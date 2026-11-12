Costarricense Paola Valverde Alier destaca entre 600 postulaciones y gana premio de poesía en España

Tres años de escritura, experimentación con las formas clásicas de la poesía y una exploración de la memoria y la conciencia dieron forma a Registros inmateriales, el libro con el que la escritora costarricense Paola Valverde Alier obtuvo el prestigioso III Premio Internacional de Poesía María Rosal, en España.

La obra fue seleccionada entre 600 manuscritos procedentes de 25 nacionalidades, en el certamen convocado por el Ayuntamiento de Fernán Núñez, en Córdoba.

Como parte del reconocimiento, el poemario será publicado en 2027 por Valparaíso Ediciones, con distribución en España, México y Colombia.

El jurado estuvo presidido por la poeta María Rosal e integrado por Remedios Sánchez García, Raquel Lanseros, William González Guevara y Federico Díaz-Granados, director de Valparaíso Ediciones. El jurado destacó que el libro “presenta una arquitectura polifónica de gran solidez que combina verso lírico, experiencia clínica y regresión hipnótica”.

Una obra singular

Paola Valverde Alier, nacida en 1984, celebrará el reconocimiento con un viaje a España junto con sus hijos. La escritora espera visitar la tierra de la que emigró su bisabuelo. (Luis Navarro)

Esta última característica permite comprender la particular construcción de Registros inmateriales. Valverde diseñó el poemario como una obra contenida dentro de una regresión, a partir de un proceso de exploración literaria y personal.

El trabajo comenzó en el taller del poeta mexicano Ricardo Yáñez, donde Valverde se dedicó a experimentar con estructuras tradicionales como la décima, el romance y el soneto.

“Es un libro que lleva tres años de trabajo, a fuego lento, como el khorkhog”, cuenta Valverde a La Nación. Durante aquella etapa escribía uno o dos poemas por semana, aplicando las técnicas de creatividad que aprendía en el taller. Lo hacía a mano y en distintos escenarios, incluso frente a una rosa que terminó marchitándose mientras avanzaba el proceso.

La exploración continuó mediante largas conversaciones telefónicas con el poeta Waldo Leyva. Ambos realizaban ejercicios e intercambiaban poemas para profundizar en la estructura del verso.

“Pensé en amigos que ya no están, en poemas que me dictaban desde otra dimensión. Escribí y destruí sonetos. Amanecí con endecasílabos flotando en mi boca. Toda mi voluntad poética mutó a una terapia hipnótica”, explica la autora.

La estructura definitiva apareció después de conocer a Tere Reyes Espinal, su terapeuta, cuyo consultorio está ubicado en medio del bosque. En ese espacio encontró la forma de articular los distintos materiales que había acumulado durante los años de escritura.

“Ahí diseñé la estructura del libro: una obra contenida dentro de una regresión. Disfruté mucho escribiéndolo, explorando las múltiples posibilidades del lenguaje”, explicó.

La primera lectura pública de poemas de Registros inmateriales tendrá lugar este 12 de noviembre en el Centro Cultural de España en Costa Rica, durante la actividad Voces Feministas contra las Violencias hacia las Mujeres, en la que compartirá espacio con otras escritoras.

“Estoy conmovida y estoy agradecida. Este libro que me costó tanto finalmente verá la luz”, concluyó la autora.