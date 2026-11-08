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Revista Dominical

De un ‘gran potrero’ a país verde: así tomó Costa Rica su decisión más sabia

La naturaleza no siempre fue la carta de presentación de Costa Rica, que hasta hace pocos años lucía forestada, desatendida.

23/10/2026 Las cataratas de Nauyaca que se ubican en El Salvador de Barú de Pérez Zeledón. Foto Alonso Tenorio
23/10/2026 Las cataratas de Nauyaca que se ubican en El Salvador de Barú de Pérez Zeledón. Foto Alonso Tenorio Alonso Tenorio
Sofía Sánchez Ramírez