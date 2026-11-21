Desde el 22 de noviembre de 2016, los ríos Chirripó y Zapote crecían en Matina, Limón. Al desbordarse, setenta y cinco familias del distrito de Batán perdieron sus casas. Era el primer aviso de lo que venía: Otto, el primer huracán en tocar tierra costarricense desde que hay registros.
Entre la noche del 23 y la madrugada del 24, cruzó del Caribe al Pacífico y golpeó con más fuerza a Upala, con vientos de 155 kilómetros por hora. Sobre Upala y Bagaces cayeron 200 litros de agua por metro cuadrado en seis horas, el equivalente a un mes de lluvia. Hubo apagones, árboles caídos, derrumbes en los volcanes Miravalles y Rincón de la Vieja y comunidades aisladas.
El balance oficial: 10 personas fallecidas, 10.831 afectadas, 3.400 albergadas, 412 poblados con daños, 1.598 viviendas y 8 puentes dañados.
Desde todo el país se movilizó la ayuda. Voluntarios, instituciones y hasta aeronaves de Panamá llevaron comida y alivio.
Una década después recordamos la tragedia, pero también la acción humana que ayudó a contrarrestar los efectos del desastre natural.