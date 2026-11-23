Los desafíos estructurales que atraviesa nuestra región tienen un espacio de diagnóstico y análisis en el nuevo libro Centroamérica: un futuro en disputa. La obra forma parte de Las Cuentas de Centroamérica, una colección dedicada a reunir ensayos rigurosos coordinados por figuras de referencia regional.

En esta tercera entrega, la expresidenta Laura Chinchilla reúne las voces de once especialistas e instituciones que examinan los obstáculos históricos y los caminos posibles para concretar las promesas de bienestar en el área.

El libro se puede adquirir a través del sitio web de la editorial Sexto Piso, con expectativa de que próximamente llegue a librerías nacionales en formato físico.

“¿Qué es Centroamérica en el siglo XXI? ¿Qué pasa con esta región de 500.000 km2 y cincuenta millones de habitantes, volcánica en su geografía, y volcánica en su historia política?”.

Así introduce Sergio Ramirez, novelista y fundador de Centroamérica Cuenta, la primera colección de Las cuentas de Centroamérica. En el nuevo tomo se indaga en esta incógnita por medio once nuevos ensayos.

Centroamérica Cuenta celebra su edición del 2026 del 18 al 23 de mayo en Panamá. (Ministerio de Cultura de Panamá/Cortesía de Centroamérica Cuenta)

Conocer la Centroamérica que tenemos para pensar la Centroamérica que queremos

Autor: Alberto Mora Román, Programa Estado de la Nación

Centroamérica enfrenta una encrucijada: retrocesos democráticos, desigualdad y una integración regional cada vez más debilitada. ¿Qué puede hacer la región para afrontar sus desafíos comunes y recuperar la esperanza de un futuro compartido? El Programa Estado de la Nación analiza los riesgos del presente y la urgencia de apostar por la cooperación y el desarrollo humano sostenible.

Promesas rotas: democracia y erosión institucional en Centroamérica

Autor: Douglas Castro-Quezada

¿Cómo se deshace una democracia desde adentro? A través de las experiencias de Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras, el ensayo revela las distintas rutas del deterioro democrático y las resistencias que aún mantienen viva la promesa de la democracia.

Las instituciones, el reto pendiente de Centroamérica

Autora: Isabel de Saint Malo de Alvarado

¿Por qué Centroamérica sigue enfrentando dificultades para traducir la democracia en bienestar y oportunidades para su población? Este ensayo examina los desafíos institucionales de la región, desde la corrupción, la impunidad y la debilidad del Estado de derecho hasta el deterioro democrático y la pérdida de confianza ciudadana. Una reflexión sobre la necesidad de construir instituciones sólidas, garantizar la justicia y fortalecer la democracia como base para un desarrollo más inclusivo.

Pueblos nobles mal gobernados

Autor: Ramón Jáuregui

¿Por qué la democracia centroamericana no ha logrado traducirse en mayor bienestar, justicia social y oportunidades para la población? Este ensayo examina las fallas de los modelos de gobierno de la región, la concentración del poder y la riqueza, y el deterioro de las instituciones democráticas. A partir de este diagnóstico, plantea dos grandes desafíos: fortalecer el Estado de derecho y construir Estados capaces de garantizar seguridad, servicios públicos y una distribución más equitativa de la riqueza.

Los Estados des-unidos de Centroamérica: vicisitudes de una región en espera infinita

Autor: Julio Raudales

¿Por qué la integración centroamericana no ha logrado traducirse en mayor prosperidad? Un análisis de los obstáculos políticos, económicos e institucionales que frenan la cooperación regional y de la necesidad de fortalecer la unión entre los países para impulsar el desarrollo, reducir la desigualdad y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

La Librería Sophos en Guatemala es una de las sedes del evento Centroamérica Cuenta, en su edición de 2025 celebrada en Guatemala. (Centroamérica Cuenta/Centroamérica Cuenta)

Centroamérica en la nueva encrucijada geopolítica

Autora: Ilka Treminio Sánchez

¿Qué lugar ocupa Centroamérica en la disputa entre Estados Unidos y China? La rivalidad entre ambas potencias está redefiniendo el escenario geopolítico y plantea nuevos desafíos para la región en materia de migración, seguridad y economía. ¿Cómo puede Centroamérica defender su autonomía en un mundo cada vez más competitivo?

La Unión Europea y Centroamérica frente a la incertidumbre global: una mirada desde la relación birregional

Autor: Pedro Caldentey

Un análisis de los desafíos de la relación entre Centroamérica y la Unión Europea en un mundo marcado por la incertidumbre y el retroceso democrático. Un ensayo sobre el potencial de la integración regional, la cooperación y la inversión para construir un futuro más sostenible e inclusivo.

El crimen organizado en Centroamérica: medidas e intervenciones para su control efectivo

Autora: Claudia Paz y Paz

¿Qué funciona realmente para combatir el crimen organizado en Centroamérica sin sacrificar la democracia? Claudia Paz y Paz examina los límites de las políticas de mano dura y propone alternativas basadas en investigaciones eficaces, el combate a la corrupción y el fortalecimiento de la justicia, con respeto a los derechos humanos.

Acciones desde la urgencia: políticas culturales, iniciativas emergentes y redes de afecto en Centroamérica

Autor: Fernando Chaves Espinach

¿Qué mantiene viva la cultura centroamericana cuando faltan recursos, apoyo institucional y libertad? Las redes de solidaridad entre artistas y gestores culturales cruzan fronteras, preservan la memoria y abren espacios de creación frente a la censura y la adversidad. Una reflexión sobre cómo construir una identidad cultural compartida sin borrar las diferencias de la región.

Los actores territoriales, protagonistas de la construcción de la resiliencia y democracia en Centroamérica

Autor: Fundación Prisma

¿Puede la defensa del territorio ser también una defensa de la democracia? En Centroamérica, las comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes protegen sus recursos naturales y construyen alternativas de desarrollo sostenible, mientras enfrentan el despojo, la violencia y la exclusión. Una mirada al papel de estos actores en la resiliencia ambiental y la defensa de los derechos ciudadanos.

Potencial y desarrollo de las energías limpias en Centroamérica

Autor: José Peralta Villar

¿Puede Centroamérica aprovechar su potencial de energías renovables para construir un futuro más sostenible? La región avanza en la transición hacia fuentes limpias, pero aún enfrenta desafíos económicos, políticos y de integración que frenan su desarrollo. Una mirada a las oportunidades de la energía verde para fortalecer la seguridad energética, reducir la dependencia de los combustibles fósiles y afrontar la crisis climática.