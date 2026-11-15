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Revista Dominical

Así es la vida de los ‘encantadores’ de serpientes que convierten veneno en remedio

Antes de convertirse en un antiveneno capaz de salvar vidas, el veneno de una serpiente recorre un largo camino. En el Instituto Clodomiro Picado, todo comienza con el cuidado de cada serpiente y su historia

Instituto Clodomiro Picado, serpientes y venenos
El Instituto Clodomiro Picado es una unidad de investigación perteneciente a la Universidad de Costa Rica. Rafael Pacheco Granados
Jorge Arturo Mora