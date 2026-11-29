Esta semana tiene una agenda cargada de variedad y calidad. A continuación le presentamos algunas recomendaciones culturales por parte de Áncora y Revista Dominical.

Vestir la memoria: pasarela al aire libre

Fecha: Sábado 5 de diciembre, 6 p. m.

Lugar: Plaza de la Cultura, San José.

Precio: Gratuito, con reserva.

Detalles: El pasado y el futuro convergen en una pasarela al aire libre: La comunidad de diseñadores emergentes Subterránea Fashion Experience convierte la Plaza de la Cultura en el escenario de una pasarela de moda costarricense inspirada en el legado precolombino. En colaboración con los Museos del Banco Central de Costa Rica, se presenta “Vestir la memoria”, una muestra que reúne creaciones de 15 diseñadores nacionales que han reinterpretado piezas históricas del museo en moda contemporánea. La pasarela estará acompañada por música en vivo a cargo del DJ Tobe. El evento es de cupo limitado, las reservas se pueden realizar a través del código QR disponible en las redes sociales de Subterránea.

Negritudes fuera del mapa: cocina y memoria

Fecha: Miércoles 2 de diciembre, 7 p. m.

Lugar: Centro Cultural de España, San José.

Precio: Gratuito.

Detalles: La investigadora Pamela Cunningham guía un encuentro que explora relatos, aromas y hallazgos sobre las cocinas afrodescendientes en Costa Rica. La actividad invita a escuchar, escribir y reflexionar sobre cómo las cocineras resguardan y transmiten saberes a través de sus gestos diarios.

XXVII Feria de las artes y caravana de la lectura

Fecha: 4, 5 y 6 de diciembre.

Lugar: Facultad de Artes de la UCR, San Pedro.

Precio: Gratuito.

Detalles: Cada año, los alrededores de la Facultad de Artes se transforman con una hilera de toldos blancos para dar paso a la Feria de las Artes. En su 27.ª edición, el encuentro reúne presentaciones artísticas, exhibiciones de obras, música en vivo y ventas de comida. Se suman puestos de libros y actividades para la promoción de la lectura.

El amor es monstruo

'Amor es el monstruo', película costarricense de Neto Villalobos. (Atómica Films/Cortesía de Atómica Films)

Dirección: Neto Villalobos

Guion: Neto Villalobos y Diego van der Laat

Duración: 95 minutos

Disponible en: Cine Magaly

La película se sitúa en una Zona Sur costarricense distópica, donde las personas son rociadas con pesticidas al igual que las palmas de aceite para protegerlos de un virus respiratorio.

En medio de esta atmósfera opresiva, una señora mayor (Paulina García) anhela pasar sus últimos años junto a su nieta (Gloriana Vargas); sin embargo, su hija (Natalia Regidor), administradora de una comunidad militarizada, desconfía de sus facultades.

Entre la epidemia, las huelgas laborales y unas niñeras con metralletas, la abuela intentará demostrar que es capaz de cuidar de la niña, aunque ese mismo amor terminará arrastrándola a tomar decisiones monstruosas. La banda sonora, a cargo de Pablo Rojas, trae los sintetizadores al entorno rural, para crear un ambiente incierto.

Por su parte, la fotografía tiñe los planos con tonalidades verdes y marrones amarillentos, evocando un aire intoxicado que resulta de combinar lo natural con lo industrial. La iluminación sume en penumbras los rostros de los personajes, como recordatorio de que sus motivaciones permanecen veladas.

Saque su libreta y agenda todos estos encuentros artísticos imperdibles