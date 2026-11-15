Así es la vida de los ‘encantadores’ de serpientes que convierten veneno en remedio

Tan solo piense que en un lote baldío en barrio Luján, en medio de un charral, apareza. Que sea larga, café, casi camuflada, casi imperceptible. Si se estirara serían tres metros. Hasta suda la frente de solo imaginarlo.

Así sucedió un día caliente, hace trece años, cuando alertaron en el Instituto Clodomiro Picado de la aparición de una serpiente matabuey típica del bosque húmedo de la vertiente del Caribe, perdida en los barrios del sur josefino. “Seguro alguien sin querer se la trajo en el carro de algunas vacaciones”, dice entre risas Jazmín Arias al lado de aquella criatura, que aún intimida aún en el espacio cerrado del serpentario de este instituto ubicado en Coronado.

Jazmín Arias, encargada del manejo de recursos naturales del Instituto Clodomiro Picado, trabaja diariamente con serpientes que llegan al serpentario por rescates, decomisos o hallazgos inesperados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Intimida para quien tiene un temor infundado, claro, advierte Jazmín. A ella, que siempre le han encantado las serpientes desde pequeña, más bien le fascina. “Son animales que por la evolución del ser humano la gente les suele tener miedo, pero ellas solo atacan si se sienten en peligro. Vea que aquí más bien los vemos con otros ojos...”, dice ella, quien encabeza la tercera generación de manejo de recursos naturales en la “Clorito” (y de paso, la primera mujer en ocupar el puesto).

Jazmín es feliz entre los siseos que ocurren en estos grandes laboratorios blanquiazules. Allí ella explica cómo este animal tan temido puede ser el protagonista de todo un centro de investigación.

Ella lo explica de forma sencilla: antes de ingresar, cada ejemplar pasa por cuarentena y primero revisan su estado físico. “Todas nuestras serpientes van a ser sometidas primero a una inspección visual”. Buscan heridas, garrapatas o señales de enfermedad; algunas requieren antibióticos o desparasitación.

Después viene la adaptación. Pasan a recintos con refugios y elementos de su entorno natural. “Tratamos de generarles un microambiente levemente natural como para que no se sientan tan incómodas”, dice. El estrés puede hacer que dejen de comer o enfermar. Por eso, el equipo vigila a diario cualquier cambio.

Antes de ingresar a la colección del Instituto Clodomiro Picado, cada serpiente pasa por un período de cuarentena en el que se evalúa su estado físico y se descartan posibles enfermedades. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Después de un proceso de inmunización, se obtiene el plasma sanguíneo de los caballos para separar y purificar los anticuerpos que neutralizan las toxinas. (Laura Rodríguez/Laura Rodríguez)

La dieta depende de cada especie y tamaño. La mayoría recibe ratones, a veces cada seis semanas. Las corales, que en libertad se alimentan de otras serpientes pequeñas, reciben una alternativa a base de pescado, para no capturar otros ejemplares. “Todo esto nosotros lo calculamos de acuerdo también con sus cuerpos”, explica Jazmín.

Y por supuesto, la “comida” de las serpientes no sufre envenenamiento. “Nosotros primero generamos un proceso de eutanasia por respeto a la vida del animal. Entonces no vamos a infringirles ese dolor”, afirma, contando de paso que existe todo un comité de bioética allí dentro.

Cuando se adapta y la serpiente come voluntariamente, puede ingresar a la colección y participar en las extracciones de veneno (quee suelen ocurrir cada 4 semanas). Jazmín vigila cambios que podrían indicar enfermedad y colabora con investigaciones, tesis y pasantías. “Es un trabajo de orgullo, de vanguardia. Lo que se empezó a hacer aquí es de primera línea”, cuenta.

Los recintos del serpentario cuentan con refugios y elementos que buscan reproducir algunas condiciones del entorno natural de cada especie. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Una labor de conversión

Ese cuidado se conecta con la tarea más conocida del instituto: estudiar los venenos permite desarrollar tratamientos específicos para las mordeduras. La directora, Yamileth Angulo, recuerda ese origen. En 1968 comenzó como un programa del entonces Ministerio de Salubridad Pública por la gran cantidad de muertes de campesinos mordidos por serpientes. En 1970 se constituyó como instituto perteneciente a la Universidad de Costa Rica (a la fecha).

Detrás de cada frasco de antiveneno hay un proceso que combina investigación científica, cuidado animal y técnicas de laboratorio desarrolladas durante décadas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Su fundador, Roger Bolaños, entendió que también había que investigar y enseñar a usar el suero. “No nos podemos quedar solamente en producir. Tenemos que capacitar a todo el mundo en cómo se usa y en los cuidados con las serpientes”, recuerda Angulo al explicar aquella visión fundadora.

Históricos de cobertura de 'La Nación' al Instituto Clodomiro Picado. (Patricia Esquivel/Reproducción)

Históricos de cobertura de 'La Nación' al Instituto Clodomiro Picado. (Patricia Esquivel/Reproducción)

Históricos de cobertura de 'La Nación' al Instituto Clodomiro Picado. (Patricia Esquivel/Reproducción)

Cada especie y región tiene venenos distintos. Para producir el antiveneno se estudian sus toxinas y se utilizan dosis controladas para inmunizar caballos.

Una vez que el caballo recibe las dosis controladas de veneno, su organismo comienza a desarrollar anticuerpos capaces de reconocer y neutralizar las toxinas. Este proceso requiere varias aplicaciones y un período de respuesta inmunológica.

Desde hace más de cinco décadas, el Instituto Clodomiro Picado investiga los venenos de serpientes y revisa, tal como lo hace la investigadora Adriana Sánchez en esta fotografía. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Cuando los niveles de anticuerpos alcanzan la concentración necesaria, se extrae una cantidad controlada de sangre del animal. De esa sangre se obtiene el plasma, que contiene los anticuerpos. Luego, en el laboratorio, se separan y purifican las proteínas que tienen capacidad neutralizante. Finalmente, el producto se formula, se envasa en frascos y queda listo para su distribución.

En el Instituto Clodomiro Picado, las serpientes que despiertan temor en otros lugares se convierten en objeto de estudio. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Este valioso conocimiento también sale de los laboratorios. Fabián Bonilla Murillo, coordinador de acción social, explica que el Instituto capacita a cuerpos de socorro, policías, personal de salud y comunidades. Uno de los programas se dirige a los bomberos, que cuentan con unas 80 estaciones en el país. La formación busca que atiendan rescates sin ponerse en riesgo ni dañar al animal. También incluye a funcionarios del Organismo de Investigación Judicial, que participan en decomisos de fauna.

Los cursos enseñan manejo seguro y cómo actuar ante una mordedura. El equipo visita comunidades y centros educativos en zonas de riesgo, y capacita a personal médico. “Si no sabemos qué es, no manipularlo o no tocarlo y llamar a emergencias”, recomienda Bonilla. Detrás de cada frasco de antiveneno hay años de investigación, animales bajo cuidado, conocimiento científico y una cadena de personas que trabajan para que el encuentro inesperado con una serpiente no termine convirtiéndose en una tragedia.