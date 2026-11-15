AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Revista Dominical

¿Cómo vive el monje que representa al Dalái Lama en América Latina? De exiliado a voz del Tibet

Thubten Wangchen perdió a su madre cuando tenía cuatro años, huyó del Tíbet, vivió como refugiado y mendigó para sobrevivir. Hoy comparte lo que ha aprendido

Embajador Dalai Lama
La meditación, la compasión y la no violencia forman parte de la práctica espiritual que guía su vida cotidiana. JOHN DURAN
Jorge Arturo Mora