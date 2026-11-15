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Revista Dominical

¿Cuánto me cuesta envejecer? Adaptarse cuesta dinero, transforma ciudades e incide en la política

Costa Rica no está preparado para atender desafíos del envejecimiento poblacional, desde prótesis dentales, auditivas o un tratamiento para mejorar la visión, hasta adaptar viviendas y proporcionar entornos seguros

Egland Mejía Arana 80 años Oriunda de Grecia, vive en Pavas. Qué condiciones necesitan las personas mayores puedan envejecer con autonomía, independencia y dignidad, más allá de vivir más años.
Costa Rica envejece a pasos agigantados, pero nuestro país no está preparado para atender a miles de adultos mayores. Eyleen Vargas Davila
Verónica Quesada Quirós