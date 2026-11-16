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Revista Dominical

El cantón más envejecido de Costa Rica tiene un gran dilema: ofrece bailes y talleres, pero sus aceras frenan a los adultos mayores

Montes de Oca es el cantón más envejecido del país, en 25 años tendrá cuadro adultos mayores por cada joven menor de 15 años; pero sus calles y aceras parecen no estar preparadas para eso

Egland Mejía Arana 80 años Oriunda de Grecia, vive en Pavas. Qué condiciones necesitan las personas mayores puedan envejecer con autonomía, independencia y dignidad, más allá de vivir más años.
No basta con hacer actividades, bailes y talleres para adultos mayores, la infraestructura tiene que permitirles llegar ahí. Eyleen Vargas Davila
Verónica Quesada Quirós