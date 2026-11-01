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Revista Dominical

¿Cómo se cuenta la historia de las luchas sociales de Costa Rica desde la prensa?

Durante 80 años ‘La Nación’ reportó manifestaciones previas a la Guerra Civil del 48, huelgas en plantaciones bananeras y grandes movimientos estudiantiles en las calles del Valle Central

Turbas, vidrios quebrados, disparos y huelgas... así se fraguó la lucha social en Costa Rica
Turbas, vidrios quebrados, disparos y huelgas... así se fraguó la lucha social en Costa Rica Desconocido
Roger Bolaños Vargas

Turbas tomaron la ciudad de Cartago, “inenarrables escenas de salvajismo” se dieron cuando las fuerzas del orden abusaron de su autoridad mientras los manifestantes tiraban piedras y palos al amparo de la noche. En los siguientes días, más protestantes se sumarían en San José, Alajuela, Grecia, San Ramón y otras localidades, pero también se sumarían muertos y heridos.

Es 21 de julio de 1947, así comienza el relato de la Huelga de los Brazos Caídos, y en apenas ocho meses estallará la Guerra Civil de 1948.

El periódico La Nación, fundado apenas nueve meses antes, el 12 de octubre de 1946, ya daba cuenta de los sucesos ocurridos en Cartago, fortín de las fuerzas de oposición que exigían al gobierno de Teodoro Picado Michalski garantizar elecciones libres en 1948 (no ocurrió, y así estalló la guerra).