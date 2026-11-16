El cantón más envejecido de Costa Rica tiene un gran dilema: ofrece bailes y talleres, pero sus aceras frenan a los adultos mayores

En la Unidad de Memoria de la Municipalidad de Montes de Oca hay días en que el recuerdo puede fallar, pero las ganas de vivir siguen intactas. En sus actividades, las personas mayores bailan, cantan y conversan, y aunque algunas tienen dificultades cognitivas, ninguna parece haber olvidado cómo disfrutar una fiesta.

El alcalde de Montes de Oca, Domingo Argüello, observa esas escenas como una prueba de que la vejez no puede reducirse a consultas médicas, medicamentos o cuidados. Las personas adultas mayores tienen vida todavía, lo que necesitan son oportunidades y herramientas para seguir participando en su comunidad.

Según Argüello, en el cantón hay una cantidad importante de personas mayores de 90 años. No ofreció una cifra, pero su observación se enmarca en una realidad demográfica documentada: Montes de Oca es el cantón más envejecido del país.

En 2025 registraba 121,5 personas de 65 años o más por cada 100 menores de 15 años, según las estimaciones y proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Ningún otro cantón presentaba una relación tan alta.

Para 2050, la institución proyecta que la cifra llegará a 400 personas mayores por cada 100 menores de 15 años.

Jenny Dávila Chaves 77 años Santa Catalina de Pavas Qué condiciones necesitan las personas mayores puedan envejecer con autonomía, independencia y dignidad, más allá de vivir más años. (Eyleen Vargas Davila/Punto y Aparte)

El envejecimiento también alcanzará a quienes tienen edades más avanzadas. La relación entre las personas de 80 años o más y los menores de 15 años pasará de 31,6 por cada 100 en 2025 a 142,7 en 2050, según las proyecciones del INEC.

Lo que ocurre en Montes de Oca importa más allá de sus límites cantonales, es una oportunidad para observar qué puede hacer una comunidad para que las personas mayores sigan teniendo espacios de encuentro, aprendan, se relacionen y conserven su autonomía. Pero también para preguntarse qué sucede cuando las actividades existen y las calles no permiten llegar hasta ellas.

“Sería irresponsable decir que estamos bien” — Domingo Argüello, alcalde de Montes de Oca

La municipalidad forma parte de la Red de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores y ha impulsado iniciativas para mantener a esta población activa y conectada. Entre ellas está el programa Cáliz de Amistad, que reúne a unas 60 personas, según el alcalde; también Tardes Doradas, con actividades de baile que convocan cerca de un centenar de participantes.

A esos espacios se suman talleres de alfabetización digital y herramientas tecnológicas, incluida la inteligencia artificial, para reducir la brecha digital y ayudar a las personas mayores a desenvolverse en un entorno cada vez más tecnológico.

Otra iniciativa es el servicio de teleasistencia, disponible las 24 horas. Al momento de la entrevista, poco más de 116 personas estaban inscritas, aunque la municipalidad aspira a llegar a 500 usuarios. El servicio permite solicitar ayuda y recibir recordatorios, por ejemplo, para tomar medicamentos.

También hay proyectos que todavía no se han concretado: becas para que personas mayores puedan estudiar, la remodelación de un inmueble en San Rafael para convertirlo en un centro de atención integral y una propuesta de vivienda comunitaria para adultos mayores autovalentes. Son planes que podrían ampliar las oportunidades de participación, pero que aún no deben confundirse con servicios disponibles.

El esfuerzo municipal existe, pero no resuelve por sí solo el desafío. El propio alcalde reconoce que el cantón todavía está lejos de estar preparado. “Sería irresponsable decir que estamos bien”, admitió Argüello, quien además convive con discapacidad de movilidad.

Uno de los principales pendientes está en las calles. La municipalidad proyecta invertir ¢1.000 millones en cerca de ocho kilómetros de aceras, con intervenciones prioritarias en sectores como Salitrillos, Calle Siles, Lourdes y Barrio Pinto. También contempla mejoras en paradas de autobús y espacios peatonales.

Egland Mejía Arana 80 años y Manuel Enrique Cespedes Porras, 78 años. Ambos de Pavas. Qué condiciones necesitan las personas mayores puedan envejecer con autonomía, independencia y dignidad, más allá de vivir más años. Qué condiciones necesitan las personas mayores puedan envejecer con autonomía, independencia y dignidad, más allá de vivir más años. (Eyleen Vargas Davila/Punto y Aparte)

La inversión es importante, pero mientras las obras no se traduzcan en recorridos continuos, seguros y accesibles, una acera nueva puede terminar en otra que no existe, en un desnivel o en un obstáculo que obligue a una persona mayor a regresar a casa.

Ahí aparece la contradicción: un cantón puede organizar bailes, talleres y espacios de encuentro, pero ¿qué ocurre con quien no logra llegar hasta ellos? ¿De qué sirve ofrecer actividades si salir de la vivienda implica depender de otra persona, exponerse a una caída o caminar por una calle que no fue pensada para sus necesidades?

Montes de Oca tiene una razón demográfica para estar bajo la lupa: es el cantón más envejecido del país y su población seguirá envejeciendo. Sus programas muestran que es posible abrir espacios para que las personas mayores continúen participando; sus pendientes recuerdan que la inclusión no puede quedarse dentro de un salón.

Una ciudad amigable no se demuestra solamente en una fiesta, un taller o un proyecto anunciado, se demuestra cuando una persona mayor puede salir de su casa y seguir formando parte de la vida de su comunidad, incluso cuando se acaba la acera.

Verónica Quesada Quirós es estudiante de Periodismo de la Clase 19 de la Asociación de Periodismo Colaborativo Punto y Aparte. Es el encuentro entre periodistas y estudiantes de la carrera, quienes generan producciones periodísticas de alta calidad sobre las causas y las soluciones de realidades de riesgo social, y se mantienen vinculados para promover el buen periodismo, convencidos de que contar historias con rigor, sensibilidad y compromiso también es una forma de contribuir a transformar la sociedad.