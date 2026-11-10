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Revista Dominical

¿Cómo entender el desarrollo de China y su relación con América Latina? Un experto da su visión

China en Costa Rica: el académico Wang Yiwei explica el avance del país asiático en la región y las marcadas diferencias que mantiene frente a Estados Unidos

Wang Yiwei, académico de la Universidad de Renmin
Entrevista con el académico Wang Yiwei de la Universidad de Renmin sobre el proceso económico chino. Rafael Pacheco Granados
Fernando Chaves Espinach