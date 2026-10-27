Enrique Vila-Matas gana el Premio de las Letras Españolas 2026: acá le contamos por qué leerlo

En los libros de Enrique Vila-Matas, un escritor puede convertirse en personaje, un capítulo literario puede ser revisitado con otros ojos y, sobre todo, se abren muchas preguntas mucho más interesantes que cualquier respuesta.

Esa manera de entender la ficción le valió al autor barcelonés el Premio Nacional de las Letras Españolas 2026, concedido este martes 27 de octubre por el Ministerio de Cultura de España. El reconocimiento, que le da €50.000, aplaude toda su obra.

El jurado destacó su “influencia decisiva en la narrativa contemporánea, su contribución a la tradición borgiana en español y su originalidad formal, además de su fidelidad al espíritu metaficcional de Miguel de Cervantes”. También elogió su capacidad para difuminar las fronteras entre realidad e invención y convertir la lectura en una aventura intelectual.

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