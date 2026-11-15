¿Cómo vive el monje que representa al Dalái Lama en América Latina? De exiliado a voz del Tibet

Thubten Wangchen habla como si tocara un instrumento pequeño. Las palabras le salen ligeras, con una cadencia juguetona, como notas que saltan de una a otra antes de aterrizar en el sentido. A veces parece que estuviera probando el sonido de una palabra en la boca; otras, que la respuesta le hubiera provocado una alegría que no puede guardar para sí.

Thubten Wangchen, representante del Dalai Lama en Latinoamérica

Entonces aparece la risa: un “HAHA” rotundo, graaande, que le sacude el cuerpo y se queda un instante suspendido en el aire. No es una carcajada que interrumpa la conversación, sino una manera de acompañarla y hacer que uno, inevitablemente, lo emule.

Pero su vida no ha sido un carnaval. Eso sorprende, porque este monje budista tibetano es el representante del Dalái Lama para América Latina, pero sobre todo uno que ha visto el horror y la muerte en primera fila y aún así cree en la paz.

“A los 4 años invadieron mi pueblo, se llevaron a mi madre, nunca la volví a ver y vi a muchos más tibetanos morir. Pero la enseñanza de su Santidad es clara: no hay espacio para el odio”.

Estamos conversando en la Asociacion Cultural Tibetano-Costarricense en San José centro, muy cerca del INS. Aunque estamos en un foco urbano bullicioso, un gran y confortable silencio no nos abandona dentro de esta casa a la que, en un salón principal, abrazan varias imágenes del Dalái Lama y una miríada de figuras de Buda. El dorado resplandece a lo largo y ancho.

Thubten Wangchen fue miembro del Parlamento Tibetano en el exilio. (JOHN DURAN/John Durán)

Aquí, descalzos y viéndonos a los ojos, Thubten, de 71 años, me recapitula una vida de horrores atestiguados y un mensaje de paz que se aleja de cualquier cliché. “La vida humana tiene mucho valor, pero es impermanente... Debemos aprovecharla para hacer el bien tanto como podamos HAHA”, me dice.

El budismo nació alrededor del año 563 a. C. en el noreste de la India. Su origen se remonta a la vida de Siddhartha Gautama, un príncipe que renunció a los lujos de su palacio para buscar el fin del sufrimiento humano; tras alcanzar la iluminación espiritual bajo un árbol bodhi, se convirtió en el Buda (“el Iluminado”) y comenzó a difundir sus enseñanzas basadas en el desapego y la compasión.

Su singularidad

Wancheng posa junto con banderas de apoyo al Tibet, sitio en el que nació y anhela volver algún día. (JOHN DURAN/John Durán)

A los cuatro años y medio, Thubten Wangchen salió de su mundo. No hubo tiempo para despedidas ni para entender lo que estaba ocurriendo. La tensión entre China y el Tíbet había llegado hasta su hogar; su madre había sido llevada lejos de casa y su padre debía escapar con sus hijos antes de que la guerra terminara de tragárselos.

Thubten, el menor de aquella familia comenzó entonces una huida que lo llevaría a cruzar el Himalaya, entre montañas inmensas, caminos hostiles y el miedo de no llegar vivo al otro lado. Detrás quedaba su tierra. Delante, un territorio desconocido. Y en medio, un niño demasiado pequeño para comprender por qué había perdido tanto.

Llegaron a Nepal sin nada. Ni casa, ni dinero, más bien el cuerpo helado, el cuerpo hambriento, las plantas de los pies desolladas. Wangchen vio morir a vecinos suyos, amigos del pueblo, en aquel escape. No todos sobrevivieron.

En Népal, que abrió solidariamente sus brazos, le tocó encarar la calle, la intemperie. Entre los seis y los nueve años, mendigar fue parte de su vida. Mientras veía a otros niños jugar, él aprendía a sobrevivir.

Pasaron los meses y llegó hasta Nepal la noticia de que el Dalái Lama llamaba a reunir al pueblo tibetano en la India, donde estaba exiliado. Llegaron representantes para llevarse a todos aquellos refugiados y llegó a la India, otro país al que agradece, donde pudo estudiar. Todo esto lo cuenta lo cuenta en primera persona en Lejos del Tibet, entrañable (e inolvidable) libro en el que detalla todo esto vivido.

Thubten mendigó por años antes de reencontrarse con el llamado del Dalai Lama. (JOHN DURAN/John Durán)

A los 16 años, Thubten tomó una decisión que cambiaría su vida: ingresó en el monasterio de Namgyal, en Dharamsala, la India, donde se encontraba propiamente el Dalái Lama. Aquello se sentía como estar cerca de Buda y a la luz de aquella experiencia es que hoy puede soltar su “HAHA” después de una vida tumultuosa. Thubten se “graduaría” del monasterio con la invitación del Dalái Lama de enviarlo a España para trabajar como traductor en un centro budista, como el inicio de su camino como embajador del Dalái Lama. Aunque no sabía el español, aprendió, pues su vida no le ha deparado más que aprender y aprender.

—¿Cómo fue conocer al Dalái Lama y convivir con él durante tantos años?

—De todas las experiencias de mi vida, una de las más importantes e inolvidables fue estar cerca de Su Santidad. Es una persona sencilla, muy humana y profundamente espiritual. Piensa en el pueblo tibetano, pero también en el mundo entero y en la paz universal.

”Nos enseñaba que todos los seres humanos somos hermanos. Nadie busca sufrir ni tener problemas; todos buscamos paz, felicidad, salud, éxito y armonía. Por eso debemos respetar a los demás y aprender a tolerarnos.

”Uno de sus mensajes más profundos para nosotros ha sido que no debemos odiar a los chinos. Al principio puede ser difícil comprenderlo. ¿Cómo no sentir odio hacia quienes nos hicieron tanto daño, nos quitaron el país y destruyeron nuestra identidad? En el Tíbet fueron destruidos miles de monasterios, templos y monumentos, y muchas personas fueron encarceladas. Todavía hay escritores, cantantes y grandes maestros tibetanos en prisión.

”Sin embargo, el Dalái Lama insiste en que el odio no sirve de nada: no nos ayuda a nosotros ni a los chinos. Poco a poco, escuchándolo una y otra vez, hemos aprendido a no vivir desde el odio. Creo que ese es un logro muy importante.

”Estar unos minutos con él puede llenarte de satisfacción, alegría y paz. Yo tuve la oportunidad de pasar años escuchándolo, aprendiendo y compartiendo ceremonias. En ocasiones meditábamos y recitábamos oraciones a pocos metros de distancia. Es algo que hoy difícilmente podría repetirse de la misma manera”.

—¿Cómo explicaría la filosofía budista a alguien que no la conoce?

“Es normal que muchas personas sepan poco sobre el budismo. No suele estudiarse en las escuelas o universidades como parte de la educación general. El budismo es una de las grandes tradiciones religiosas del mundo, junto con el cristianismo, el hinduismo, el judaísmo y el islam, pero no es solamente una religión: también es una filosofía para la vida cotidiana.

“Se trata de preguntarnos cómo podemos actuar mejor cada día, cómo hablar con más amabilidad y cómo pensar de una manera que contribuya a mejorar nuestra vida, nuestra familia, nuestra sociedad y el mundo.

”Algunos científicos también se han acercado al budismo como una forma de estudiar la mente. Durante décadas, investigadores han dialogado con el Dalái Lama y con maestros budistas sobre distintos temas. Es un intercambio que busca examinar la experiencia mental mediante la observación, el razonamiento y la investigación.

”La vida humana tiene mucho valor, pero es impermanente: nada dura para siempre. Por eso debemos aprovecharla para hacer el bien tanto como podamos. Si no podemos ayudar a alguien, al menos no deberíamos hacerle daño. Es sencillo de explicar, aunque llevarlo a la práctica requiere esfuerzo HAHA”.

—¿Qué reflexión hace sobre la tecnología y la dependencia de las pantallas?

“En el siglo XXI la tecnología se ha desarrollado muchísimo y seguirá avanzando. Eso no es malo por sí mismo. El punto importante es cómo la utilizamos: puede servir para ayudar a la sociedad o puede contribuir a destruir nuestra paz.

”Un avión, por ejemplo, puede utilizarse para hacer la guerra o para transportar personas de un lugar a otro. El objeto no es bueno ni malo por sí solo; depende del uso que le demos. No debemos convertirnos en sus esclavos.

”Hay personas que pasan casi todo el día conectadas a internet, mirando TikTok, WhatsApp, Instagram, Facebook... Incluso niños muy pequeños conocen y utilizan esas plataformas. Tenemos que aprender a emplear la tecnología de manera responsable y beneficiosa, sin permitir que nos quite todo el tiempo para pensar, relacionarnos o estar en paz con nosotros mismos”.

Thubten Wancheng se siente afortunado de, tras una vida de penurias, haber alcanzado el puente con el Dalai Lama para rehacer su vida. (JOHN DURAN/John Durán)

—¿Experimentó un choque cultural al salir del Tibet?

—Primero viví en Nepal y después en la India, un país con una enorme diversidad de culturas, religiones, idiomas y tradiciones. Vivir allí te abre la mente y te prepara para conocer otras formas de vida.

”Al llegar a Barcelona, una de las primeras diferencias que me sorprendió fue el mar. Los tibetanos somos gente de montaña, del Himalaya, y para mí estar frente al mar era algo nuevo. También hubo diferencias en la comida. No todos los tibetanos somos vegetarianos, pero yo, por respeto a la vida, no estaba acostumbrado a comer animales.

”Recuerdo que en un restaurante me sirvieron gambas enteras, con los ojos y el cuerpo completo. Los demás me decían que eran muy ricas, pero a mí me impresionó verlas así y preferí pedir una ensalada HAHA.

”También me llamó la atención la alegría de los españoles y de los latinoamericanos. En Costa Rica se escucha mucho el «pura vida». Conocer otras culturas te enriquece: amplía tu forma de pensar y de vivir. He pasado más de la mitad de mi vida en Occidente sin perder mi propia cultura. Al contrario, he podido conservarla y, al mismo tiempo, aprender de otras”.

—¿Cómo ve la presencia del budismo en Occidente y en Latinoamérica?

“El budismo ha sido bien recibido en Occidente, aunque su crecimiento es lento. Una razón es que no somos una tradición proselitista: no vamos por las calles diciendo que la gente tiene que convertirse al budismo. No buscamos cantidad, sino calidad. El Dalái Lama suele insistir en que es mejor que las personas comprendan de verdad una enseñanza y la practiquen, en lugar de que sean muchas y no la comprendan.

”En América del Norte, Europa y Latinoamérica hay personas interesadas, pero la vida cotidiana consume mucho tiempo. La gente tiene trabajo, familia, hijos, alquileres, impuestos y responsabilidades. A veces quiere acercarse a la filosofía budista, pero no encuentra el momento. Hay simpatía por el Tíbet en Costa Rica y en otros países latinoamericanos, pero no siempre ese interés se traduce en una participación constante.

”Lo importante es que nadie debe ser obligado a creer. La religión y la espiritualidad son libres. Si una persona busca, puede encontrar.

En la Asociación Cultural Tibetato Costarricense puede encontrar el libro de Thubten así como otros materiales relacionados al budismo. (JOHN DURAN/John Durán)

—¿Cómo organiza su vida cotidiana entre sus responsabilidades y su práctica espiritual?

“No sé qué ocurrirá en el futuro; solamente sé que estoy viviendo el presente. Primero soy tibetano. Eso no puedo cambiarlo en esta vida. Segundo, soy monje budista, y eso sí podría cambiar en esta vida: si alguien me convenciera de otra tradición, podría ser mañana católico o musulmán. El budismo no es una obligación. Pero mi identidad tibetana y la responsabilidad con mi pueblo son fundamentales.

”Mi primera prioridad es trabajar por el Tíbet: explicar quiénes somos, dar a conocer nuestra cultura y contar lo que está ocurriendo en nuestro país.

”La segunda es mi práctica espiritual. Por la mañana medito y procuro cultivar una buena motivación para el día. Durante la jornada intento relacionarme con los demás de la mejor manera posible. Por la noche, antes de dormir, repaso lo que he hecho: si actué bien, me alegro; si hice algo mal, lo reconozco y me propongo no repetirlo al día siguiente.

”Cada mañana también agradezco estar vivo. El propósito es hacer el bien hoy, porque no sabemos si mañana estaremos aquí. Intento hablar bien y actuar bien con los demás. Me gustan las ceremonias, los cantos y las oraciones budistas, aunque los viajes y las obligaciones no siempre me permiten dedicarles mucho tiempo. Incluso una práctica breve puede darme tranquilidad”.

Por tanto compromiso, Wancheng asegura enfocarse en hacer meditación profunda al menos al inicio del día. (JOHN DURAN/John Durán)

—¿Qué consejo daría a quienes tienen dificultades para concentrarse o encontrar calma?

“Es fácil responder a esa pregunta, pero llevar el consejo a la práctica es más difícil HAHA. Cuando una persona tiene un dolor físico, puede tomar una pastilla para aliviarlo. La calma mental no funciona de esa manera.

”Hay personas que por fuera parecen estar bien, pero todos tenemos problemas físicos o emocionales. Nadie es perfecto. Vivimos en una sociedad que nos empuja a conseguir más cosas materiales y a buscar placer constantemente. Sin embargo, ese placer es temporal: conseguimos algo hoy y pronto queremos otra cosa.

”Por eso no debemos buscar únicamente fuera de nosotros. También tenemos que mirar nuestro interior y preguntarnos cómo está nuestro corazón, si tenemos amor y compasión y cómo nos relacionamos con los demás.

”La meditación puede ayudar. No pertenece exclusivamente al budismo; otras religiones también tienen prácticas contemplativas, y una persona atea puede meditar. Meditar significa, entre otras cosas, observar y reflexionar sobre nuestras acciones físicas, nuestras palabras y nuestros pensamientos.

El budismo nació en el siglo VI a. C. (alrededor del año 563 a. C. a 480 a. C.) en el norte de la India, en la región de Lumbini (en el actual Nepal). (JOHN DURAN/John Durán)

En la tradición budista se combinan la reflexión, el razonamiento y distintas formas de meditación. No se trata solamente de creer porque alguien lo dijo, sino también de examinar las cosas. Para aprender a meditar hay que tener paciencia, dedicar tiempo y hacer un esfuerzo. Las cosas buenas no siempre son fáciles; por eso debemos practicar poco a poco y no rendirnos”.

El decimocuarto Dalái Lama, Tenzin Gyatso, ha reconocido la posibilidad de que la institución de su figura deje de existir principalmente para proteger el linaje del budismo tibetano.

—¿Le preocupa el futuro de la figura del Dalái Lama ante las tensiones políticas con China?

“Sí, es preocupante. El dalái lama vive en la India y no puede regresar a su país.

”A menudo las noticias sobre guerras, corrupción y violencia reciben mucha atención, mientras que los asuntos relacionados con la cultura, la espiritualidad, la paz y la meditación tienen menos espacio. Por eso es importante seguir contando nuestra historia.

”El Dalái Lama tiene 91 años, pero continúa trabajando. Ha dicho que espera vivir hasta los 130 años y mantiene una mente muy clara. Para nosotros, su continuidad es importante, aunque la causa tibetana no depende solamente de una persona.

”Uno de los asuntos más delicados es su reencarnación. El dalái lama ha dicho que la decisión corresponde a las instituciones religiosas tibetanas autorizadas. También ha manifestado que renacerá en un país libre donde pueda continuar su labor.

”Yo esperaría que en los próximos cinco años haya un cambio. Para nosotros, estos hechos muestran lo que está en juego: la libertad religiosa, la identidad cultural y la posibilidad de que los tibetanos decidamos nuestro propio futuro. A pesar de todo, no queremos abandonar la esperanza. Nuestra lucha debe continuar mediante la verdad, la paz y la no violencia. Nunca debemos rendirnos”.