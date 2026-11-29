Las guitarras distorsionadas, las capas de sonido, las melodías etéreas y las voces que parecen fundirse con la música son algunas de las características del shoegaze y el dream pop, dos estilos que han encontrado seguidores en distintas escenas musicales del mundo. Ahora, 13 agrupaciones latinoamericanas se reúnen en un compilado que busca mostrar parte de lo que se produce en la región.

Se trata de Azul Terciopelo: A Latin American Shoegaze & Dream Pop Compilation, una producción impulsada por el sello costarricense Sello Furia, dirigido por el músico y comunicador costarricense Emanuel Mora. El disco, que saldrá el 11 de diciembre, reúne canciones de bandas de Costa Rica, Colombia, Perú, Argentina, Chile, Panamá, Ecuador y Guatemala.

“Este es un proyecto muy importante para la difusión de bandas de la movida independiente no solo de Centroamérica, sino también específicamente de Costa Rica, porque es el país con mayor presencia en el compilado, que está enfocado en el público norteamericano. Es un mercado que cada vez está más hambriento por descubrir música que podría describirse como nicho, de otras latitudes, y esta alianza con el sello Velvet Blue Music abre una puerta para dar a conocer a más artistas independientes”, comentó al respecto Mora.

En Azul Terciopelo, Sello Furia reúne 13 canciones que funcionan como una pequeña muestra de estas exploraciones musicales en Latinoamérica.

La selección incluye a los costarricenses A su ladera, Adiós Cometa, Dylan Thomas y Marea Tranquila, de Costa Rica; Asimov, de Guatemala; Estamos Perdidos, de Ecuador; Necesito el valor tanto como necesito el miedo, de Chile; Nadar de Noche, Montegrande y Estación Sur, de Argentina; Los Membrillos, de Perú; Solo muero los domingos, de Panamá; y Encarta 98, de Colombia.

Azul Terciopelo ‘A Latin American Shoegaze & Dream Pop Compilation’ estará disponible en formato físico y digital. (Sello Furia/Cortesía)

Un género renovado

El shoegaze es un género que surgió en la escena alternativa británica a finales de los años 80 y principios de los 90. Su nombre, que literalmente puede traducirse como “mirar hacia los zapatos”, alude a la imagen de músicos que, durante sus conciertos, permanecían concentrados en los pedales de efectos que utilizaban para transformar el sonido de sus guitarras.

Más que riffs convencionales o voces que sobresalen por encima de la instrumentación, el género apuesta por la creación de atmósferas: guitarras con distorsión, reverberación y efectos que generan una sensación de densidad sonora, en ocasiones acompañada de voces suaves o poco distinguibles entre las capas instrumentales.

Montegrande, de Argentina, es una de las bandas invitadas al compilado. (Cortesía)

El dream pop, por su parte, comparte esa búsqueda de atmósferas envolventes, pero suele inclinarse por sonidos más delicados, melodías evocadoras y una sensación de ensoñación. Ambos estilos tienen puntos de encuentro y, a lo largo de las décadas, han influido en diferentes generaciones de músicos independientes.

El compilado creado por Sello Furia muestra cómo estos géneros han evolucionado y han sido adaptados en la región. El disco estará disponible el 11 de diciembre en plataformas digitales, a través de Sello Furia y Velvet Blue Music.

Además de la edición digital, Azul Terciopelo tendrá versiones físicas en vinilo de 12 pulgadas, en dos variantes de color —azul transparente y Blue Cloud—, una edición en CD y un paquete deluxe que incluye ambos vinilos y el disco compacto. Los precios van dependiendo desde el formato: desde $12 el CD hasta $50 la edición deluxe. La preventa está habilitada desde el sitio web velvetbluemusic.com.