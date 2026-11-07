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Revista Dominical

En la Biblioteca Nacional, veinte artistas convierten sus historias de dolor en obras de arte

La exposición ‘Renacer’ reúne pinturas inspiradas en experiencias de enfermedad, crisis personales y procesos de transformación. La muestra está abierta y es de entrada gratuita

Retratos a artistas y fotos del montaje 'Renacer a través del arte'
Veinte artistas participan en Renacer, una exposición colectiva autogestionada que reúne distintas técnicas y experiencias personales en la Biblioteca Nacional. JOHN DURAN
Jorge Arturo Mora