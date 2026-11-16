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Revista Dominical

Hay silencios que no se eligen: la dificultad de escuchar implica grandes costos para familias costarricenses

Un par de audífonos para personas con problemas de audición van desde los ¢250 000 hasta más de ¢2 millones pero, ¿qué hacen los adultos mayores que no pueden pagarlo? Ni una sentencia de la Sala IV les da soluciones

Egland Mejía Arana 80 años Oriunda de Grecia, vive en Pavas. Qué condiciones necesitan las personas mayores puedan envejecer con autonomía, independencia y dignidad, más allá de vivir más años.
Egland Mejía Arana 80 años Oriunda de Grecia, vive en Pavas. Qué condiciones necesitan las personas mayores puedan envejecer con autonomía, independencia y dignidad, más allá de vivir más años. Eyleen Vargas Davila
Verónica Quesada Quirós