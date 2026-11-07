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Revista Dominical

Italiano crea en Curridabat la primera uva 100% tica para producción de vino

Virgilio Vidor ha cultivado uvas durante 54 años, pero en las últimas dos décadas desarrolló una nueva variedad, 100% tica, que bautizó con el nombre de su difunto hermano

La especie 'Peppevidor' es un híbrido entre las especies 'Vitis tiliifolia' y 'Vitis vinífera'.
La especie 'Peppevidor' es un híbrido entre las especies 'Vitis tiliifolia' y 'Vitis vinífera'. Virgilio Vidor
Roger Bolaños Vargas