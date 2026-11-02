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Revista Dominical

Adiós a Nueva Década: lectores despiden la librería que marcó sus vidas

En Nueva Década, la librería familiar de San Pedro, hubo ediciones perseguidas durante años, besos robados entre estantes y centenares de clientes que hoy se preparan para despedirla

Cierre de Libreria Nueva Decada
Tras más de 46 años de servicio continuo ofreciendo la venta de libros en San Pedro de Montes de Oca, la Librería Nueva Década cierra sus puertas de manera definitiva. Alonso Tenorio
Jorge Arturo Mora

Allí podía entrar buscando un libro y terminaba encontrando algo más... Podía ser una conversación, un amigo y, sobre todo, un recuerdo. En Nueva Década, la librería de San Pedro que durante 46 años abrió sus puertas a lectores de distintas generaciones, esa fue la constante: saber estar en un lugar especial.

Esta librería de San Pedro tristemente anunció su cierre el 21 de octubre pasado, justo en su aniversario número 46. Allí, sobre un piso de madera que crujía, entre estantes repletos y títulos que parecían multiplicarse hasta las puertas, muchos aprendieron a buscar, disfrutar y desear libros.

El politólogo y analista Gustavo Román Jacobo nació en 1979, poco antes que el nacimiento de la librería, y comenzó a visitarla en 1998, cuando ingresó a la universidad.