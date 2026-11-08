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Revista Dominical

Musulmana intentó inscribir grupo islámico en Desamparados y recibió rechazo. Ella quiere que sepamos de qué se trata

Un proceso administrativo en la Municipalidad de Desamparados desató un debate político y polarización en redes sociales. Detrás de la polémica, está una organización liderada por mujeres musulmanas.

Miembros de la comunidad islámica Taufiq Min Allah
Mariangel Martínez, fundadora e integrante de Tawfiq Al Islam, asociación musulmana. Rafael Pacheco Granados
Sofía Sánchez Ramírez