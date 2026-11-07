Italiano crea en Curridabat la primera uva 100% tica para producción de vino

Tuvieron que pasar 54 años de vivir en Costa Rica, cultivar uvas e investigar sobre la cultura y ciencia detrás de los vinos para que, finalmente, el fitomejorador italiano residente en Costa Rica, Virgilio Vidor, pudiera registrar la primera uva de producción vinícola 100% tica, y la bautizara con el nombre de su difunto hermano, Peppe Vidor.

Don Virgilio, de 80 años, vive en Costa Rica desde 1972, y siempre ha sido un amante de los vinos y el arte oculto detrás de su producción. Cualquiera que llegue frente a su casa, en Curridabat, la reconocería al instante, pues está completamente rodeada de matas de uva. Son más de 3.800 plantas en los terrenos alrededor de su hogar, confirmó.

La variedad 'Peppevidor' es un híbrido entre las especies 'Vitis tiliifolia' y 'Vitis vinífera'. (Virgilio Vidor/Cortesía)

Vidor es un fitomejorador, es decir, un profesional que aplica principios de genética, agronomía y biotecnología para modificar y mejorar las características hereditarias de la vid (como se llama la planta que produce uvas). Así fue como, a lo largo de más de cinco décadas, cruzó variedades y extrajo lo mejor de cada una de ellas, eso no es nada nuevo para él.

Per lo que sí es nuevo ocurrió hace poco más de dos años, cuando combinó fuerzas con el Centro de Vinculación de la Vicerrectoría de Investigación del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), dirigido por el investigador e ingeniero Carlos Alvarado Ulloa.

Así, comenzó un camino de 36 meses para analizar genéticamente una hibridación desarrollada por Vidor entre las especies vitis tiliifolia y vitis vinifera.

El análisis para certificar una nueva especie incluye los tallos, hojas, frutos y flores de la planta. (TEC/Cortesía)

El examen que se aplica está estandarizado a nivel internaiconal por la Unión Internacional para la Protección de la Obtenciones Vegetales (UPOV), y a nivel nacional por la Oficina Nacional de Semillas (Ofinase). Por eso, es proceso es largo, arduo y muy pocos lo logran terminar, un ejemplo es la famosa piña rosada.

Pero Vidor quería dejar un legado, él mismo lo reconoce: “Yo no voy a producir vino, yo soy viejo ya y ahorita me voy, yo hice esto para Costa Rica, para dejar algo, te lo juro”, afirma el fitomejorador seriamente.

El examen de la UPOV, conocido como DHE, exige cumplir con tres requisitos básicos: distinción, homogeneidad y estabilidad. Mediante estos criterios, los interesados deben demostrar que su semilla es distinta a cualquier otra.

Don Virgilio asegura que no pretende comercializar vinos ni semillas, su fin principal era dejar un legado para Costa Rica. (Virgilio Vidor/Cortesía)

Según explicó el ingeniero Alvarado, la distinción implica que la semilla y su fruto sean diferentes a las demás por forma, tamaño, color, hojas, frutos, tallos u otras características; la homogeneidad significa que varias plantas de la especie Peppevidor y sus frutos deben mantener similitudes entre sí; y la estabilidad implica la comparación entre varios ciclos de cultivo, y como la vid da uvas una vez al año, es necesario comparar cosechas de varios años diferentes.

Es la primera vez que el TEC conduce un ensayo de esta naturaleza y podría hacerlo ahora para otras variedades.

El ensayo experimental se hizo con 10 plantas de Peppevidor y 10 plantas de Isabella, todas cultivadas un mismo terreno, bajo idénticas condiciones ambientales y de manejo. (TEC/Cortesía)

Sí, el proceso es largo, tedioso, requiere perseverancia. Pero a don Virgilio la perseverancia le sobra, pues tardó casi 20 años en crear la especia Peppevidor.

“Cuando hago un híbrido uso la flor y la semilla, uno la siembra, pero la primera matita puede durar de cinco a siete años en dar la primera cosecha, no es lo mismo sembrar una semilla que una estaca, que es mucho más rápida. Para cruzar yo necesitaba hacerlo con semilla, entonces tenía que esperar mínimo de cinco a siete años para ver qué sale, y si sirve o no”, explicó a Revista Dominical.

Don Virgilio no cedió en su convencimiento hasta crear lo que él denomina la primera uva de vino funcionalmente tropical, es decir, capaz de vivir, desarrollarse y funcionar para una producción industrial en pleno trópico. Todo el trabajo de mejoramiento genético se hizo por métodos tradicionales, en Curridabat, a 1.211 metros sobre el nivel del mar, por tanto, es una variedad 100% tica.

Basta con llegar al frente de la casa de don Virgilio para ver su patio tomado por las vid, como se le llama a las plantas de uvas. (Virgilio Vidor/Cortesía)

Esto no es baladí, según reconoce el experimentado productor. Cada vez más el cambio climático amenaza las variedades tradicionales de uvas, por eso, hoy en día es posible producir vinos en países donde anteriormente hubiera sido imposible, como Suecia.

El producto recibió un diploma que lo acredita nacional e internacionalmente como dueño de la semilla Peppevidor durante 25 años (aunque, como dijo, su interés es ponerla al servicio de los costarricenses).

Esto inevitablemente afecta la producción en países tradicionales, como Italia, donde Vidor nació. Así, el fitomejorador considera que quizás, sus descubrimientos sean la clave para que en el futuro la primera uva 100% tica, resistente a climas tropicales, sirva de base para vinos italianos, españoles o franceses.