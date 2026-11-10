¿Cómo entender el desarrollo de China y su relación con América Latina? Un experto da su visión

Es cierto que las discusiones geopolíticas toman tiempo y requieren conocimiento, pero eso no quiere decir que no toquen nuestro día a día. Un gran ejemplo lo brinda China en Costa Rica, por mil y un razones políticas, económicas y culturales que ni hace falta enumerar: usted ya las tiene en mente.

Para recoger algunas ideas que nos orienten hacia comprender mejor qué es China hoy, cómo entiende su desarrollo y qué tiene que ver con América Latina, conversamos con el profesor Wang Yiwei. Catedrático Jean Monnet de la Universidad Renmin, una de las principales de China, es asesor del Partido Comunista, especialista en relaciones internacionales y asuntos europeos. Fue diplomático ante la Unión Europea y profesor visitante en universidades como Yale y Sciences Po.

Lo invitó la embajada de su país a Costa Rica pocos días después de que Latinobarómetro informara de que, por primera vez, los países de la región ven más positiva la influencia del país asiático que la de EE. UU. (salvo Costa Rica y R. Dominicana), aunque nuestro país tiene la valoración positiva más alta (73%). Eso es reciente, apenas de década y media o dos décadas. ¿Por qué?

El túnel Tianshan Shengli, con 22,13 kilómetros, acorta distancias clave en Xinjiang y se integra a la estrategia china de desarrollo e integración comercial. (Xinhua/Xinhua)

Para el profesor, China no desea necesariamente ser “otro superpoder”, sino que prioriza la “internacionalización”. “Somos una sociedad circular”, dice en contraposición a la estadounidense.

Ejemplifica con la inteligencia artificial (IA): “En Estados Unidos, la inteligencia artificial parece estar al servicio de la IA misma o de determinados sectores. En China, en cambio, hablamos de una inteligencia artificial para todos. Esto significa que debe beneficiar a toda la población y a todos los sectores económicos, no solo a unos cuantos”.

“Esa visión responde, básicamente, a que somos un país socialista”, dice. “Nuestro enfoque pone a las personas en el centro. Creo que eso puede resultar atractivo para los latinoamericanos, porque, durante mis visitas a la región, he notado que también valoran la justicia, la igualdad y una sociedad armoniosa”, argumenta. “Estados Unidos, por supuesto, está muy avanzado tecnológicamente, pero la brecha entre ricos y pobres es enorme”.

Asimismo, dice, “China es un país muy abierto y está dispuesto a compartir”. En el punto de vista del profesor, “Estados Unidos, en cambio, ha dejado de promover esa apertura y ahora parece avanzar hacia la conformación de distintos bloques. Por ejemplo, tiene su propia estrategia para América Latina”.

“China, por su parte, impulsa la cooperación con los 33 países de América Latina y el Caribe. Esto puede generar oportunidades para combatir la pobreza, desarrollar infraestructura y avanzar en la transición energética y digital de la manera más eficiente posible. Creo que esas son algunas de las razones que explican el cambio en la percepción de China y la comparación con Estados Unidos”, dice.

Según el académico, “China no busca construir un sistema antinorteamericano ni reemplazar a Estados Unidos. Siempre hemos preferido la cooperación y las sinergias con los actores locales y con Washington”.

En particular, resalta el éxito de la reciente visita presidencial a Estados Unidos. “Alcanzamos ocho puntos de consenso, entre ellos la cooperación contra el narcotráfico. Considero que esto tiene un significado especial para los latinoamericanos”, dice.

Entonces, ¿cómo explica la disonancia entre lo que EE. UU. pide a América Latina y lo que le dice a China? “Cuando China hace algo, se presenta como una amenaza externa para la seguridad nacional. China, definitivamente, no pretende seguir el mismo camino de Estados Unidos”, afirma.

“Hemos aprendido mucho de ese país. La apertura y las reformas económicas de China, iniciadas en 1979, se beneficiaron especialmente de la relación con Estados Unidos. También las economías de los llamados cuatro dragones y cuatro tigres asiáticos lograron modernizarse gracias a su apertura al mercado estadounidense”, recuerda.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, reciben al presidente de China, Xi Jinping, y a su esposa, Peng Liyuan, para tomar el té en el Salón Rojo de la Casa Blanca, en Washington, D. C., el 25 de septiembre de 2026. (ALEX WROBLEWSKI/AFP)

“Estados Unidos ha sido un socio comercial importante para China y una fuente de transferencia tecnológica. También nos hemos beneficiado del sistema del dólar. Sin ese sistema financiero internacional, China no habría podido desarrollarse con tanta rapidez. China ha obtenido grandes beneficios de su relación con Estados Unidos, pero esa cooperación también ha favorecido a los estadounidenses, pues ofrece un mercado enorme”, considera.

Para seguir el mismo camino de sacar a tantas personas de la pobreza, dice, China ofrece dos ejemplos: infraestructura y educación.

“China, y también el resto del mundo, puede sentirse orgulloso de la contribución china. En los casi 80 años transcurridos desde la fundación de la República Popular China, hemos logrado sacar de la pobreza a 800 millones de personas, lo que representa cerca del 80% de la reducción de la pobreza mundial”, dice el académico.

“Estamos muy orgullosos de ese logro. Además, en el futuro esperamos duplicar nuestra clase media, que actualmente ronda los 400 millones de personas, hasta alcanzar los 800 millones”, agrega. “Nuestro modelo de desarrollo de alta calidad pone cada vez más énfasis en las personas y no solamente en el crecimiento del producto interno bruto (PIB)”.

Para Wang Yiwei no es una cuestión teórica, sino que dice que se trata de una experiencia vital “Por ejemplo, mi ciudad natal era muy pobre. La gente vivía en las montañas, en zonas de difícil acceso. Se llama Changsha”, dice.

“Ahora, gracias a la construcción de carreteras y vías de alta velocidad, más turistas llegan a esa región, compran sus productos y contribuyen a dinamizar la economía local. Esto también amplía los horizontes de la población y ayuda a reducir la pobreza. Creo que ese es un aspecto muy importante”, explica el estudioso.

Otro factor es la reforma agraria, el liderazgo del Partido Comunista y su capacidad para conducir el proceso, comenta el investigador. “El presidente Xi también nos ha enseñado que el mercado debe desempeñar un papel decisivo. Por supuesto que lo desempeña, pero no funciona automáticamente: necesita ciertas condiciones previas”, dice. “La primera es la educación. Antes de hablar de reducir la pobreza, hay que garantizar el acceso a la educación”.

Hay mucho más que podría dialogar con estos países, pero claro está, las cosas cambian a diario. Para eso se estudia de cerca.