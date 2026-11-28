La artista costarricense Stephanie Williams sobresale con su propuesta visual en la exposición colectiva Ámame como soy: Tránsitos de Iberoamérica bajo un mismo techo, que se presenta en la sede de Casa de América, ubicada en la Plaza de la Cibeles en Madrid, España.

La exhibición, que fue inaugurada el 3 de noviembre, está abierta al público hasta el próximo 16 de enero de 2027. El proyecto cuenta con la curaduría del comisario René Francisco Rodríguez y es organizado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

En este espacio cultural madrileño, Williams participa con la instalación Habitar temporalmente: Archivo de atmósferas (2026). Según la creadora, la obra cuestiona la visión tradicional que muestra la naturaleza como un paraíso vacío, ignorando los conocimientos y a los seres que realmente viven en ella.

En detalle

A través de esta propuesta, la costarricense reflexiona sobre cómo la mirada colonial y moderna redujo el entorno natural a un simple recurso para ser explotado, e invita al público a observar el paisaje tomando en cuenta su historia de extracción.

Stephanie Williams es parte de una importante muestra colectiva en Casa de América, en Madrid. (Stephanie Williams/Cortesía)

“El proyecto nos habla de una suerte de translocalidad; de las relaciones entre múltiples espacios y tiempos que acompañan la experiencia de habitar (temporalmente) un espacio, que indaga sobre diferentes concepciones del tiempo”, cuenta la artista desde España a La Nación.

Junto a la participación de Stephanie Williams, la exposición reúne el trabajo de otros veinticinco creadores y colectivos internacionales que dialogan en las salas de Casa de América.

El elenco completo de artistas convocados en esta edición lo integran Ángel Borrego, Fabián Ramos, Glenda Zapata, Marlon de Azambuja, Patrick Hamilton, Manuel Calderón, Carlos Garaicoa, Dagoberto Rodríguez, Beto Valencia, Dia Muñoz, Alejandra Segovia y Carlos Aires.

A ellos se suman las propuestas de Nave Oporto, Rigo Pex, Adán Vallecillo, Teresa Margolles, Armando Morales, Ela Spalding, Jesús Ruiz Nestosa, Sandra Gamarra, Fernanda Fragateiro, Lizzete Nin, Alejandro Cesarco, Suwon Lee y Alexander Apóstol.