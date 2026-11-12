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Revista Dominical

Costarricense Paola Valverde Alier destaca entre 600 postulaciones y gana premio de poesía en España

El poemario ‘Registros inmateriales’, construido como una obra dentro de una regresión hipnótica, obtuvo el III Premio Internacional de Poesía María Rosal

Paola Valverde ha desarrollado una amplia trayectoria poética que ha trascendido las fronteras de Costa Rica.
Paola Valverde ha desarrollado una amplia trayectoria poética que ha trascendido las fronteras de Costa Rica. Jorge Navarro Trejos
Jorge Arturo Mora