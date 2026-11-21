Desde el 22 de noviembre de 2016, los ríos Chirripó y Zapote crecían en Matina, Limón. Al desbordarse, setenta y cinco familias del distrito de Batán perdieron sus casas. Era el primer aviso de lo que venía: Otto, el primer huracán en tocar tierra costarricense desde que hay registros.

Entre la noche del 23 y la madrugada del 24, cruzó del Caribe al Pacífico y golpeó con más fuerza a Upala, con vientos de 155 kilómetros por hora. Sobre Upala y Bagaces cayeron 200 litros de agua por metro cuadrado en seis horas, el equivalente a un mes de lluvia. Hubo apagones, árboles caídos, derrumbes en los volcanes Miravalles y Rincón de la Vieja y comunidades aisladas.

El balance oficial: 10 personas fallecidas, 10.831 afectadas, 3.400 albergadas, 412 poblados con daños, 1.598 viviendas y 8 puentes dañados.

Desde todo el país se movilizó la ayuda. Voluntarios, instituciones y hasta aeronaves de Panamá llevaron comida y alivio.

Una década después recordamos la tragedia, pero también la acción humana que ayudó a contrarrestar los efectos del desastre natural.

Una vecina de Estrada de Matina, en Limón, realiza labores de limpieza en su vivienda, afectada por la inundación que provocó el desbordamiento del río Chirripó. (Albert Marín)

El desbordamiento del río Chirripó dejó bajo el agua a Estrada de Matina, en Limón. Los vecinos dejaron sus bicicletas en la inundación mientras atendían sus casas. (Albert Marín)

Tras la cabeza de agua del Miravalles que destruyó los balnearios de Guayabo de Bagaces, la Fuerza Pública busca sobrevivientes en Thermomanía. (Jose Cordero)

Familias de comunidades golpeadas por las inundaciones desde el jueves anterior encontraron refugio en el templo Manantial de Esperanza, en Ciudad Neilly, habilitado como albergue ante la amenaza de más lluvias por el huracán Otto. (Mayela López)

Un deslizamiento obligó a cerrar el cementerio de Río Claro: varias tumbas quedaron dañadas y el terreno circundante, inestable. (Mayela Lopez)

Ante la amenaza de Otto, la CNE y cuerpos policiales evacuan a vecinos de la desembocadura del río Matina. Emilia Pérez Pérez y su hijo Yesser Gutiérrez, de 4 años, fueron llevados en lancha a un albergue en Batán. (Albert Marín.)

Autoridades recorren Los Castaños de Corredores en busca de vecinos dispuestos a evacuar de forma voluntaria, ante la posible llegada del huracán Otto a una zona ya golpeada por las lluvias de la semana anterior. (Mayela López)

Tienda de zapatos inundada de lodo por inundaciones en Upala Centro. (AIONSO-TENORIO)

Animales vagan desorientados por el centro de Upala. (AIONSO-TENORIO)

Una semana después de Otto, el parque continúa sumergido en lodo. (AIONSO-TENORIO/La Nación)

Vecinos de Upala, junto con bomberos, lavan el centro del cantón, incluidos la escuela y el parque. (AIONSO-TENORIO/La Nación)

A un día del inicio del curso lectivo, meses después de Otto, la antigua Escuela Teodoro Picado permanece cerrada. Las inundaciones dejaron graves daños en el edificio y obligaron a su clausura. (Mayela López/La Nación)

Una cabeza de agua del volcán Miravalles, provocada por los efectos de Otto, destruyó los balnearios termales de Guayabo de Bagaces. En Thermomanía murieron cuatro personas. (Jose Cordero/La Nación)

Familias obligadas a evacuar de noche tras inundación en el centro de Upala. (AIONSO-TENORIO/La Nación)

A mitad de la noche, el río Zapote se desbordó, causando desastres en el centro de Upala. (AIONSO-TENORIO/La Nación)