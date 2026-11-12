El búho fósil que todavía cazaba de día: un hallazgo de hace 47 millones de años ayuda a explicar cuándo estas aves se volvieron nocturnas

Los búhos son, tal como los conocemos hoy, aves de la noche. Es más, en muchas representaciones culturales, los búhos representan la noche misma. Sin embargo, hace 47 millones de años algunos de sus antepasados todavía cazaban a plena luz del día, según indica un reciente estudio.

Un fósil hallado en Alemania aporta pistas sobre cuándo podría haber ocurrido su transformación evolutiva.

El ejemplar, recuperado en 2025 en el yacimiento de Messel, cerca de Fráncfort (al sur del país), pertenece a una especie hasta ahora desconocida, bautizada Masillastrix blattophaga.

El esqueleto mide unos 12 centímetros y está casi completo, salvo por el cráneo. Conserva las plumas de las alas y la cola, además de restos de lo que parece haber sido su última comida: una cucaracha de brillo azul verdoso.

Esta cucaracha fue la última comida del ejemplar de Masillastrix blattophaga, un búho diurno de hace 47 millones de años hallado en Alemania. (Gerald Mayr/Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung)

El hallazgo fue descrito por un equipo encabezado por el paleontólogo Gerald Mayr, del Instituto de Investigación Senckenberg y Museo de Historia Natural de Fráncfort. El estudio, titulado Evidence for diurnal habits in an exceptionally preserved Eocene owl, se publicó el 2 de noviembre en la revista Current Biology.

¿Cómo entendemos este búho diurno?

¿Por qué una cucaracha permite reconstruir los hábitos de un ave extinta? En las especies actuales, las alas iridiscentes de estos insectos se asocian con la actividad diurna. Por eso, su presencia en el estómago del fósil ofrece una pista sobre el horario de caza del animal.

“La cucaracha encontrada en el estómago de este pequeño búho proporciona una pista importante sobre su propio período de actividad”, explicó Mayr en un comunicado del instituto Senckenberg.

Claro está, los restos del insecto no son la única evidencia. Las plumas del fósil carecen de algunas características presentes en los búhos nocturnos actuales, asociadas con la reducción del ruido durante el vuelo.

Además, el húmero (el hueso de la parte superior del ala) es más corto y robusto que el de las especies modernas. Según Mayr, esto indica que sus alas todavía no eran tan largas ni estaban adaptadas para volar en silencio.

Fósil de Masillastrix blattophaga, un búho aparentemente diurno de hace 47 millones de años, hallado en Alemania. (Gerald Mayr/Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung)

El equipo comparó estas características con las de otros fósiles de aves similares. El búho más antiguo conocido con proporciones del húmero similares a las de las especies actuales vivió en Francia hace unos 35 millones de años. A partir de esa evidencia, los investigadores sitúan la transición hacia la actividad nocturna entre hace 47 y 34 millones de años, durante el Eoceno, según el comunicado del instituto.

No obstante, el periodo exacto del paso hacia la noche sigue sin estar claro. “Todavía se desconoce cuándo ocurrió, en la historia evolutiva de los búhos, la transición de un estilo de vida diurno a uno nocturno”, advirtió Mayr. Muchos fósiles conocidos de estas aves conservan apenas algunos huesos aislados, lo que dificulta reconstruir su anatomía y comportamiento.

Para Sonja Wedmann, responsable de las excavaciones de Messel, el hallazgo demuestra el valor excepcional del yacimiento. Sus condiciones de conservación mantuvieron intactos durante más de 47 millones de años detalles tan delicados como las plumas y el contenido del estómago, una oportunidad especial para conocer más la historia evolutiva de estas especies.

“Esto nos permite no solo hacernos una idea de cómo era el ave, sino también comprender cómo vivía y acotar el período en que los búhos desarrollaron su estilo de vida nocturno”, señaló Wedmann.

Así las cosas, como tantas cosas nocturnas, quizás no sepamos todo sobre los búhos todavía, pero al menos nos acercamos un poco más. No siempre conocemos la última cena de un ave tan distante.