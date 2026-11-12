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Revista Dominical

El búho fósil que todavía cazaba de día: un hallazgo de hace 47 millones de años ayuda a explicar cuándo estas aves se volvieron nocturnas

Un esqueleto excepcionalmente conservado en Alemania retuvo incluso los restos de su última comida: una cucaracha de alas iridiscentes

Ilustración del búho diurno Masillastrix blattophaga de hace 47 millones de años, hallado en Alemania.
Ilustración del búho diurno Masillastrix blattophaga de hace 47 millones de años, hallado en Alemania. Gerald Mayr
Fernando Chaves Espinach