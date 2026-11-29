Jorge Luis Borges decía que siempre imaginó el paraíso bajo la forma de una biblioteca. Pero quizá a esa imagen le faltó algo: compañía.

Porque un paraíso de libros puede ser todavía mejor cuando se comparte con otros lectores, cuando una página provoca una discusión, cuando alguien recomienda un libro que jamás habríamos elegido por nuestra cuenta o cuando una lectura termina convirtiéndose en refugio.

Y es que los clubes de lectura son pequeñas comunidades alrededor de los libros de las cuales pueden salir lecturas inolvidables e inclusive amigos fraternales.

Auge de los clubes de lectura en Costa Rica

Por supuesto, hay de todo tipo: algunos tienen lecturas programadas y discusiones; otros prefieren la lectura en silencio; unos se concentran en literatura costarricense y latinoamericana, mientras otros mezclan clásicos, novedades, poesía, fantasía o detectives.

En Costa Rica existen varias de estas iniciativas (todas de inscripción gratuita). Revista Dominical le comparte algunas opciones para quienes buscan leer acompañados, encontrar amigos literarios o, simplemente, encontrar un lugar donde hablar de libros.

Que la muerte nos separe es un joven club de lectura que se organiza vía Instagram y es dirigido por Verónica Jiménez y Mariana Cajina. (Cortesía/Cortesía)

Leer para conversar

Hay libros que uno termina y necesita comentar inmediatamente. Otros dejan preguntas que solo encuentran respuesta cuando alguien más ofrece una interpretación distinta. Para quienes disfrutan de esa conversación, los clubes de lectura tradicionales siguen siendo una puerta de entrada a nuevas historias y, también, a otras maneras de entenderlas.

En el club Que la muerte nos separe, organizado por Mariana Cajina y Verónica Jiménez, la literatura es el punto de partida para construir una comunidad presencial, con especial interés en las letras latinoamericanas y costarricenses.

Las organizadoras abren inscripciones para cada edición y procuran trabajar con grupos pequeños, de manera que todas las personas puedan participar, opinar y construir juntas la conversación.

“Buscamos crear espacios de comunidad presenciales para hablar de lo que más nos gusta: ¡los libros! Especialmente, literatura latinoamericana y costarricense. Abrimos inscripciones cada edición y procuramos grupos pequeños donde todas las personas puedan participar, opinar y construir juntas. Con los libros: ¡hasta que la muerte nos separe!”, explica Jiménez.

Quienes quieran sumarse pueden seguir la apertura de inscripciones en Instagram, mediante la cuenta @quelamuerte_nossepare, y escribir directamente a las organizadoras.

Otra comunidad que ha crecido alrededor de la lectura es el Club de Lectura de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), nacido en setiembre del 2015 con un propósito que iba más allá de los libros: mejorar la escritura en el trabajo.

Rebeca Ramírez Hernández, filóloga de la Dirección Jurídica de la institución, impulsó la iniciativa para promover la lectura entre sus compañeros. “Mi interés inicial fue que mejorara la calidad de los textos que se escriben acá, pero luego creció tanto que lo abrimos para todas las personas porque leer es un hábito saludable”, explica.

Desde su creación, al menos 573 personas han recomendado libros para la lista de posibles lecturas del club. Sus integrantes han leído 132 títulos y actualmente avanzan con el número 133. Las obras se eligen mediante votación y el grupo procura alternar entre autores nacionales y extranjeros.

Las reuniones mensuales convocan entre 10 y 20 participantes, tanto de forma presencial como virtual. Además, cuando el libro elegido es de un autor costarricense, el club lo invita a conversar con los lectores.

Librerías tiran sus cartas

En barrio Dent, frente al Automercado, Libros Duluoz también abre sus puertas a quienes disfrutan de una conversación literaria. Su club se reúne el último martes de cada mes, a las 6 p. m.

Entre los títulos anteriores figuran La vida: instrucciones de uso, El brujo del cuervo, los diarios de Alejandra Pizarnik, El invencible verano de Liliana, Más allá de la piel, la antología poética de Eunice Odio y Los galgos, los galgos, de Sara Gallardo. Para solicitar información puede llamar al 2101-9600.

La conversación literaria también encuentra espacio en Texturas, el club de lectura oficial de Librería Internacional, que reúne alrededor de 2.000 miembros.

El proyecto comenzó a gestarse a finales del 2019 coordinado por el editor y escritor Juan Hernández y nació oficialmente en el 2020, en plena pandemia. Su programación combina autores nacionales y extranjeros, con especial atención a las novedades disponibles en la librería.

El escritor y editor Juan Hernández, quien coordina 'Texturas', moderó una charla con la escritora Julia Navarro como parte del club de lectura. (Cortesía Lib. Internacional/Cortesía Lib. Internacional)

“Quisimos crear un espacio donde las personas pudieran encontrarse a través de los libros, compartir lo que una historia les hacía sentir y descubrir otras perspectivas”, explica Roger Segura.

Según Segura, el proyecto tampoco surgió con una meta financiera, sino con el propósito de fortalecer la comunidad lectora y promover la lectura. Entre los libros que han leído este año están Comerás flores, de Lucía Solla Sobral; Final de calle, de Quince Duncan; El hombre, de Guillermo Arriaga; A cuatro patas, de Miranda July, y El ejército ciego, de David Toscana. Quienes quieran unirse pueden buscar el grupo de Facebook Texturas Club de Lectura.

También en el ámbito universitario existen espacios para compartir lecturas. El Club de Lectura del Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información de la Universidad de Costa Rica (SIBDI-UCR) reúne a sus participantes alrededor de títulos de amplia circulación internacional.

En su recorrido aparecen novelas de distintos géneros y épocas, como Las malas, de Camila Sosa Villada; Diez negritos, de Agatha Christie; Como agua para chocolate, de Laura Esquivel; El nombre de la rosa, de Umberto Eco, y La chica del tren, de Paula Hawkins.

Las personas interesadas pueden escribir al correo clubdelecturaucr@gmail.com para solicitar información sobre cómo participar.

Por su parte, el Club Al Margen, del Centro Cultural de España, lleva tres años formando parte activa de la programación del recinto. Sus encuentros se celebran el último miércoles de cada mes, a las 5 p. m., en la biblioteca del centro cultural, donde los participantes leen y debaten sobre literatura contemporánea costarricense e iberoamericana. El espacio es coordinado por el escritor costarricense Jonatan Lépiz.

Para incorporarse a las sesiones, puede consultar los enlaces publicados en las redes sociales del Centro Cultural de España o escribir a laura.zuniga@aecid.es. El recinto se encuentra en la rotonda de El Farolito, en barrio Escalante.

Leer en compañía, sin tener que hablar

Silent Book Club CR es una iniciativa local que adapta un formato que se ha utilizado en Europa y Norteamérica. (Cortesía/Cortesía)

No todas las personas buscan lo mismo cuando se incorporan a un club de lectura. Algunas quieren discutir una novela durante horas; otras prefieren compartir un espacio con lectores sin tener que explicar qué están leyendo ni por qué lo eligieron.

Esa es precisamente la propuesta de Silent Book Club Costa Rica, iniciativa que Katherine Hernández y Dani Estrada adaptaron al país a partir de un formato internacional.

La dinámica es sencilla: cada persona lleva el libro que desea leer y se reúne con otras en un espacio público. No hay tareas, capítulos asignados ni obligación de participar en una discusión. El lugar de encuentro cambia en cada ocasión.

El ecosistema de lectores en Costa Rica ha buscado formas de conectarse y aumentar las discusiones sobre las lecturas de turno. (Cortesía/Cortesía)

“La idea nació del deseo de crear un espacio donde se pudiera leer sin presiones, sin dinámicas forzadas, sin la necesidad de opinar si uno no quiere. Queríamos que existiera un lugar donde la lectura fuera compartida, pero desde la intimidad, desde el silencio”, explica Dani Estrada.

Se han reunido en lugares como La Sabana y otros parques públicos. Después de la lectura, quienes lo desean pueden quedarse a conversar sobre sus libros. Para conocer las próximas actividades, puede visitar la cuenta de Instagram @silentbookclubcr.

Cuando la comunidad lectora se encuentra en internet

Compartir libros no siempre requiere coincidir en una misma habitación. Las redes sociales y los formatos digitales también permiten recomendar títulos, conocer autores y conversar sobre historias desde distintos lugares.

Ese es el terreno en el que se mueve Página Cero, un proyecto de Ángela Arias y Pamela Jiménez que no funciona estrictamente como un club de lectura, pero comparte buena parte de su espíritu.

Angela Arias y Pamela Jiménez conducen el podcast 'Página Cero'. (Cortesía/Cortesía)

A través de sus redes sociales, ambas proponen lecturas y posteriormente entrevistan a autores para generar debate y conversación en las cajas de comentarios. “La idea es acercar los libros a públicos diversos y abrir conversaciones que no necesariamente terminan cuando se cierra la última página”, explica Ángela Arias. Puede conocer el proyecto y escuchar sus contenidos en Página Cero, disponible en Spotify.

También destaca el proyecto ¿Y ahora qué lees? de la creadora de contenido Angie Lu. Desde enero del 2023, Angie (quien es ingeniera en Electrónica y Comunicaciones, además de coach y mentora en Liderazgo Personal), encontró en los libros una manera de compartir una pasión que la acompaña desde la adolescencia. Desde entonces, ha organizado numerosas lecturas conjuntas virtuales en las que participan lectoras de Costa Rica y de otros países.

Desde enero del 2023, Angie Lu promueve la lectura como un estilo de vida a través de su proyecto ¿Y ahora qué lees? (Cortesía /Cortesía)

Cada lectura tiene su propio grupo de WhatsApp, en el que pueden inscribirse entre 40 y 90 personas. Las reuniones convocan, en promedio, entre 20 y 60 participantes, y en algunas ocasiones han contado con la presencia de los propios autores. Entre las obras que han compartido figuran Amapolas en octubre, de Laura Riñón Sirera; Chamanes eléctricos en la fiesta del sol, de Mónica Ojeda; Polilla, de Alba Muñoz, entre otros.

“La lectura es una actividad para la que siempre podemos buscar un huequito en nuestras rutinas diarias: mientras hacemos una fila, en el rato del almuerzo del trabajo, en lo que esperamos que llegue la persona con la que quedamos, en fin leer así sea cinco minutos al día ya es un acto enriquecedor”, cuenta.

"El acto de leer es transformador, cambia sociedades, por eso soy fiel creyente de la democratización de la lectura", explica Angie Lu. (Cortesía /Cortesía)

Una comunidad lectora más allá de San José

La lectura compartida tampoco se limita a los espacios culturales de la capital. En otras comunidades del país hay lectores que organizan sus encuentros, intercambian recomendaciones y mantienen vivo el entusiasmo por descubrir nuevas historias.

En la zona norte, el Club de Lectura San Carlos combina reuniones virtuales y presenciales. Su recorrido de este año incluye títulos tan distintos como Ana de las tejas verdes, La canción de Aquiles, Madame Bovary, La loca de Gandoca, El color púrpura y La luz al final del mundo.

Para el último trimestre del año, el grupo tiene previstas las lecturas de Drácula, El nombre del viento y Proyecto Hail Mary. Quienes deseen incorporarse pueden consultar las actividades en clubdelecturasancarlos.com.

El club de lectura de San Carlos visitó la Feria Internacional del Libro en agosto pasado. (Instagram /Instagram)

En Heredia, Otros Mundos ofrece encuentros mensuales en torno a la literatura. Cada reunión puede tomar un rumbo diferente, de acuerdo con el tema propuesto (previamente han hecho ciclos como prevención del suicidio y maternidad).

La variedad temática permite que la conversación literaria se extienda hacia experiencias personales y asuntos que atraviesan la vida cotidiana.

Para conocer las próximas actividades, basta con enviar un mensaje privado a la cuenta de Instagram @otrosmundoscr. El espacio se encuentra 50 metros al oeste de la entrada de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional.

La Biblioteca del Centro Cultural de España recibe voraces lectores todos los meses. (Johnny Murillo/Johnny Murillo)

El Centro Cultural de España reúne a lectores el último miércoles de cada mes en su biblioteca en el club que lleva el nombre de Al Margen, el cual tiene 3 años de formar parte activa de la programación del centro cultural El club se reúne una vez al mes, los últimos miércoles del mes a las 5pm en la biblioteca del Centro Cultural y desde el año pasado es coordinado y moderado por el escritor costarricense Jonatan Lépiz.

Las personas interesadas pueden sumarse a las sesiones mediante el enlace disponible en las redes sociales del Centro Cultural de España o escribiendo al correo laura.zuniga@aecid.es.