
El libro plasma la aproximación de Franklin Zúñiga en sus distintas etapas, abarcando desde sus esculturas e instalaciones hasta la labor realizada en sus talleres. Editorial Arlekín - Esteban Chinchilla
Jorge Arturo Mora